Politique

Hanoï : le dirigeant To Lam insiste sur la cohérence des politiques publiques

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a participé le 15 octobre à une réunion de la délégation parlementaire de Hanoï, consacrée aux préparatifs de la deuxième session de la XVIe législature.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, lors de l'événement. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, lors de l'événement. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La délégation des députés de Hanoï à l'Assemblée nationale a tenu, le 15 octobre, une réunion avec les représentants du Conseil populaire, du Comité populaire, du Comité du Front de la Patrie du Vietnam, du Tribunal populaire, du Parquet populaire et de plusieurs services municipaux, en préparation de la deuxième session de la XVIe législature de l'Assemblée nationale.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a assisté à cette réunion.

Les autorités municipales ont présenté les mesures envisagées pour atteindre une croissance d'au moins 11 % en 2026, ainsi qu'un premier bilan de la mise en œuvre des compétences conférées à Hanoï par la Loi sur la capitale n° 02/2026/QH16 et les propositions de la ville pour la prochaine session parlementaire.

Au troisième trimestre 2026, Hanoï a enregistré une croissance de 10,02 %, supérieure à la moyenne nationale de 9,95 %. Sur les neuf premiers mois de l'année, la croissance de son produit régional brut (GRDP) est estimée à 8,85 %, contre 7,92 % à la même période de 2025.

Prenant la parole, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a souligné la nécessité de traduire les orientations du Parti en mesures concrètes et de renforcer les capacités de gouvernance. Il a insisté sur l'importance d'une approche cohérente des politiques publiques, notamment en matière d'investissement, de foncier, d'aménagement du territoire et de construction. Toute délégation de nouvelles responsabilités aux autorités locales doit s'accompagner des compétences et des moyens nécessaires à leur mise en œuvre, a-t-il indiqué.

Le dirigeant To Lam a également appelé à créer un environnement favorable à la production et aux activités économiques, tout en garantissant l'équité et une gestion rigoureuse des ressources publiques.

Concernant les questions foncières, il a demandé davantage de transparence dans la fixation des prix des terrains et les obligations financières, en tenant compte de leurs effets concrets. Les opérations de récupération de terrains doivent s'accompagner de mesures de relogement et de rétablissement des moyens de subsistance, avec une attention particulière aux personnes âgées et à celles qui rencontrent des difficultés de reconversion professionnelle. Un dialogue engagé suffisamment tôt avec les habitants permettrait également de prévenir les litiges.

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Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, lors de l'événement. Photo: VNA


Il a souligné que le règlement des projets en suspens devait respecter les compétences des autorités concernées et protéger les intérêts légitimes des parties, sans régulariser les infractions ni faire supporter les pertes aux personnes non responsables. Le développement du logement doit privilégier une offre financièrement accessible, notamment les logements sociaux et les locations de longue durée.

Les politiques relatives à la santé, à l'assurance, à l'éducation et à l’hygiène alimentaire doivent, selon lui, être élaborées en fonction des besoins des bénéficiaires.

En matière pénale et de procédure judiciaire, la lutte contre la criminalité doit aller de pair avec la protection des droits de l’homme, la prévention des erreurs judiciaires et le contrôle de l'exercice du pouvoir.

Enfin, le secrétaire général du Parti et président de la République a souligné que les décisions budgétaires destinées à soutenir une croissance élevée devaient également contribuer à la stabilité et à l'amélioration des conditions de vie de la population. Il a appelé Hanoï à tirer parti de son expérience pour contribuer à l'amélioration des politiques nationales, à poursuivre le suivi des engagements pris envers les électeurs et à renforcer la responsabilité de sa délégation parlementaire. -VNA

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