Félicitations au nouveau président de la Chambre des représentants du Maroc

Hanoï (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, a adressé le 14 octobre un message de félicitations à Ahmed Touizi pour son élection au poste de président de la Chambre des représentants du Maroc. -VNA
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Le Premier ministre Le Minh Hung reçoit le maire de Hambourg
Lors de sa rencontre avec le premier maire de Hambourg, Peter Tschentscher, le 14 octobre à Hanoï, le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung a appelé à renforcer la coopération bilatérale dans les domaines des ports maritimes, de la logistique, des énergies renouvelables, des sciences et technologies et de la formation, afin de donner un nouvel élan au partenariat stratégique Vietnam-Allemagne.
La Commission centrale de contrôle relève des violations au sein de certaines organisations du Parti
Lors de cette session, la Commission a examiné plusieurs questions et rendu ses conclusions, notamment sur le rapport proposant des sanctions disciplinaires à l’encontre de membres du Parti ayant commis des violations au sein de l’organisation du Parti de Hô Chi Minh-Ville.
Rencontre des ministres de la Défense du Vietnam, du Laos et du Cambodge à Hanoï
La rencontre annuelle des ministres de la Défense du Vietnam, du Laos et du Cambodge, tenue le 14 octobre à Hanoï, a permis de réaffirmer leur engagement à renforcer la confiance politique, à approfondir la coopération militaire et à consolider la solidarité traditionnelle entre les trois pays.
Le permanent du Secrétariat du PPRL arrive à Hanoï pour une visite officielle au Vietnam
La visite officielle au Vietnam du permanent du Secrétariat du PPRL constitue le fondement du développement continu des relations Vietnam-Laos, répondant aux impératifs de développement de chaque pays dans cette nouvelle ère, tout en servant les intérêts concrets des deux peuples et en contribuant activement à la paix, à la stabilité et à la prospérité dans la région.
Hô Chi Minh-Ville met à l'honneur les 50 meilleures marques pour 2026
– Le Département de l'Industrie et du Commerce de Hô Chi Minh-Ville et le journal en ligne ‘’Tuoi Tre’’ ont remis, le 13 octobre, la sixième édition des prix « Golden Brand » (Marque d'Or) 2026, récompensant 50 entreprises et organisations pour leurs réalisations en matière de développement de marque, d'innovation.
Le législateur suprême vietnamien visite des sites révolutionnaires dans le Shaanxi
Au site révolutionnaire de Zaoyuan, dans la ville de Yan’an, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam a visité un lieu lié aux activités du président Hô Chi Minh en Chine. Ce site revêt une importance particulière tant pour le Vietnam que pour la Chine, reflétant les liens historiques unissant Hô Chi Minh à des générations de dirigeants révolutionnaires chinois.
De nouvelles perspectives de coopération entre le Vietnam et le Liechtenstein
À l’approche de la visite officielle de la Première ministre du Liechtenstein, Brigitte Haas, au Vietnam, l’ambassadrice vietnamienne Chau Mai Anh souligne les perspectives d’une coopération bilatérale plus approfondie
La Première ministre du Liechtenstein attendue en visite officielle au Vietnam
Brigitte Haas, Première ministre du Liechtenstein, effectuera une visite officielle au Vietnam du 17 au 19 octobre, à l’invitation de son homologue vietnamien Le Minh Hung.
Vietnam, Laos et Cambodge renforcent leur coopération en matière de défense civile
Les armées des trois pays ont simulé une réponse commune aux conséquences d’un super-typhon afin de renforcer leur coordination face aux catastrophes naturelles et aux urgences transfrontalières.
Le Premier ministre Le Minh Hung assiste à une cérémonie d’hommage à 731 martyrs
Le Premier ministre Le Minh Hung a assisté, le 14 octobre à Hô Chi Minh-Ville, à une cérémonie d’hommage et d’inhumation des restes de 731 soldats morts pour la Patrie, retrouvés au parc Le Thi Rieng.
Innovation : le gouvernement lance un plan pour attirer experts et jeunes talents
Le décret n°386/2026/ND-CP du 12 octobre détaille les leviers pour attirer les experts, stimuler la jeunesse talentueuse et porter les initiatives de rupture. Il encadre également les conditions d’accès et d'exploitation des données, en structurant les mécanismes de financement et de capital-risque et en soutenant l’économie de la donnée.
La Géorgie souhaite approfondir ses relations multiformes avec le Vietnam
Le Vietnam et la Géorgie entendent approfondir leur coopération dans les domaines politique, économique, commercial, scientifique et parlementaire, à l’occasion de la visite officielle de la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan en Géorgie.
Le Vietnam et le Cambodge souhaitent renforcer leur coopération en matière de défense
Le Premier ministre vietnamien a chaleureusement salué la visite et les activités du général Tea Seiha, qui illustre de manière vivante la solidarité, l’amitié et les liens étroits qui unissent les deux nations, mais aussi les forces armées des trois pays.
La coopération en matière de défense et de sécurité, un pilier essentiel des relations Vietnam-Laos
Le Premier ministre Le Minh Hung et le ministre lao de la Défense Khamlieng Outhakaisone ont réaffirmé le rôle central de la coopération en matière de défense et de sécurité dans les relations entre le Vietnam et le Laos.
Le président de l’AN Tran Thanh Man reçoit le secrétaire provincial du Shaanxi
Le président de l’AN Tran Thanh Man a particulièrement mis en avant le dynamisme des relations entre le Shaanxi et la province vietnamienne de Hung Yen, dont le récent séminaire sur l'investissement, la coopération en matière d'innovation, l'industrie, les hautes technologies, l’éducation et les échanges culturels dans le cadre de cette visite constitue un succès majeur.
Le PM Le Minh Hung inspecte deux projets majeurs à Hô Chi Minh-Ville
Le Premier ministre Le Minh Hung a inspecté le 13 octobre deux projets majeurs d’infrastructures destinés à améliorer l’environnement urbain et à renforcer la lutte contre les inondations dans la métropole du Sud.
Le Vietnam et le Cambodge renforcent leur coopération de défense
Mardi après-midi le 13 octobre, le général Phan Van Giang, membre du Bureau politique, vice-Premier ministre et ministre vietnamien de la Défense, a présidé la cérémonie d'accueil officielle à Hanoï, avant de s'entretenir avec son homologue cambodgien.
La visite du PM Le Minh Hung insuffle une nouvelle dynamique au partenariat stratégique Vietnam-Laos
La visite visite du Premier ministre Le Minh Hung a non seulement donné un nouvel élan à la coopération économique, mais a également affirmé le rôle de la communauté vietnamienne au Laos dans le rapprochement des deux économies.
Le permanent du Secrétariat Tran Cam Tu reçoit une délégation de haut niveau du PPRL
Le permanent du Secrétariat Tran Cam Tu a réitéré que le Vietnam accordait toujours une priorité absolue à ses relations avec le Laos, restant fidèle et solidaire dans l'œuvre de défense et de construction du pays voisin.
Le vice-Premier ministre Lê Tiên Châu visite l’Université Tsinghua en Chine
Le vice-Premier ministre Lê Tiên Châu a félicité l’université pour ses réalisations au cours de ses 115 années de développement et a salué sa contribution à l’éducation et à la recherche, ainsi qu’au renforcement des relations entre le Vietnam et la Chine.