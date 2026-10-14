Politique

Vietnam-Cambodge : le dirigeant To Lam souligne l’importance de la coopération en matière de défense

Le dirigeant To Lam a appelé les deux ministères de la Défense à renforcer le partage d’informations, à préserver la stabilité politique et la sécurité de chaque pays, à améliorer la gestion et la protection de la frontière commune, ainsi qu’à faciliter la délimitation et le bornage frontaliers.

Le secrétaire général du PCV et président de la République To Lam (droite) et le général Tea Seiha, membre du Comité permanent du Parti du peuple cambodgien (PPC), vice-Premier ministre et ministre cambodgien de la Défense. Photo: VNA
Le secrétaire général du PCV et président de la République To Lam (droite) et le général Tea Seiha, membre du Comité permanent du Parti du peuple cambodgien (PPC), vice-Premier ministre et ministre cambodgien de la Défense. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République To Lam a reçu, dans l’après-midi du 14 octobre à Hanoï, le général Tea Seiha, membre du Comité permanent du Parti du peuple cambodgien (PPC), vice-Premier ministre et ministre cambodgien de la Défense, en visite officielle au Vietnam pour participer à la rencontre annuelle des ministres de la Défense du Vietnam, du Laos et du Cambodge, ainsi qu’à l’exercice conjoint de défense civile des trois armées.

Lors de la rencontre, le dirigeant To Lam a rappelé que le Vietnam et le Cambodge sont deux pays voisins unis par une amitié traditionnelle sincère, dont les armées et les peuples se sont soutenus durant les luttes pour l'indépendance et la liberté.

Il a exprimé sa reconnaissance envers le Cambodge pour son soutien continu dans la recherche, le rapatriement et l'identification des restes des soldats vietnamiens tombés dans ce pays, tout en souhaitant la poursuite de ces activités humanitaires.

Le dirigeantvietnamien s’est félicité du développement substantiel et efficace des relations bilatérales, soulignant le renforcement continu de la confiance politique et le rôle essentiel de la coopération en matière de défense et de sécurité. Il a appelé les deux ministères de la Défense à renforcer le partage d’informations, à préserver la stabilité politique et la sécurité de chaque pays, à améliorer la gestion et la protection de la frontière commune, ainsi qu’à faciliter la délimitation et le bornage frontaliers.

Il a également encouragé la coopération en matière d’infrastructures, de commerce et de développement économique des zones frontalières, afin de porter les échanges bilatéraux à 20 milliards de dollars dans les meilleurs délais.

De son côté, le général Tea Seiha a remercié le dirigeant To Lam pour son accueil et félicité le Vietnam pour ses réalisations sous la direction du PCV. Il s’est dit convaincu que le pays poursuivrait son développement et atteindrait ses objectifs stratégiques.

Il a également exprimé sa gratitude pour le soutien apporté par le Vietnam au Cambodge ainsi que pour la coopération du ministère de la Défense et de l’Armée populaire du Vietnam.Saluant les résultats des entretiens entre les deux ministères de la Défense et la signature du Plan de coopération pour 2027, il s’est engagé à assurer la mise en œuvre effective des accords.

Il a souligné que l’amitié vietnamo-cambodgienne, précieuse et particulière, devait être préservée et renforcée pour les générations futures. Les deux parties coordonneront également les activités marquant, en 2027, le 60e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.

À cette occasion, le dirigeant To Lam a transmis ses salutations chaleureuses au roi Norodom Sihamoni, au président du PCC et président du Sénat Hun Sen, ainsi qu'aux autres dirigeants cambodgiens. -VNA

#Cambodge #CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10
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