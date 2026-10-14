Politique

Le Premier ministre Le Minh Hung reçoit le maire de Hambourg

Lors de sa rencontre avec le premier maire de Hambourg, Peter Tschentscher, le 14 octobre à Hanoï, le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung a appelé à renforcer la coopération bilatérale dans les domaines des ports maritimes, de la logistique, des énergies renouvelables, des sciences et technologies et de la formation, afin de donner un nouvel élan au partenariat stratégique Vietnam-Allemagne.

Le Premier ministre Le Minh Hung (droite) reçoit le maire de Hambourg Peter Tschentscher. Photo: VNA
Le Premier ministre Le Minh Hung (droite) reçoit le maire de Hambourg Peter Tschentscher. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung a reçu, le 14 octobre après-midi à Hanoï, Peter Tschentscher, premier maire de Hambourg, l’un des principaux centres économiques allemands et un grand hub portuaire et logistique européen et mondial.

Le chef du gouvernement a salué la visite de Peter Tschentscher au Vietnam et exprimé sa confiance dans son succès, avec des résultats concrets qui serviront de base au renforcement de la coopération entre le Vietnam et Hambourg et contribueront de manière importante au développement toujours plus approfondi, efficace et substantiel du partenariat stratégique Vietnam-Allemagne, en vue de le porter à un nouveau niveau.

Il a apprécié les réalisations de l’Allemagne et de Hambourg en matière de développement socio-économique et de relations extérieures. Hambourg joue un rôle majeur dans l’économie, les activités portuaires et la logistique en Europe, constituant une porte d’entrée importante reliant l’Allemagne et le continent européen au Vietnam et au reste du monde.

Le Premier ministre a estimé que la coopération entre le Vietnam et l’Allemagne s’était développée de manière substantielle dans de nombreux domaines, faisant de l’Allemagne l’un des principaux partenaires commerciaux et investisseurs du Vietnam au sein de l’Union européenne (UE), ainsi qu’un partenaire important en matière de coopération au développement. L’Université vietnamo-allemande (VGU) constitue notamment un symbole de cette coopération. Selon lui, le moment est venu de porter les relations bilatérales à un niveau supérieur.

Présentant les principales évolutions socio-économiques du Vietnam, le Premier ministre Le Minh Hung a affirmé que le pays souhaitait poursuivre sa coopération avec des partenaires fiables et prometteurs, dont l’Allemagne et Hambourg, afin de réaliser ses objectifs stratégiques de développement.

Il a appelé Hambourg à renforcer sa coopération avec les collectivités locales vietnamiennes, notamment dans les secteurs où la ville dispose d’atouts : activités portuaires, logistique, économie maritime, transition verte et villes intelligentes. Il a également encouragé le développement des échanges commerciaux et des investissements entre les deux parties.

Le chef du gouvernement a souhaité que Hambourg contribue à promouvoir les produits et services vietnamiens sur le marché allemand, en particulier les produits agricoles, les aliments transformés, le café, les boissons, les biens de consommation, l’artisanat et les produits verts et durables. Il a souligné l’importance de rapprocher les entreprises des deux parties et d’aider les exportateurs vietnamiens à mieux répondre aux attentes des consommateurs allemands, tout en tirant pleinement parti de l’Accord de libre-échange Vietnam-UE (EVFTA).

Le Vietnam encourage également les entreprises de Hambourg à investir dans la transition verte et les énergies renouvelables. Le Premier ministre a proposé de faciliter la participation des entreprises vietnamiennes au cluster des énergies renouvelables de Hambourg et aux chaînes d’approvisionnement mondiales de l’éolien en mer, ainsi que de renforcer les échanges d’expériences dans les énergies vertes et propres.

Il a par ailleurs souhaité faire de l’économie maritime et des infrastructures portuaires des axes prioritaires de coopération, notamment à travers le partage d’expériences entre le port de Hambourg et les grands ports vietnamiens. Les deux parties sont également appelées à approfondir leur coopération dans les transports, les sciences et technologies, l’innovation, l’enseignement supérieur, la formation professionnelle selon le modèle dual allemand et le développement durable, notamment dans les domaines de la transition énergétique et de la résilience.

Le chef du gouvernement a enfin remercié Hambourg pour son soutien à la communauté vietnamienne locale et souhaité que celui-ci se poursuive afin de favoriser son intégration et de renforcer les échanges entre les deux peuples.

Pour sa part, Peter Tschentscher a salué le développement du Vietnam, notamment sa croissance économique au cours des neuf premiers mois de l’année, son ambition d’atteindre une croissance à deux chiffres et l’accélération des grands projets d’infrastructure. Il a souligné que le partenariat stratégique bilatéral, l’EVFTA et les accords entre les deux gouvernements constituaient des moteurs importants des relations entre les deux pays.

Hambourg et les entreprises allemandes souhaitent développer des partenariats à long terme avec les collectivités locales vietnamiennes, en particulier Hô Chi Minh-Ville, dans les domaines des ports, de la logistique, des transports, de l’éolien, de l’enseignement supérieur et des sciences et technologies. Peter Tschentscher a également exprimé le souhait d’accueillir davantage de délégations d’entreprises vietnamiennes et de tirer pleinement parti de l’EVFTA pour développer les échanges commerciaux entre le Vietnam, l’Allemagne et l’UE. -VNA

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