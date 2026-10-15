La coopération législative crée une base juridique solide pour les relations Vietnam - Chine

Pékin (VNA) - La visite officielle en Chine de Tran Thanh Man, président de l’Assemblée nationale du Vietnam, revêt une importance stratégique pour consolider le consensus politique et renforcer la coopération entre les organes législatifs des deux pays, a estimé Zhang Jianguo, ancien chef de la Direction générale d’Europe de l’Ouest (DGEO) du Département international du Comité central du Parti communiste chinois et secrétaire général de l’Institut Charhar de Chine.

Selon cet expert chinois, cette visite s’inscrit dans la continuité de la dynamique de développement stratégique des relations bilatérales impulsée lors de la rencontre entre les plus hauts dirigeants des deux Partis et des deux États, en avril 2026. Elle contribue à promouvoir la construction de la communauté d’avenir partagé Vietnam-Chine à portée stratégique. Dans un contexte international complexe, les échanges de haut niveau permettent de consolider la confiance mutuelle et d’envoyer un signal clair quant aux orientations futures du partenariat bilatéral, a-t-il ajouté.



Le responsable chinois a souligné que la 2e réunion du Comité de coopération entre l'Assemblée nationale vietnamienne et l'Assemblée populaire nationale de Chine marque une nouvelle étape dans le mécanisme d'échange régulier entre les deux instances. Le partage d'expériences en matière de législation et de surveillance permet de bâtir un environnement commercial équitable, transparent et prévisible. Cette collaboration contribue à lever les obstacles juridiques dans le commerce, l'investissement et les activités transfrontalières, réduisant ainsi les coûts et les risques pour les entreprises.



La visite offre par ailleurs l’occasion d’élargir la coopération économique à des secteurs innovants et à forte valeur ajoutée, notamment la connectivité des infrastructures, l’intelligence artificielle, l’économie numérique, les énergies propres et les satellites de communication. Les besoins du Vietnam en matière de développement des infrastructures et de transition énergétique présentent des complémentarités avec les capacités technologiques et les chaînes d’approvisionnement de la Chine.



Pour concrétiser les résultats de cette visite, Zhang Jianguo préconise de traduire rapidement les accords de principe en mécanismes opérationnels et en politiques d’application précises. Il estime notamment nécessaire de transposer les engagements pris dans des dispositions juridiques portant sur l’accès aux marchés, les investissements, les flux transfrontaliers de données et la protection de la propriété intellectuelle.



Enfin, il juge essentiel de mobiliser pleinement les fonctions de contrôle des organes législatifs afin de garantir la mise en œuvre effective des documents signés, notamment à l’échelle locale. Il préconise également de renforcer les échanges entre les instances législatives des régions frontalières pour résoudre les difficultés liées à la logistique et au développement des zones économiques transfrontalières.-VNA