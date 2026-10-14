Économie

Vietnam–États-Unis : vers une coopération économique à forte valeur ajoutée

Le Vietnam et les États-Unis entendent approfondir leur coopération économique en privilégiant les hautes technologies, l’innovation et les chaînes d’approvisionnement durables. Pour renforcer leur présence sur le marché américain, les entreprises vietnamiennes sont appelées à améliorer la traçabilité, la qualité des produits et leur valeur ajoutée.

Vietnam–États-Unis : vers une coopération économique à forte valeur ajoutée

Hanoï (VNA) - Le 14 octobre à Hanoï, le 9e Sommet des affaires Vietnam–États-Unis et le séminaire "Marché américain 2026 : opportunités, défis et solutions innovantes" ont mis en lumière les perspectives de coopération bilatérale, notamment dans les secteurs de haute technologie, ainsi que les exigences croissantes de transparence des chaînes d’approvisionnement pour les entreprises vietnamiennes.

Organisés conjointement par la Chambre de commerce américaine au Vietnam (AmCham) et la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI), ces événements ont souligné la nécessité d’orienter les investissements étrangers vers les technologies de pointe et d’aider les entreprises vietnamiennes à mieux répondre aux exigences du marché américain.

Lors du sommet, le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc a déclaré que, plus de trois ans après l’établissement du Partenariat stratégique global, les relations économiques entre les deux pays entraient dans une nouvelle phase de croissance. Malgré les incertitudes mondiales, le Vietnam a enregistré une croissance de 9,01 % au cours des neuf premiers mois de 2026, attiré plus de 50 milliards de dollars d’investissements directs étrangers (IDE) enregistrés et réalisé un chiffre d’affaires à l’import-export de 888 milliards de dollars.

vnanet_tuc.jpg
Le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc s'exprime. Photo: VNA

Le Vietnam entend désormais passer de l’attraction de projets d’investissement isolés au développement de pôles industriels et d’écosystèmes d’innovation, conformément à la résolution n° 10-NQ/TW. La coopération bilatérale devrait privilégier cinq domaines : les semi-conducteurs et l’intelligence artificielle (IA), les énergies propres, les chaînes d’approvisionnement durables, l’innovation et la formation de ressources humaines hautement qualifiées.

Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement vietnamien s’engage à accélérer les réformes institutionnelles, à lever les obstacles liés aux infrastructures et à passer d’une logique de gestion à une approche davantage axée sur la facilitation du développement. Pham Gia Tuc a également appelé les États-Unis à mener des enquêtes commerciales sur une base objective et équilibrée, et à conclure rapidement les négociations sur un accord commercial réciproque afin de garantir un accès plus stable des produits vietnamiens au marché américain.

Toutefois, ce marché impose des exigences toujours plus strictes aux produits importés. Lors du séminaire organisé par la VCCI, son vice-président Hoang Quang Phong a exhorté les entreprises vietnamiennes à dépasser le modèle des exportations de produits bruts, à développer leurs propres marques et à investir progressivement dans des activités à plus forte valeur ajoutée sur le marché de destination.

Selon Tran Thanh Hai, directeur adjoint du Département du commerce extérieur du ministère de l’Industrie et du Commerce, la politique commerciale américaine repose actuellement sur cinq piliers : la réciprocité, l’équilibre commercial, la sécurité économique, le renforcement de la production nationale et la sécurité des chaînes d’approvisionnement.

La traçabilité des matières premières et la transparence de l’origine des produits deviennent ainsi essentielles. Les entreprises qui restent cantonnées à la sous-traitance et à l’assemblage à faible valeur ajoutée risquent de rencontrer des difficultés face au renforcement des barrières techniques.

Enfin, l’ancien conseiller commercial des États-Unis An The Dung a rappelé que les échanges commerciaux bilatéraux avaient été multipliés par près de 300 en trente ans. Il a toutefois mis en garde contre les risques liés à l’évolution des politiques commerciales, à la qualité des produits et aux litiges juridiques. Le renforcement des contrôles de production, la maîtrise des risques réglementaires et l’amélioration de la qualité constituent, selon lui, des conditions essentielles pour permettre aux produits vietnamiens de s’implanter durablement sur le premier marché mondial. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #Vietnam–États-Unis #coopération économique #forte valeur ajoutée #Sommet des affaires
Suivez VietnamPlus

Résolution en action

Intégration internationale

Sur le même sujet

Voir plus

Des produits vietnamiens sont présentés aux entreprises et consommateurs africains. Photo : VNA

La Tunisie apprécie les produits vietnamiens compétitifs

La Tunisie a des besoins d’importation portant sur une large gamme de produits vietnamiens, notamment les produits agricoles, les produits industriels ainsi que les matières premières et les accessoires destinés aux industries du textile, de l’habillement et de la chaussure.

La beauté de la baie de Khanh Hoa. Photo de : VNA

Khanh Hoa se prépare à accueillir l’APEC 2027

La province de Khanh Hoa accélère ses préparatifs pour accueillir les activités de l’APEC 2027, en mettant l’accent sur les infrastructures, la promotion économique, la qualité des services et la sécurité des délégations internationales.

Des membres de la coopérative de plantes médicinales Anh Duong, dans la commune de Tây Giang, prennent soin de jeunes plants. Photo: VNA

L’agrotourisme ouvre de nouvelles voies de développement en altitude à Dà Nang

Selon le Département municipal de l’agriculture et de l’environnement, Dà Nang dispose de plus de 203.000 hectares de terres agricoles, de 442 exploitations agricoles et d’élevage, ainsi que de 654 coopératives. La ville compte également 477 produits OCOP dont 19 sont déjà exportés et devraient générer des revenus supérieurs à 3,85 millions de dollars d’ici 2026.

Le groupe FPT a inauguré, le 13 octobre, son bureau en Égypte, baptisé FPT Egypt. Photo : VNA

FPT ouvre son premier bureau en Afrique

Le groupe vietnamien FPT a inauguré le 13 octobre son bureau en Égypte, première implantation du groupe en Afrique, afin de renforcer les connexions technologiques entre le Vietnam et le continent africain.

Le président de l’Association des entreprises vietnamiennes au Benelux Nguyên Thành Vinh. Photo ; VNA

La VBAB, pont entre les entreprises vietnamiennes et l’Europe

L’Association des entreprises vietnamiennes au Benelux (VBAB) renforce les liens entre les entreprises vietnamiennes et leurs partenaires européens afin de favoriser les échanges commerciaux et de mieux exploiter les opportunités offertes par l’EVFTA.

Au port de Cai Cui à Can Tho. Photo d'illustration : VNA

UOB relève à 9,2 % ses prévisions de croissance du PIB vietnamien pour 2026

La banque singapourienne UOB a relevé ses prévisions de croissance du PIB du Vietnam pour 2026 à 9,2 %, contre 8,5 % précédemment, après une croissance du troisième trimestre supérieure aux attentes et la révision à la hausse des résultats des deux premiers trimestres. Toutefois, elle estime que l’objectif de 10 % restera difficile à atteindre.

Le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc, chef du Comité directeur central pour la politique du logement et le marché immobilier, s’exprime lors de la réunion. Photo : VNA

Immobilier : le gouvernement tape du poing sur la table contre les spéculateurs

Le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc, chef du Comité directeur central pour la politique du logement et le marché immobilier, a appelé à régler définitivement le sort des projets en souffrance depuis longtemps et à lancer les activités des projets dont les blocages ont été levés, permettant ainsi de libérer des ressources et d’accroître l’offre, notamment de logements abordables.