Économie

Vietnam-Australie : de nouvelles perspectives pour approfondir la coopération économique bilatérale

Réunis à Sydney, des responsables, des entrepreneurs et des universitaires des deux pays ont appelé à transformer les acquis du partenariat stratégique global en projets concrets dans le commerce, l’investissement, les technologies et la transition énergétique.

Des délégués lors de la conférence. Photo: VNA
Des délégués lors de la conférence. Photo: VNA

Sydney (VNA) - L’Institut des politiques Australie-Vietnam (AVPI) a organisé, le 15 octobre à Sydney, dans l’État de Nouvelle-Galles du Sud, sa conférence annuelle 2026, consacrée aux moyens d’approfondir, de concrétiser et de pérenniser la coopération bilatérale.

Les discussions ont porté sur la diplomatie, le commerce, l’investissement, la transformation numérique, la formation des ressources humaines, la coopération régionale et le rôle du Vietnam en tant qu’hôte de l’APEC 2027. L’enjeu est de traduire la dynamique politique favorable en programmes concrets, susceptibles de bénéficier aux entreprises et aux populations des deux pays.

À l’ouverture de la conférence, Huong Le Thu, présidente du conseil consultatif de l’AVPI, a estimé que l’Australie disposait d’une occasion favorable pour participer davantage au développement et aux réformes économiques du Vietnam. Les efforts vietnamiens visant à améliorer l’environnement des investissements, à développer le Centre financier international et à préparer l’APEC 2027 ouvrent de nouvelles perspectives aux entreprises australiennes.

Elle a souligné que la simplification des procédures administratives, l’amélioration des conditions d’activité et la poursuite des réformes sectorielles permettraient au Vietnam de renforcer son attractivité auprès des investisseurs internationaux. Dans un contexte économique et géopolitique instable, elle a également insisté sur l’importance de disposer de partenaires fiables.

Les deux pays partagent des intérêts dans le commerce, les technologies, la transformation numérique, l’éducation, la formation, les énergies propres et la lutte contre le changement climatique. Il s’agit désormais de convertir ces intérêts communs en résultats tangibles.

Peggy O’Neal, présidente du conseil de l’Université RMIT, récemment nommée par le gouvernement fédéral australien Business Champion pour le Vietnam, a appelé les entreprises australiennes à mieux connaître les possibilités offertes par le Vietnam et les entreprises vietnamiennes à considérer l’Australie non seulement comme un marché, mais aussi comme un partenaire en matière de capitaux, d’éducation, de technologies et d’expertise. Elle a cité les trois priorités : promotion des investissements dans les deux sens, renforcement de la coopération liée à l’APEC 2027 et développement des liens entre les populations, tout en soulignant les besoins vietnamiens en capitaux, compétences, technologies, infrastructures et expérience de la transition énergétique.

Le ministre de l’Industrie et du Commerce de Nouvelle-Galles du Sud, Anoulack Chanthivong, a lui aussi souligné l’importance croissante du Vietnam pour l’Australie et son État, notamment dans les domaines du commerce, de l’investissement, de l’éducation, des sciences, des technologies et de l’innovation.

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Le ministre de l’Industrie et du Commerce de Nouvelle-Galles du Sud, Anoulack Chanthivong, s'exprime lors de la conférence. Photo: VNA

L’ambassadrice d’Australie au Vietnam, Gillian Bird, a qualifié la visite de M. To Lam en août dernier de jalon important dans les relations bilatérales. Celle-ci a notamment été marquée par trois déclarations communes portant sur l’approfondissement du partenariat stratégique global, le renforcement de la résilience économique et le développement de la coopération scientifique, technologique et innovante. Elle a précisé que la résilience économique ne signifiait pas le repli, mais reposait sur l’ouverture commerciale, la diversification des partenaires et l’utilisation des accords de libre-échange communs.

Le consul général du Vietnam à Sydney, Nguyên Thanh Tung, a pour sa part souligné le rôle des représentations diplomatiques dans la mise en relation des entreprises, universités, instituts de recherche et partenaires locaux. Il a identifié comme priorités la diversification du commerce et des investissements, l’énergie, la transition verte, les sciences, les technologies et la formation.

À l’approche de l’APEC 2027, Craig Emerson, président du Centre australien d’études sur l’APEC, a estimé que les deux pays pouvaient tirer parti de cet événement pour lancer des initiatives concrètes en faveur de l’ouverture commerciale et de la coopération économique régionale.

Lors de la conférence, les participants ont également insisté sur l’importance de la transformation numérique, du développement des compétences, de la sécurité des flux de données et du soutien aux petites et moyennes entreprises. La confiance mutuelle, la compréhension des différences culturelles et une stratégie d’investissement à long terme demeurent essentielles pour assurer la pérennité des relations bilatérales. - VNA

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