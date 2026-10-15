Économie

Les Vietnam Digital Awards 2026 distinguent 56 organisations, produits et solutions

Pour leur édition 2026, les Vietnam Digital Awards franchissent un cap en plaçant l’impact sociétal et l’efficacité concrète au cœur de leurs critères. Plus qu’une simple vitrine technologique, le prestigieux palmarès entend récompenser les innovations qui transforment déjà le quotidien des citoyens, tout en propulsant les initiatives d’avenir capables de redessiner durablement le paysage numérique.

Les lauréats des Vietnam Digital Awards 2026 lors de la cérémonie, à Hanoi, le 14 octobre. Photo : VNA
Les lauréats des Vietnam Digital Awards 2026 lors de la cérémonie, à Hanoi, le 14 octobre. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – La neuvième édition des Vietnam Digital Awards (VDA) 2026 a célébré mercredi 14 octobre à Hanoi la transformation numérique du pays en récompensant 56 organisations, produits et solutions, ainsi que trois figures emblématiques du secteur.

Lors de la cérémonie, le Dr Nguyên Minh Hông, président de l’Association vietnamienne de communication numérique (VDCA) et chef du comité directeur des prix, a souligné l’importance de valoriser les réalisations concrètes et de promouvoir un avenir numérique.

Placée sous le signe de l’impact concret, l’édition 2026 valorise l’efficacité pratique et le bénéfice social des innovations. Plus qu’une simple reconnaissance des réussites technologiques passées, ce cru 2026 se veut un véritable tremplin pour les initiatives d’avenir capables de transformer durablement la société et le quotidien des citoyens.

Depuis leur création en 2018, les Vietnam Digital Awards ont touché en neuf éditions plus de 46 000 organismes, organisations et entreprises, reçu plus de 3.000 candidatures et distingué environ 450 organisations, produits, solutions et individus.

La neuvième édition a enregistré a enregistré 467 candidatures réparties dans cinq catégories : transformation numérique remarquable au sein des organismes publics ; transformation numérique remarquable au sein des entreprises et des unités de service public ; produits, services et solutions technologiques numériques remarquables ; produits et solutions de transformation numérique destinés à la communauté ; et personnalités remarquables.

À l’issue des phases de sélection préliminaire et finale, le comité d’organisation a distingué 56 organismes publics, unités de service public et entreprises pour leurs efforts remarquables en matière de transformation numérique. Il a également récompensé une série de produits, services et solutions technologiques innovants, ainsi que des initiatives de transformation numérique axées sur la communauté ainsi que trois personnalités remarquables.

Dans le cadre des VDA 2026, l’écosystème « iHanoi » et « HanoiWork », développé par le Comité populaire de Hanoi, a été primé dans la catégorie dédiée à la transformation numérique exemplaire au sein des organismes publics.

L’application iHanoi permet aux citoyens et aux entreprises d’interagir en ligne avec les autorités locales et d’accéder aux services urbains via leur téléphone mobile. Parallèlement, HanoiWork, une plateforme numérique de travail intégrée, a été déployée au sein de 180 entités et compte 84.000 comptes utilisateurs.

Selon les informations communiquées lors de l’événement, cette plateforme a permis de réduire les délais d’attente pour certaines démarches administratives, les faisant passer d’une durée d’une à deux heures à seulement 15 minutes.

Dans le domaine du développement des compétences numériques, la « DigiX Academy » a été distinguée dans la catégorie des produits, services et solutions technologiques, grâce à sa plateforme « DAI Academy », dédiée à l’évaluation et au développement complet des compétences numériques.

Ce prix salue les efforts de l’académie dans la création de solutions technologiques destinées à la formation, à l’évaluation et au renforcement des compétences numériques, contribuant ainsi à ancrer la transformation numérique dans les capacités et les pratiques concrètes des individus. – VNA

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