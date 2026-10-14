Da Nang réveille le potentiel économique de ses zones montagneuses

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L’ouest de Da Nang dispose d’un vaste couvert forestier, mais les difficultés liées aux infrastructures routières continuent de freiner le transport et la commercialisation des produits agricoles. Photo : VNA
L’ouest de Da Nang dispose d’un vaste couvert forestier, mais les difficultés liées aux infrastructures routières continuent de freiner le transport et la commercialisation des produits agricoles. Photo : VNA
Des touristes profitent du cadre verdoyant de la forêt de Pomu, dans la commune de Hung Son, un site emblématique du développement de l’écotourisme associé à la protection des forêts. Photo : VNA
Des touristes profitent du cadre verdoyant de la forêt de Pomu, dans la commune de Hung Son, un site emblématique du développement de l’écotourisme associé à la protection des forêts. Photo : VNA
Un quartier résidentiel isolé situé loin du centre de la commune fait face à de nombreux freins pour attirer les investissements, développer l'économie des jardins forestiers et promouvoir le commerce de marchandises. Photo : VNA
Un quartier résidentiel isolé situé loin du centre de la commune fait face à de nombreux freins pour attirer les investissements, développer l'économie des jardins forestiers et promouvoir le commerce de marchandises. Photo : VNA
Un membre de la coopérative de plantes médicinales Anh Duong (commune de Tay Giang) prend soin des jeunes plants afin de garantir une source de semences de qualité pour l'extension des surfaces cultivées. Photo : VNA
Un membre de la coopérative de plantes médicinales Anh Duong (commune de Tay Giang) prend soin des jeunes plants afin de garantir une source de semences de qualité pour l'extension des surfaces cultivées. Photo : VNA
Le modèle de culture de Paris polyphylla (Bay la mot hoa) sous couvert forestier, mis en place par la Coopérative d'agropharmacie et de tourisme Loc Troi, dans la commune de Tay Giang, ouvre de nouvelles perspectives pour le développement de la filière des plantes médicinales. Photo : VNA
Le modèle de culture de Paris polyphylla (Bay la mot hoa) sous couvert forestier, mis en place par la Coopérative d'agropharmacie et de tourisme Loc Troi, dans la commune de Tay Giang, ouvre de nouvelles perspectives pour le développement de la filière des plantes médicinales. Photo : VNA
L’atmosphère à la fois solennelle et festive de la cérémonie du "Début de l’année en action de grâce à la forêt", dans la commune de Hung Son, illustre une tradition culturelle propre à l’ethnie Co Tu, étroitement liée à la sensibilisation à la protection des ressources naturelles. Photo: VNA
L’atmosphère à la fois solennelle et festive de la cérémonie du "Début de l’année en action de grâce à la forêt", dans la commune de Hung Son, illustre une tradition culturelle propre à l’ethnie Co Tu, étroitement liée à la sensibilisation à la protection des ressources naturelles. Photo: VNA
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Da Nang réveille le potentiel économique de ses zones montagneuses

Des zones de plantes médicinales sous la canopée forestière aux filières de transformation et au tourisme écologique, la région montagneuse de Da Nang s’ouvre à de nouvelles perspectives de croissance depuis la fusion administrative. Pour convertir ces ressources en moyens de subsistance durables, la région doit toutefois engager une transformation en profondeur, en passant d’une agriculture centrée sur la production à une véritable économie agricole, tournée vers le marché, la création de valeur ajoutée et la diversification des revenus.

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#Da Nang #zones montagneuses

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