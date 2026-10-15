Politique

Hô Chi Minh-Ville s’appuie sur l’expérience allemande en gestion urbaine

Le Quoc Phong, secrétaire adjoint permanent du Comité municipal du Parti, a estimé que les expériences pratiques de la partie allemande constitueraient une source de référence utile pour Hô Chi Minh-Ville. Elles contribueraient à améliorer la gestion publique, renforcer l’efficacité de la prévention et de la lutte contre la corruption et construire une administration plus transparente, professionnelle et moderne.

Le Quoc Phong, secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville (3e de droite), le vice-président du Bundestag allemand, Bodo Ramelow (4e), l'ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Nguyen Dac Thanh (2e) et le président de l'Association Allemagne-Vietnam, Rolf Schulze (premier). Photo: VNA
Le Quoc Phong, secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville (3e de droite), le vice-président du Bundestag allemand, Bodo Ramelow (4e), l'ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Nguyen Dac Thanh (2e) et le président de l'Association Allemagne-Vietnam, Rolf Schulze (premier). Photo: VNA

Berlin (VNA) - Une délégation de Hô Chi Minh-Ville, conduite par Le Quoc Phong, membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam et secrétaire adjoint permanent du Comité municipal du Parti, a effectué une visite de travail en Allemagne du 11 au 15 octobre afin d’échanger des expériences en matière de prévention de la corruption et de promouvoir la coopération bilatérale dans les domaines des sciences, de l’innovation et de la gestion urbaine.

​À Berlin, la délégation vietnamienne a tenu, le 12 octobre, une séance de travail avec le Centre de prévention de la corruption du Parquet général de Berlin. Les deux parties ont échangé sur les mécanismes de prévention, le contrôle des conflits d’intérêts et l’application des technologies.

​Le Quoc Phong a estimé que les expériences pratiques de la partie allemande constitueraient une source de référence utile pour Hô Chi Minh-Ville. Elles contribueraient à améliorer la gestion publique, renforcer l’efficacité de la prévention et de la lutte contre la corruption et construire une administration plus transparente, professionnelle et moderne.

​Thomas Fels, procureur général adjoint et directeur du Centre de prévention de la corruption, a affirmé que son établissement était disposé à échanger des informations et à partager son expérience avec Hô Chi Minh-Ville dans l’élaboration de mécanismes de prévention, le contrôle des conflits d’intérêts, la réception et le traitement des informations, ainsi que le renforcement de la coordination entre les organismes compétents. L’utilisation des technologies et la promotion d’une culture de l’intégrité dans le secteur public ont également été abordées.

​À Leipzig, la délégation vietnamienne a rencontré le 13 octobre, Martina Münch, maire adjointe chargée des affaires sociales, de la santé et de la diversité. Les deux parties ont discuté de l’élargissement de leur coopération dans la santé, l’innovation dans les soins, la protection sociale, la gouvernance urbaine et les échanges entre habitants.

​Le Quoc Phong a affirmé que, sur la base des relations de « villes partenaires » et de l’amitié entre les deux villes, la coopération entre Hô Chi Minh-Ville et Leipzig continuerait de se développer, contribuant aux intérêts des populations locales et à l’approfondissement du partenariat stratégique Vietnam-Allemagne.

​La délégation a ensuite rencontré des représentants du Centre de recherche environnementale Helmholtz (UFZ) et de la société Tilia GmbH, à Leipzig. Les échanges ont notamment porté sur la gestion des espaces verts et des eaux pluviales, la réduction des risques d’inondation, l’utilisation des données dans la gestion urbaine, le traitement des eaux usées et le développement d’activités de réutilisation des ressources. Les parties ont également examiné les possibilités de coopération entre ces organismes allemands et les services, instituts de recherche, universités et entreprises d’infrastructures de Hô Chi Minh-Ville, ainsi que les échanges d’experts et la formation des cadres.

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Rencontre avec Bodo Ramelow, vice-président du Bundestag allemand. Photo: VNA

Le 14 octobre, la délégation a participé à une conférence consacrée aux 15 ans du partenariat stratégique Vietnam-Allemagne. En marge de cet événement, Le Quoc Phong a rencontré Bodo Ramelow, vice-président du Bundestag allemand. Les deux parties ont exprimé leur satisfaction devant le développement positif des relations bilatérales et leur volonté de renforcer les échanges et la coopération dans l’économie, les sciences et technologies, l’éducation, la santé, la culture et les échanges populaires.

​La délégation a également rencontré le député fédéral allemand Ates Gürpinar, vice-président du parti Die Linke, afin d’échanger sur la construction du Parti et le renforcement de la confiance de la population. La partie allemande a notamment salué les politiques menées par Hô Chi Minh-Ville en matière de logement et de soins de santé.

​Selon les données disponibles au 30 septembre 2026, l’Allemagne comptait 316 projets d’investissement à Hô Chi Minh-Ville, pour un capital total d’environ 742 millions de dollars. -VNA

#Ho Chi Minh-Ville #Allemagne #CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10
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