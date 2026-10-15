Politique

Vietnam et Laos réaffirment leur volonté de renforcer leurs relations spéciales

Le Vietnam et le Laos ont réaffirmé leur détermination à approfondir leur solidarité spéciale et leur cohésion stratégique, tout en renforçant leur coopération dans de nombreux domaines.

Panorama de l'entretien. Photo : VNA
Panorama de l'entretien. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, et son homologue du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL), Vilay Lakhamphong, se sont entretenus le 15 octobre à Hanoï, à l'occasion de la visite officielle de ce dernier au Vietnam.

Le permanent du Secrétariat du Comité central du PCV a souligné l'importance de cette première visite à l'étranger de Vilay Lakhamphong en tant que membre permanent du Secrétariat du Comité central du PPRL. Il a réaffirmé que le Vietnam accordait toujours la plus haute priorité au renforcement de ses relations avec le Laos.

De son côté, Vilay Lakhamphong a affirmé que le Parti, l’État et le peuple lao n’oublieraient jamais le soutien et l’aide précieux du Vietnam. Il a exprimé le souhait de continuer à préserver et à renforcer, avec le Vietnam, la solidarité spéciale et la cohésion stratégique entre les deux pays, tout en intensifiant les échanges d’expériences et la coordination dans la mise en œuvre des résolutions et orientations de chaque Parti.

Les deux parties ont convenu de consolider les liens politiques, de maintenir des contacts réguliers et de poursuivre les échanges de délégations, tant au plus haut niveau qu'à d'autres échelons. Elles ont insisté sur l'importance du partage d'informations et d'expériences concernant l'édification du Parti et du système politique, le développement socio-économique, la défense, la sécurité et l'intégration internationale. Elles ont également souligné la nécessité de mettre efficacement en œuvre les accords de haut niveau, afin de traduire les engagements pris en programmes et en résultats concrets. Les deux parties ont convenu de renforcer la coordination entre les organes de conseil stratégique des deux Partis et de poursuivre les programmes d’échange et de formation des cadres.

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Le membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tran Cam Tu (à droite), et son homologue du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL), Vilay Lakhamphong, Photo : VNA


Dans les domaines économique, le Vietnam et le Laos ont convenu de coordonner leurs efforts pour lever les obstacles et faciliter les activités des entreprises des deux pays. Ils encouragent également les projets favorisant la connectivité, le développement socio-économique et la création d'emplois, notamment dans les zones frontalières. Les deux parties ont réaffirmé leur objectif de porter prochainement les échanges commerciaux bilatéraux à 5 milliards de dollars.

Les deux parties ont également convenu de renforcer la coopération entre les localités, notamment frontalières, afin de préserver la stabilité et de faire de la frontière Vietnam-Laos une frontière de paix, d’amitié, de coopération et de développement.

La partie vietnamienne a remercié le Laos pour sa coopération active dans la recherche, le regroupement et le rapatriement des restes des soldats volontaires et des experts vietnamiens tombés au Laos. Il a également souhaité la poursuite d'une étroite coordination dans ce domaine.

En matière d'éducation, de formation et de développement des ressources humaines, les deux parties ont estimé que la coopération revêtait une importance stratégique à long terme, contribuant à consolider les fondements sociaux et à assurer la pérennité des relations spéciales entre le Vietnam et le Laos.

Elles ont enfin souligné l'importance particulière de l'« Année de la solidarité et de l'amitié Vietnam-Laos 2027 », qui marquera le 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et le 50e anniversaire de la signature du Traité d'amitié et de coopération entre les deux pays. Elles ont convenu de coordonner étroitement la préparation et l'organisation des activités commémoratives. -VNA

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