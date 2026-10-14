Le législateur suprême vietnamien visite des sites révolutionnaires dans le Shaanxi

Pékin (VNA) - Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, s’est rendu mercredi 14 octobre à Zaoyuan et Yangjialing, deux sites historiques révolutionnaires situés à Yan’an, dans la province du Shaanxi, en Chine, soulignant leur importance dans l’histoire révolutionnaire du Vietnam et de la Chine et les possibilités d’élargir les échanges entre les peuples.



Ce déplacement s’est déroulé dans le cadre de la visite officielle en Chine du législateur suprême vietnamien et de sa coprésidence de la deuxième session du Comité de coopération entre l’Assemblée nationale du Vietnam et l’Assemblée populaire nationale de Chine.



Au site révolutionnaire de Zaoyuan, dans la ville de Yan’an, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam a visité un lieu lié aux activités du président Hô Chi Minh en Chine. Ce site revêt une importance particulière tant pour le Vietnam que pour la Chine, reflétant les liens historiques unissant Hô Chi Minh à des générations de dirigeants révolutionnaires chinois.

Les dirigeants de la ville de Yan'an, dans la province du Shaanxi, accueillent le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Man, à la gare de Yan'an. Photo: VNA

Selon les récits historiques du journal chinois Quotidien du Peuple, Nguyên Ai Quôc - Hô Chi Minh s’est rendu à Yan’an durant l’hiver 1938, après être revenu d’Union soviétique en passant par le Xinjiang et Xi’an. Il a séjourné à Zaoyuan et y a rencontré le président Mao Zedong ainsi que d’autres dirigeants révolutionnaires chinois pour discuter des mouvements révolutionnaires dans les deux pays.



En 1959, le président Hô Chi Minh est retourné à Zaoyuan pour revisiter la maison où il avait autrefois séjourné, immortalisant ce moment fort en émotions par une photographie commémorative.



Zaoyuan figure parmi les principaux sites du patrimoine révolutionnaire de Yan’an, où le Parti communiste chinois a établi son centre de commandement durant une période charnière de son histoire. Avec le site révolutionnaire de Yangjialing et d’autres lieux, il s’inscrit dans un ensemble plus vaste préservant l’histoire des activités révolutionnaires du Parti.



La délégation vietnamienne a également visité Yangjialing, un site étroitement lié au développement du Parti communiste chinois durant la résistance à l’agression japonaise et aux préparatifs de la période d’après-guerre.



Converti en haut lieu d’éducation historique et politique, le site témoigne de l’évolution structurelle du Parti communiste chinois et de ses traditions révolutionnaires. Preuve de son importance symbolique, il a reçu en octobre 2022 la visite du président chinois Xi Jinping, accompagné des plus hauts dirigeants du Parti communiste chinois, à la suite du 20e Congrès national du Parti.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân (à gauche) serrant la main du secrétaire du Comité du Parti de la ville de Yan’an, Wang Haipeng. Photo : VNA

Accueillant le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, et sa délégation, le secrétaire du Comité du Parti de la ville de Yan’an, Wang Haipeng, a qualifié cette visite d’opportunité idéale pour intensifier les échanges entre sa ville et les localités vietnamiennes.



Mettant en avant le potentiel de développement considérable de Yan’an dans les secteurs de l'énergie, de l'agriculture et du tourisme, Wang Haipeng a réaffirmé l'importance que les autorités locales accordent aux relations amicales avec le Vietnam. Il a souligné que sa ville était pleinement disposée à collaborer avec les localités vietnamiennes pour concrétiser les consensus établis par les hauts dirigeants des deux pays.



Le législateur suprême vietnamien a salué les efforts de la ville pour préserver son patrimoine révolutionnaire, soulignant que ces lieux historiques constituent une occasion unique de réfléchir à l’amitié traditionnelle entre les deux pays ainsi qu’aux liens étroits unissant Hô Chi Minh aux générations précédentes de dirigeants chinois.



Il a exhorté Yan’an à renforcer ses liens avec les localités vietnamiennes, à intensifier les échanges entre les peuples et à promouvoir la coopération touristique, notamment le «tourisme rouge» sur les traces des dirigeants révolutionnaires des deux pays. Il a également appelé à une coopération accrue pour la préservation et la valorisation du patrimoine historique et culturel.



Cette visite a mis en lumière le rôle continu des liens historiques dans le développement des échanges entre le Vietnam et la Chine, tout en ouvrant la voie à une coopération plus approfondie dans les domaines du tourisme, du patrimoine culturel et des relations entre collectivités locales. – VNA



