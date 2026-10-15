Politique

La visite du président de l’Assemblé nationale favorise la coopération Vietnam-Chine

Rendre la coopération plus concrète, harmoniser les cadres juridiques, approfondir la coordination régionale et intensifier les échanges humains : telles sont les quatre priorités clés identifiées par Liu Ying, chercheuse à l’Institut Chongyang d’études financières de l’Université Renmin de Chine.

Liu Ying, chercheuse à l’Institut Chongyang d’études financières de l’Université Renmin de Chine. Photo : VNA
Liu Ying, chercheuse à l’Institut Chongyang d’études financières de l’Université Renmin de Chine. Photo : VNA

Pékin (VNA) – La visite officielle en Chine du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, revêt une grande importance pour promouvoir la coopération législative, améliorer les mécanismes de coordination et consolider le fondement juridique des relations bilatérales.

Liu Ying, chercheuse à l’Institut Chongyang d’études financières de l’Université Renmin de Chine, a souligné la signification de ce déplacement du législateur suprême vietnamien marqué notamment par sa coprésidence de la deuxième réunion du Comité de coopération entre l’Assemblée nationale du Vietnam et l’Assemblée populaire nationale de Chine.

Cette visite et cette réunion revêtaient une importance particulière à trois égards. Premièrement, ce mécanisme de coopération constitue une plateforme institutionnelle essentielle permettant aux deux organes législatifs de renforcer leurs échanges et leur coordination, de promouvoir une collaboration bilatérale et de créer un environnement juridique propice à l’édification d’une communauté d’avenir partagé entre le Vietnam et la Chine de portée stratégique, a-t-elle déclaré à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

Deuxièmement, la coopération législative contribue à améliorer les lois et les mécanismes connexes, soutenant ainsi les liens économiques, commerciaux et d’investissement. À mesure que les relations économiques se développent, les échanges législatifs, la coordination institutionnelle et le partage d’expériences en matière de gouvernance peuvent favoriser un environnement de coopération plus stable, transparent et prévisible, a-t-elle poursuivi.

Troisièmement, un resserrement des liens législatifs permet de traduire les orientations stratégiques en mesures concrètes, jetant ainsi les bases institutionnelles d’une coopération élargie. Les organes législatifs peuvent également aider à surmonter les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des accords bilatéraux, contribuant ainsi à des relations stables et mutuellement bénéfiques, a-t-elle indiqué.

Se projetant vers l’avenir, Liu Ying a défini quatre priorités : rendre les mécanismes de coopération plus opérationnels, renforcer la connectivité entre les lois et réglementations, approfondir la coordination régionale et intensifier les échanges entre les peuples.

Elle a souligné que les deux parties devraient maintenir des échanges réguliers par l’intermédiaire du comité de coopération et des commissions spécialisées, et étendre cette coopération des organes législatifs centraux aux instances locales. Les réunions devraient aboutir à des résultats concrets et exploitables, plutôt que de se limiter à un simple échange de vues ou à la publication de déclarations communes.

Concernant la connectivité juridique, elle a fait remarquer que les divergences entre les systèmes juridiques des deux pays pouvaient engendrer des obstacles institutionnels, accroître les coûts de transaction et compliquer la réalisation de projets communs.

Liu Ying a donc préconisé un partage accru d’expériences dans des domaines tels que la protection des investissements, le commerce et la propriété intellectuelle, tout en renforçant la coopération judiciaire, l’entraide juridique et le recours à l’arbitrage pour résoudre les litiges découlant d’activités commerciales transfrontalières.

La chercheuse chinoise a ajouté que les deux parties pourraient également étendre leurs échanges législatifs à des secteurs émergents, tels que l’économie numérique et l’intelligence artificielle (IA).

L’objectif n’est pas d’éliminer les différences entre les deux systèmes juridiques, mais d’améliorer la coordination et de créer des passerelles entre les règles applicables aux domaines de coopération partagée. Une meilleure connectivité réglementaire permettra aux entreprises de réduire leurs coûts et leurs risques, tout en améliorant leur efficacité opérationnelle, a-t-elle souligné.

Elle a par ailleurs appelé à une coordination législative renforcée au sein des mécanismes régionaux, rappelant que les deux pays participent au Forum de la coopération économique Asie-Pacifique (APEC) ainsi qu’à d’autres cadres de coopération économique régionale.

Ces échanges pourraient favoriser une meilleure coordination des règles, des normes et de la gouvernance transfrontalière, notamment en ce qui concerne la connectivité des infrastructures, la protection de l’environnement, la gestion des cours d’eau transfrontaliers et la lutte contre la criminalité transnationale.

Liu Ying a par ailleurs souligné que les échanges entre les peuples sont essentiels pour consolider le socle social des relations bilatérales. Les deux organes législatifs pourraient favoriser les échanges entre jeunes législateurs, professionnels du droit et experts, afin de faciliter le partage d’expériences, la formation des personnels et l’élargissement du soutien public à la coopération.

Évaluant la contribution globale de cette visite, elle a affirmé que les échanges législatifs de haut niveau permettent de consolider la confiance politique, de renforcer la communication stratégique et de conforter la conviction en un développement stable des relations bilatérales. Des mécanismes législatifs renforcés permettront également de traduire les orientations communes en lois, plans et actions concrets.

Sur le plan économique, l’amélioration des cadres juridiques pourrait faciliter les échanges commerciaux, les investissements, la logistique et la connectivité des infrastructures, tout en ouvrant des opportunités dans des secteurs émergents tels que l’intelligence artificielle. Une transparence et une prévisibilité accrues donneront un nouvel élan au développement économique, a-t-elle indiqué. – VNA

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#visite officielle en Chine du président de l’Assemblée nationale du Vietnam #Trân Thanh Mân
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