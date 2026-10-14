Politique

Félicitations au nouveau président de la Chambre des représentants du Maroc

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, a adressé le 14 octobre un message de félicitations à Ahmed Touizi pour son élection au poste de président de la Chambre des représentants du Maroc.

Ahmed Touizi, nouveau président de la Chambre des représentants du Maroc. Photo: moroccoworldnews.com
Ahmed Touizi, nouveau président de la Chambre des représentants du Maroc. Photo: moroccoworldnews.com

Hanoï (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, a adressé le 14 octobre un message de félicitations à Ahmed Touizi pour son élection au poste de président de la Chambre des représentants du Maroc. -VNA

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