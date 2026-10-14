Da Nang réveille le potentiel économique de ses zones montagneuses

Des zones de plantes médicinales sous la canopée forestière aux filières de transformation et au tourisme écologique, la région montagneuse de Da Nang s’ouvre à de nouvelles perspectives de croissance depuis la fusion administrative. Pour convertir ces ressources en moyens de subsistance durables, la région doit toutefois engager une transformation en profondeur, en passant d’une agriculture centrée sur la production à une véritable économie agricole, tournée vers le marché, la création de valeur ajoutée et la diversification des revenus.