Politique

Le 2e Forum de diplomatie populaire Russie-Vietnam s’ouvre à Saint-Pétersbourg

Cet événement marque une nouvelle étape dans le renforcement de l’amitié et de la coopération globale entre les deux pays. La cérémonie d’ouverture a réuni environ 150 délégués, parmi lesquels des représentants du Comité des relations extérieures de Saint-Pétersbourg et de l'arrondissement de Vyborgsky, ainsi que des scientifiques, des experts, des représentants d’entreprises et des habitants de la ville.

Des délégués du 2e Forum de diplomatie populaire Russie-Vietnam devant le monument du Président Ho Chi Minh à Saint-Pétersbourg. Photo: VNA
Des délégués du 2e Forum de diplomatie populaire Russie-Vietnam devant le monument du Président Ho Chi Minh à Saint-Pétersbourg. Photo: VNA

Saint-Pétersbourg (VNA) - Le 2e Forum de diplomatie populaire Russie-Vietnam s’est ouvert le 14 octobre au Centre culturel international des jeunes « Festival », situé dans le district de Vyborgsky, à Saint-Pétersbourg, en Fédération de Russie.

Cet événement marque une nouvelle étape dans le renforcement de l’amitié et de la coopération globale entre les deux pays. La cérémonie d’ouverture a réuni environ 150 délégués, parmi lesquels des représentants du Comité des relations extérieures de Saint-Pétersbourg et de l'arrondissement de Vyborgsky, ainsi que des scientifiques, des experts, des représentants d’entreprises et des habitants de la ville.

Côté vietnamien, étaient présents Pham Tat Thang, membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam et secrétaire adjoint chargé le Comité du Parti du Front de la Patrie et des organisations de masse centrales et des représentants de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam, de diverses provinces, instituts de recherche et entreprises vietnamiennes.

Les participants ont assisté à des prestations artistiques traditionnelles des deux pays et ont écouté le message de bienvenue du gouverneur de Saint-Pétersbourg, Alexander Beglov, ainsi qu'une intervention vidéo de l'ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khoi. Dans leurs messages, les responsables des deux parties ont souligné l’importance de cet événement pour consolider le partenariat stratégique global entre les deux pays, fondé sur une confiance mutuelle renforcée par la récente visite d’État en Russie du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, en septembre dernier.

S’exprimant lors du forum, Pham Tat Thang a affirmé que la diplomatie populaire constituait un pilier essentiel de la politique étrangère du Vietnam, contribuant à approfondir la compréhension mutuelle. Il a rappelé le succès de la première édition du forum, organisée à Hanoï en 2025, qui avait favorisé le développement de réseaux de coopération dans des domaines tels que la science, la santé, le commerce, la culture et l’éducation.

Il a exprimé l’espoir que cette deuxième édition donnerait une nouvelle impulsion à la coopération entre les collectivités locales des deux pays, favorisera les échanges entre les jeunes générations et renforcera la compréhension mutuelle, tout en insufflant un nouvel élan aux échanges culturels, éducatifs et populaires, afin de les rendre plus approfondis, concrets et efficaces.

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Des délégués du 2e Forum de diplomatie populaire Russie-Vietnam à Saint-Pétersbourg. Photo: VNA

De son côté, Vyacheslav Kalganov, vice-président par intérim du Comité des relations extérieures de Saint-Pétersbourg, a affirmé que sa ville considère le Vietnam comme une priorité dans ses activités extérieures. Il a souligné l’importance croissante de la diplomatie populaire et affirmé que la ville était prête à créer toutes les conditions nécessaires à la concrétisation de projets de coopération bilatérale à fort potentiel, notamment pour accroître les flux touristiques, promouvoir l’ouverture de liaisons aériennes directes, ainsi que développer les échanges dans les domaines de l’éducation et de la jeunesse et les liens entre les entreprises.

Le forum se poursuivra jusqu’au 17 octobre, avec plusieurs sessions thématiques organisées au complexe « Nevskaya Ratusha », ainsi que des activités culturelles et universitaires à l’Université pédagogique d’État Herzen. Auparavant, les délégations avaient déposé des fleurs devant le monument du Président Ho Chi Minh à Saint-Pétersbourg.-VNA

#Forum de la diplomatie populaire Russie - Vietnam #Saint-Pétersbourg #Nouvelle ère
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