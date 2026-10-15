Le dirigeant To Lam attendu au Danemark, auprès de l’UE et en Belgique

Hanoï (VNA) – À l’invitation du roi Frederik X de Danemark et de la reine, du président du Conseil européen, António Costa, et du Premier ministre belge, Bart De Wever, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président du Vietnam, To Lam, accompagné de son épouse et d’une délégation vietnamienne de haut niveau, effectuera une visite d’État au Royaume du Danemark ainsi que des visites officielles auprès de l’Union européenne (UE) et au Royaume de Belgique, du 19 au 24 octobre 2026, selon un communiqué du ministère vietnamien des Affaires étrangères.