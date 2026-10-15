Économie

EuroCham : la confiance des entreprises européennes au Vietnam reste élevée

Selon l’enquête, 64 % des entreprises participantes jugent leur situation actuelle bonne ou très bonne, tandis que 28 % adoptent une position neutre ou prudente. Ces résultats traduisent une certaine prudence dans un contexte de ralentissement de la demande internationale.

Au troisième trimestre 2026, le BCI a atteint 78,3 points, se maintenant ainsi à un niveau historiquement élevé. Photo: VNA
Au troisième trimestre 2026, le BCI a atteint 78,3 points, se maintenant ainsi à un niveau historiquement élevé. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - La confiance des entreprises européennes au Vietnam reste solide malgré les incertitudes de l’économie mondiale, selon l’indice de confiance des entreprises (BCI) publié le 15 octobre par la Chambre de commerce européenne au Vietnam (EuroCham). Au troisième trimestre 2026, le BCI a atteint 78,3 points, se maintenant ainsi à un niveau historiquement élevé.

Selon l’enquête, 64 % des entreprises participantes jugent leur situation actuelle bonne ou très bonne, tandis que 28 % adoptent une position neutre ou prudente. Ces résultats traduisent une certaine prudence dans un contexte de ralentissement de la demande internationale, mais aussi l’espoir que les politiques annoncées seront rapidement mises en œuvre et contribueront à améliorer les résultats des entreprises.

Les évolutions diffèrent toutefois selon les secteurs. L’agriculture et la chaîne alimentaire ont enregistré la plus forte amélioration, avec une progression de 11,7 points, à 83,9 points, malgré la pression persistante des coûts des intrants et la concurrence des produits importés dans la région.

Le commerce, la logistique et les biens de consommation ont également maintenu de bonnes performances, témoignant du rôle du Vietnam dans les chaînes de production régionales et les échanges commerciaux transfrontaliers. En revanche, le secteur du tourisme et de l’hôtellerie a enregistré un recul de 22,5 points, à 67,9 points, après des résultats particulièrement solides au trimestre précédent.

L’enquête montre également que la confiance varie selon les marchés prioritaires des entreprises. Celles qui sont principalement tournées vers le marché vietnamien ont obtenu un indice de 80,4 points, contre 73,2 points pour celles ciblant principalement l’Union européenne, 70,7 points pour celles orientées vers les États-Unis et 73,9 points pour celles axées sur l’ASEAN. Ces écarts reflètent les différentes pressions auxquelles les entreprises sont confrontées sur les différents marchés.

Le président d’EuroCham, Bruno Jaspaert, a souligné que le Vietnam maintenait une croissance soutenue, avec une hausse du PIB de 9,95 % sur un an au troisième trimestre et de 9,01 % sur les neuf premiers mois de 2026. Le pays se rapproche ainsi de son objectif de croissance à deux chiffres, dans un contexte international encore marqué par de nombreuses incertitudes.

Toutefois, il a souligné que le défi consistait désormais à faire en sorte que la croissance du Vietnam génère des retombées concrètes et profite à l’ensemble de l’économie. Il a également insisté sur la nécessité d’améliorer la prévisibilité, de renforcer la résilience et d’accélérer les réformes afin de permettre aux entreprises de concentrer leurs ressources sur la création de valeur.

Pour EuroCham, l’indice BCI constitue une base concrète pour promouvoir une coopération constructive, notamment en coordonnant ses actions avec les décideurs politiques vietnamiens afin d'accroître la prévisibilité de la réglementation et de favoriser des liens plus étroits entre les investissements étrangers et les entreprises locales. EuroCham soutiendra activement la croissance du Vietnam en matière de compétitivité, d'inclusion et de durabilité, a ajouté le responsable.

Dans le domaine de l’investissement, la confiance des entreprises européennes dans les perspectives du Vietnam demeure solide. Neuf entreprises sur dix interrogées se disent prêtes à recommander le Vietnam comme destination d’investissement. Quelque 63% prévoient d’y poursuivre leurs activités pendant plus de cinq ans, tandis que 23% envisagent une présence de plus de vingt ans.

L’attractivité du Vietnam repose sur la combinaison d’atouts concrets et de perspectives à long terme, notamment ses ressources humaines, ses coûts compétitifs ainsi que sa stabilité politique et macroéconomique. S’y ajoutent la taille de son marché intérieur, son vaste réseau d’accords de libre-échange et sa position stratégique dans un contexte de reconfiguration des chaînes d’approvisionnement mondiales.

En outre, le développement durable constitue également un élément de plus en plus pris en compte. Près d’un cinquième des entreprises interrogées ont souligné l’engagement du gouvernement vietnamien en faveur d’une croissance durable.

Au cours des neuf premiers mois de 2026, les investissements directs étrangers enregistrés au Vietnam ont atteint 50,36 milliards de dollars, tandis que les décaissements se sont élevés à 21,07 milliards de dollars, leur niveau le plus élevé sur cinq ans.

EuroCham considère par ailleurs la Résolution n° 10-NQ/TW du 8 juin 2026 sur le développement de l’économie à capitaux étrangers comme une orientation importante, notamment en matière de qualité des investissements, de transfert de technologies, d’innovation et de développement des chaînes d’approvisionnement nationales.

Pour les entreprises européennes, l’enjeu ne se limite donc pas au montant des capitaux attirés, mais porte également sur les capacités, les connaissances et les perspectives de développement qu’ils contribuent à créer au sein de l’économie vietnamienne.-VNA

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