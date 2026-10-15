Tourisme

Les stations balnéaires de Lam Dong se préparent à la haute saison hivernale

La province de Lam Dong se prépare à accueillir la haute saison des touristes internationaux hivernants. À Mui Ne et dans d’autres destinations côtières, les réservations augmentent, tandis que les établissements diversifient leurs offres pour répondre aux attentes de cette clientèle.

À la mi-octobre 2026, les destinations côtières de la province de Lam Dong commencent à accueillir les touristes internationaux venus passer l’hiver.
À la mi-octobre 2026, les destinations côtières de la province de Lam Dong commencent à accueillir les touristes internationaux venus passer l’hiver.

Hanoï (VNA) - À la mi-octobre 2026, les destinations côtières de la province de Lam Dong commencent à accueillir les touristes internationaux venus passer l’hiver. La diversification des marchés, le développement de produits adaptés et l’amélioration de la qualité des services contribuent à renforcer leur attractivité, notamment auprès des visiteurs de longue durée.

À Mui Ne, les réservations augmentent depuis début octobre. Selon les professionnels du tourisme, les touristes hivernants séjournent généralement de 7 à 20 jours. Outre les vacances balnéaires, ils apprécient les activités sportives, la gastronomie et la découverte de la vie locale, notamment le kitesurf, le jet-ski, le stand-up paddle et les visites de villages de pêcheurs

Certains établissements affichent déjà un taux de réservation anticipée de 40 à 60 %. L’occupation devrait augmenter en décembre, à Noël et en janvier, pendant les fêtes du Nouvel An.

Les professionnels constatent une progression des marchés russe et nord-européen. Alors que Mui Ne accueillait auparavant principalement des touristes russes et ukrainiens, les visiteurs polonais, néerlandais, britanniques, allemands et français sont également plus nombreux cette année. Pour répondre à la demande, plusieurs hôtels et complexes touristiques modernisent leurs installations et renforcent leurs équipes.

Nguyen Dang Tam, directrice générale de The Cliff Resort & Residences, a indiqué que la saison démarre mieux que l’année précédente et que les réservations sont effectuées plus tôt. Les touristes allemands et les visiteurs européens à fort pouvoir d’achat restent une clientèle importante. L’établissement prépare des activités pour Noël et le Nouvel An, tout en développant des séjours associant détente, découvertes culturelles et gastronomie locale.

De son côté, le Pandanus Resort organise chaque semaine des activités consacrées à la poterie et à la cuisine cham, avec la participation d’artisans locaux, ainsi que des circuits de découverte culturelle, selon sa représentante, Tran Thi Ngoc Minh.

Les autorités locales contribuent également à améliorer les conditions d’accueil. Le quartier de Mui Ne accélère le projet d’élargissement de l’axe Nguyen Dinh Chieu-Huynh Thuc Khang. La sécurité, l’ordre public et la propreté sont aussi prioritaires pendant la haute saison.

D’autres destinations côtières, notamment Hoa Thang, Phan Thiet, Tien Thanh et La Gi, se préparent également à accueillir les visiteurs internationaux. Les autorités renforcent la promotion touristique, les liaisons entre sites et le contrôle de la qualité des services.

Selon le Département de la culture, des sports et du tourisme de Lam Dong, la province intensifie ses actions de promotion grâce à la numérisation des destinations, à la coopération internationale et à sa participation à des événements touristiques. Elle a notamment participé au Salon international du tourisme du Vietnam (VITM Hanoi 2026) et au Salon international du tourisme de Ho Chi Minh-Ville (ITE HCMC 2026).

La province développe également des produits touristiques liés à ses ressources naturelles et culturelles, à ses festivals, à ses villages de métiers traditionnels et aux produits OCOP. Des circuits combinés, des séjours de fin de semaine et des activités nocturnes à Da Lat, Phan Thiet et Mui Ne élargissent les possibilités de loisirs, de restauration et de shopping.

Au cours des neuf premiers mois de 2026, Lam Dong a accueilli plus de 1,09 million de visiteurs internationaux, soit une hausse de 14,48 % par rapport à la même période de 2025. La province vise 1,58 million de visiteurs internationaux en 2026, soit une augmentation de 22,77 %.

