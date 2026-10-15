Économie

Le dialogue du Premier ministre avec les jeunes placé sous le signe de l’innovation

Le Premier ministre vietnamien dialoguera avec 300 jeunes représentants de la jeunesse nationale le 15 octobre à Hanoï. Les échanges porteront sur l’entrepreneuriat, l’innovation, la formation et l’emploi afin de promouvoir le rôle des jeunes dans la croissance économique et le développement du pays.

Le Premier ministre vietnamien dialoguera avec 300 jeunes représentants de la jeunesse nationale le 15 octobre à Hanoï. Photo: VNA
Le Premier ministre vietnamien dialoguera avec 300 jeunes représentants de la jeunesse nationale le 15 octobre à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère de l’Intérieur a annoncé que le dialogue du Premier ministre avec les jeunes de 2026 se tiendrait dans l’après-midi du 15 octobre à Hanoï, sur le thème : "Promouvoir le rôle des jeunes vietnamiens dans l’entrepreneuriat et l’innovation pour stimuler la croissance et créer des emplois".

Les échanges porteront sur les politiques de l’emploi, la formation des ressources humaines, le soutien à l’entrepreneuriat ainsi que le rôle des jeunes dans les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique.

Ce dialogue vise à permettre aux jeunes d’exprimer leurs aspirations et de formuler des propositions concernant les études, la formation professionnelle, l’emploi et la création d’entreprises. Il permettra également d’évaluer la mise en œuvre des politiques en faveur de la jeunesse et de proposer des solutions aux difficultés rencontrées.​

Les discussions porteront notamment sur l’amélioration de la qualité de l’éducation et de la formation, le développement des compétences numériques, technologiques et linguistiques, ainsi que l’adaptation aux besoins du marché du travail et de l’économie numérique. Les mesures visant à renforcer les compétences professionnelles et la productivité du travail, ainsi qu’à répondre aux besoins en main-d’œuvre dans les nouveaux secteurs et l’économie numérique, seront également abordées.

​Le soutien à la formation professionnelle, à la recherche d’emploi, à l’auto-emploi et à la création d’entreprises constituera un autre axe majeur. Les participants aborderont également l’accès au financement, au foncier, aux technologies et à l’intelligence artificielle, ainsi que les mesures favorisant la participation des jeunes aux chaînes de valeur et aux marchés nationaux et internationaux.

​Les jeunes pourront échanger directement avec le Premier ministre et les responsables ministériels. Leurs propositions seront recueillies, examinées et traitées selon les compétences des autorités concernées. Les questions nécessitant un examen complémentaire feront l’objet d’un suivi après le dialogue.

​Les résultats seront synthétisés afin de conseiller le Premier ministre sur les directives à adopter. Les autorités assureront également le suivi du traitement des propositions formulées.

​Dans le processus de construction et de développement du pays, les jeunes vietnamiens jouent un rôle important grâce à leur dynamisme, à leur créativité et à leur esprit d’initiative. Ils contribuent notamment à la recherche scientifique, à l’innovation, à l’entrepreneuriat et aux activités au service de la communauté.

​Quelque 300 jeunes exemplaires, représentant divers secteurs et mouvements de jeunesse à travers le pays, participent à ce programme, illustrant l’esprit d’initiative, la créativité et la volonté d’engagement de la jeunesse vietnamienne dans cette nouvelle ère.

Dans un contexte où le Vietnam accélère le développement scientifique et technologique et la transformation de son modèle de croissance, l’entrepreneuriat et l’innovation offrent aux jeunes de nouvelles possibilités de valoriser leurs compétences, de bâtir leur carrière et de contribuer au développement socio-économique du pays. Des idées novatrices aux nouveaux modèles économiques, en passant par les jeunes entreprises en plein essor, ils contribuent à créer de la valeur, à stimuler la croissance et à générer des emplois.-VNA

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