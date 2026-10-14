Politique

Le Vietnam accorde la plus haute priorité à ses relations avec le Laos

Le Premier ministre Le Minh Hung a réaffirmé que le Vietnam accordait la plus haute priorité à ses relations avec le Laos et appelé à approfondir la coopération bilatérale dans tous les domaines, lors de sa rencontre avec Vilay Lakhamfong, permanent du Secrétariat du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao, le 14 octobre à Hanoï.

Le Premier ministre Le Minh Hung (droite) et Vilay Lakhamfong, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL). Photo: VNA
Le Premier ministre Le Minh Hung (droite) et Vilay Lakhamfong, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL). Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung a reçu le 14 octobre après-midi, à Hanoï, Vilay Lakhamfong, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL), à la tête d’une délégation de haut niveau en visite officielle au Vietnam.

Le chef du gouvernement vietnamien a félicité le Parti, l’État et le peuple lao pour leurs réalisations et exprimé sa confiance dans la mise en œuvre réussie de la résolution du 12e Congrès national du Parti et du plan quinquennal de développement socio-économique 2026-2030.

Il a réaffirmé que le Vietnam accordait la plus haute priorité à ses relations avec le Laos, fondées sur une amitié grandiose, une solidarité spéciale, une coopération intégrale et une cohésion stratégique. Le Vietnam continuera de soutenir le Laos dans son processus de rénovation, de construction et de développement, tout en œuvrant à renforcer les liens économiques, la connectivité des infrastructures et les projets de coopération concrets au bénéfice des populations des deux pays.

Saluant les progrès de la coopération bilatérale, le Premier ministre a appelé les deux parties à améliorer l’efficacité de la mise en œuvre des accords conclus à haut niveau, en concrétisant la "cohésion stratégique" par des ouvrages, des projets et des retombées tangibles. Il a souligné la nécessité de maintenir régulièrement les visites et les contacts à tous les niveaux, de mettre en œuvre efficacement la Stratégie de coopération Vietnam-Laos pour 2021-2030, l’Accord de coopération entre les deux gouvernements pour 2026-2030 ainsi que les autres accords conclus, et de renforcer les consultations et le partage d’expériences en matière de développement national.

Le Premier ministre a également demandé d’accélérer les projets stratégiques de connectivité, notamment l’autoroute Hanoï-Vientiane, la ligne ferroviaire Vientiane-Vung Ang et les projets d’interconnexion énergétique, ainsi que de lancer prochainement le projet d’Université de l’amitié Laos-Vietnam.

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Panorama de la rencontre. Photo: VNA

Il a également appelé les deux parties à poursuivre leur coopération en matière de défense et de sécurité, à œuvrer ensemble à la construction d’une frontière de paix, d’amitié, de stabilité et de développement et à créer de nouvelles avancées dans la coopération économique, commerciale, d'investissement et la connectivité économique. Les deux parties sont également appelées à approfondir leur coopération dans l’éducation, la formation, les sciences et technologies, la culture, le tourisme et les relations entre collectivités locales, tout en poursuivant leur coordination au sein des forums régionaux et internationaux, notamment l’ASEAN, les Nations unies et les mécanismes de coopération du bassin du Mékong.

Le Premier ministre Le Minh Hung a souligné l’importance de 2027, année marquant le 65e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et le 50e anniversaire de la signature du Traité d’amitié et de coopération Vietnam-Laos. Il a appelé à préparer des activités concrètes dans le cadre de l'"Année de l’amitié, de la solidarité et de la connectivité Vietnam-Laos 2027", en accordant une attention particulière aux populations et aux jeunes générations.

De son côté, Vilay Lakhamfong a remercié le Vietnam pour son accueil chaleureux et salué les réalisations du pays. Il a exprimé sa gratitude pour le soutien précieux du Vietnam, tant durant la lutte pour la libération nationale que dans la construction et le développement du Laos. Il a réaffirmé la détermination du Laos à préserver et à renforcer avec le Vietnam leur relation d’amitié grandiose, de solidarité spéciale, de coopération intégrale et de cohésion stratégique, considérée comme un bien inestimable et un fondement essentiel de la stabilité et du développement des deux pays.

Il a également assuré que le Laos continuerait à se coordonner étroitement avec le Vietnam sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, notamment au sein de l’ASEAN, afin de contribuer à la paix, à la stabilité et au développement de la région.

Les deux dirigeants se sont déclarés convaincus que, grâce à la volonté politique de leurs dirigeants et à une coordination étroite à tous les niveaux, les relations Vietnam-Laos continueraient de se consolider et de se développer en profondeur, avec des résultats concrets au bénéfice des deux peuples, contribuant à la paix, à la stabilité et au développement régionaux et mondiaux. -VNA

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