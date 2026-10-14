Politique

Rencontre des ministres de la Défense du Vietnam, du Laos et du Cambodge à Hanoï

La rencontre annuelle des ministres de la Défense du Vietnam, du Laos et du Cambodge, tenue le 14 octobre à Hanoï, a permis de réaffirmer leur engagement à renforcer la confiance politique, à approfondir la coopération militaire et à consolider la solidarité traditionnelle entre les trois pays.

Rencontre des ministres de la Défense du Vietnam, du Laos et du Cambodge à Hanoï. Photo: VNA
Rencontre des ministres de la Défense du Vietnam, du Laos et du Cambodge à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La rencontre annuelle des ministres de la Défense du Vietnam, du Laos et du Cambodge s’est tenue le 14 octobre après-midi à Hanoï, sous la coprésidence du général Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre vietnamien de la Défense, du général Khamliang Outhakaysone, vice-Premier ministre et ministre lao de la Défense, et du général Tea Seiha, vice-Premier ministre et ministre cambodgien de la Défense.

Se félicitant des réalisations des trois pays dans la construction et la défense nationales ainsi que du renforcement de leur solidarité traditionnelle, le général Phan Van Giang a souligné le rôle de ce mécanisme, établi en 2012, dans la consolidation de la confiance politique et le développement de la coopération entre les trois pays et leurs armées.

Il a salué la mise en œuvre effective des trois axes de coopération convenus lors de la rencontre de 2025 au Laos, notamment les échanges à tous les niveaux, la gestion et la protection des frontières, ainsi que la sensibilisation des populations et des militaires, en particulier des jeunes générations, à l’histoire et à l’importance de la solidarité entre les trois pays.

Pour la période à venir, le général Phan Van Giang a appelé les trois parties à renforcer la confiance politique, à intensifier les échanges de délégations et les contacts à tous les niveaux, et à assurer le bon fonctionnement du mécanisme de coopération annuelle. Il a également souligné la nécessité de sensibiliser les militaires et les populations, en particulier les jeunes générations, à l’histoire et à l’importance de la solidarité entre les trois pays pour leur avenir, afin de déjouer les tentatives de sabotage et de division de leurs relations et de celles entre leurs armées. Il a enfin préconisé de renforcer les échanges et la coopération entre les forces de protection des frontières, les régions militaires frontalières ainsi que les différentes armes et unités des trois armées.

Les autres domaines de coopération comprennent l’échange d’expériences en matière de lutte contre la criminalité transnationale, l’industrie de défense, le droit militaire, la transformation numérique, la réparation des séquelles de la guerre, le maintien de la paix des Nations unies, la formation des ressources humaines et les échanges sportifs militaires, etc. Le général Phan Van Giang a également souligné l’importance du soutien mutuel dans les forums régionaux et internationaux, notamment dans les mécanismes de l’ASEAN.

Réaffirmant que le Vietnam accorde une priorité constante au renforcement de ses relations avec le Laos et le Cambodge, il a exprimé le souhait de poursuivre une coopération étroite dans le cadre de la construction de la Communauté de l’ASEAN. Il a par ailleurs salué la participation des délégations lao et cambodgienne au 3e Salon international de défense du Vietnam, prévue en décembre 2026 à Hanoï.

Le général Khamliang Outhakaysone a estimé que la visite officielle au Vietnam, la rencontre ministérielle et l’exercice conjoint de défense civile des trois armées, organisé le même jour, constituaient des étapes importantes pour approfondir l’amitié traditionnelle et renforcer la coopération trilatérale. Il a salué les résultats de l’exercice, qui permettront de tirer des enseignements utiles pour la pratique.

De son côté, le général Tea Seiha a souligné la contribution de cette coopération à la paix, à la stabilité et à la prospérité régionales et internationales. Il s’est engagé à approfondir les liens de défense dans le respect de la souveraineté, des intérêts nationaux et des intérêts des populations de chaque pays, tout en réaffirmant le soutien du Cambodge au Vietnam et au Laos au sein des forums multilatéraux, notamment lors de la réunion des ministres de la Défense de l’ASEAN (ADMM) et de celle élargie (ADMM+).

Les trois ministres ont également échangé leurs points de vue sur la situation internationale et régionale ainsi que sur les réalisations de leurs pays et de leurs armées. À l’issue de la rencontre, ils ont signé le procès-verbal de la réunion. -VNA

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