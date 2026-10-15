Tourisme

Ninh Binh transforme son patrimoine archéologique en nouvel trésor touristique

Ninh Bình ouvre aux visiteurs le site préhistorique de Hang Boi vieux de plus de 12.000 ans dans la zone touristique de Thung Ui pour lier patrimoine archéologique et développement touristique durable.

Touristes visitant le site archéologique de Hang Boi (grotte Boi), dans la zone de tourisme culturel de Thung Ui (commune de Tây Hoa Lu), province de Ninh Binh. Photo : VNA
Touristes visitant le site archéologique de Hang Boi (grotte Boi), dans la zone de tourisme culturel de Thung Ui (commune de Tây Hoa Lu), province de Ninh Binh. Photo : VNA

Ninh Binh (VNA) – L’ouverture au tourisme du site archéologique de Hang Boi (grotte Boi), situé dans la zone de tourisme culturel de Thung Ui (commune de Tây Hoa Lu), inaugure une nouvelle approche alliant valorisation du patrimoine archéologique et développement touristique dans la province de Ninh Binh (Nord).

Cette initiative permet de diversifier les expériences proposées aux visiteurs, tout en mettant en lumière les valeurs historiques et culturelles de cette région qui fut de 968 à 1010 la capitale des trois dynasties successives, les Dinh, Lê et Ly.

La seconde vie des trésors enfouis

Située au sein du complexe paysager de Tràng An, la grotte Hang Boi conserve des traces d’une occupation humaine préhistorique remontant à plus de 12.000 ans.

Pour y accéder, les visiteurs doivent parcourir environ un kilomètre depuis l’entrée de la forêt de Thung Ui, en gravissant des marches en pierre jusqu’à une altitude de plus de 100 mètres. La grotte, qui s’étend sur environ 60 à 70 mètres, abrite des stalactites et des stalagmites formées au fil des millions d’années.

Au-delà de sa beauté naturelle, le site recèle des vestiges archéologiques — notamment des coquilles de mollusques près de l’entrée — qui offrent un aperçu de la manière dont les populations préhistoriques se procuraient leur nourriture et s’adaptaient à leur environnement.

Bui Thi Thuy, une visiteuse originaire du quartier de Yên Son, dans la province de Ninh Binh, a confié que cette expérience lui a permis de découvrir le paysage naturel tout en se familiarisant avec l’occupation préhistorique et le mode de vie de l’époque, grâce aux explications des guides.

Nguyên Hoa Mân, guide au sein de la zone de tourisme culturel de Thung Ui, explique que les guides ont étudié des documents historiques et des données archéologiques afin d’aider les visiteurs à mieux appréhender l’importance du site.

Développement durable du tourisme patrimonial

Depuis 2007, des scientifiques vietnamiens et internationaux mènent des recherches à Hang Boi, mettant au jour des éléments qui ont permis de mieux comprendre la vie préhistorique dans les montagnes calcaires de Ninh Binh.

L’ouverture du site au public offre l’opportunité de conjuguer recherche archéologique, éducation et tourisme. Toutefois, ce développement doit s’accompagner de mesures de conservation adaptées, d’une gestion rigoureuse des flux de visiteurs et d’une médiation culturelle précise. Les parcours d’accès et les activités touristiques doivent être conçus de manière à minimiser l’impact sur les sols des grottes, les couches sédimentaires et les vestiges archéologiques.

Phung Thê Quynh, directeur des opérations de la zone de tourisme culturel de Thung Ui, a indiqué que des dispositions ont été prises pour garantir la sécurité des visiteurs tout en préservant le patrimoine et l’environnement naturel.

Le site prévoit par ailleurs d’explorer les grottes avoisinantes afin de développer de nouvelles offres touristiques fondées sur leur valeur archéologique, historique et culturelle.

Nguyên Cao Tân, directeur adjoint du Département du tourisme de Ninh Binh, souligne que le complexe paysager de Tràng An préserve non seulement des paysages remarquables, mais aussi des grottes qui portent les traces d’une occupation préhistorique. L’ouverture au public de sites appropriés permet de faire connaître la «valeur universelle exceptionnelle» de ce patrimoine, tout en créant de nouvelles perspectives pour le tourisme archéologique.

Le développement de Hang Boi en tant que destination touristique propose une nouvelle façon d’explorer le patrimoine préhistorique de Tràng An. Sa réussite reposera sur une approche équilibrée, alliant recherche scientifique, médiation efficace et développement touristique, dans le respect de la préservation à long terme des vestiges archéologiques. – VNA

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