Pour atteindre cet objectif, elle poursuivra ses actions de promotion sur les marchés prioritaires et potentiels d’Asie, d’Europe, d’Amérique du Nord et du Moyen-Orient. La diversification des marchés et l’amélioration de la qualité des services devraient renforcer son attractivité auprès des touristes internationaux, notamment de ceux qui séjournent sur de longues périodes. -VNA

#HNTW 3 #Lam Dong #stations balnéaires #saison hivernale
Suivez VietnamPlus

Vietnam du bonheur

Sur le même sujet

Touristes russes à l’aéroport international de Phu Quoc. Photo: VNA

Phu Quoc accueille les premiers touristes russes de la saison hivernale

Le 19 octobre après-midi, à l’aéroport international de Phu Quoc (zone spéciale de Phu Quoc, province d’An Giang), l’avion Airbus 321-VJ 3522 de la compagnie aérienne Vietjet Air a atterri, marquant la réouverture de la ligne aérienne reliant la Russie à l’île de Phu Quoc. Cet événement s’inscrit dans le cadre de la haute saison touristique d’hiver 2025-2026 destinée aux visiteurs russes.

Voir plus

Le palais Petrovski, attraction touristique de Moscou, resplendit de beauté sous les couleurs dorées de l'automne. Photo : VNA.

La Russie exempte de visa les touristes vietnamiens

Les citoyens vietnamiens peuvent désormais séjourner en Fédération de Russie pendant 30 jours consécutifs au maximum sans visa, à condition que leur séjour ne soit pas motivé par le travail selon un décret accordant une exemption de visa aux citoyens vietnamiens pour une durée d’un an, jusqu’au 15 octobre 2027 signé par le président russe Vladimir Poutine.

Si le printemps est marqué par les fleurs de pêcher et de prunier, l’automne offre à Lung Cu les couleurs délicates du sarrasin, devenu un symbole du plateau karstique de Dong Van. Photo: VNA

Lung Cu attire les visiteurs avec ses collines de fleurs de sarrasin en pleine floraison

Au début du mois d’octobre, les collines de fleurs de sarrasin en pleine floraison parent Lung Cu, dans la province de Tuyen Quang, de couleurs délicates et attirent de nombreux visiteurs. Avec quelque 70 hectares cultivés, cette localité du plateau karstique de Dong Van mise sur la valorisation de ses paysages, de son patrimoine culturel et de ses traditions pour dynamiser le tourisme de fin d’année 2026.

Les rizières en terrasses dans le quartier de Ha Giang 1, province de Tuyen Quang. Photo : VNA

Tuyen Quang et Wenshan veulent dynamiser le tourisme transfrontalier

Grâce à ses portes frontalières internationales, à la richesse de son patrimoine et à la diversité de ses destinations, la province de Tuyen Quang renforce sa coopération touristique avec la préfecture de Wenshan, dans la province chinoise du Yunnan. L’objectif est d’élargir les marchés touristiques, de développer les circuits transfrontaliers et de mieux valoriser les ressources locales.

Hanoï en automne, entre paysages, souvenirs et découvertes

Hanoï en automne, entre paysages, souvenirs et découvertes

À travers ses paysages dorés, sa gastronomie traditionnelle et ses ruelles chargées d’histoire, Hanoï révèle en automne un charme singulier qui séduit les visiteurs étrangers tout en ravivant les souvenirs de ceux qui ont grandi dans la capitale, faisant de cette saison un atout pour le développement touristique durable.

Offrir aux visiteurs des expériences plus riches constitue une priorité majeure pour le secteur du tourisme vietnamien, alors que celui-ci s'oriente vers une croissance de meilleure qualité et plus durable. Photo : VIV

L’âme du voyage fait vibrer le tourisme vietnamien au-delà des stats

La croissance à deux chiffres du nombre d’arrivées internationales au Vietnam au cours des neuf premiers mois de l’année témoigne de la diversification continue des marchés émetteurs, de l’élargissement de l’offre touristique, de l’amélioration de la connectivité aérienne et du renforcement des capacités de service, selon l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam.

Des visiteurs découvrent la culture des gongs dans un village au pied du mont Lang Biang. Photo: vietnamtourism.gov.vn

Lâm Dông se rêve en pôle de tourisme de qualité à l’horizon 2030

Lâm Dông ambitionne de faire de son tourisme un moteur économique de premier plan, conjuguant haute qualité, écoresponsabilité et durabilité. Pour réussir ce pari et attirer investisseurs et voyageurs, la province compte valoriser la diversité de ses paysages exceptionnels, la richesse de son patrimoine culturel ainsi que ses précieux atouts côtiers.

Le site écotouristique communautaire de Pu Luông, province de Thanh Hoa. Photo: VNA

Le secteur du voyage appelé à accroître la valeur du tourisme vietnamien

Pour faire du tourisme un nouveau moteur de croissance, les entreprises de voyage sont appelées à renforcer leur rôle dans la mise en relation des marchés, la conception des produits et l’organisation des flux de visiteurs, afin d’accroître la compétitivité et la valeur ajoutée du tourisme vietnamien.