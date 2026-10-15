L'Agence vietnamienne d'information primée pour ses œuvres journalistiques sur la culture de Hanoï

Hanoï (VNA) - Lors de la cérémonie de remise du 9e Prix de presse sur le développement culturel et la construction d’un mode de vie élégant et civilisé chez les Hanoïens, organisée le 15 octobre à Hanoï, l’Agence vietnamienne d’information (VNA) a été distinguée comme organe de presse d’excellence pour le nombre et la qualité de ses œuvres journalistiques.

À l’issue de deux tours de sélection, le jury a retenu 34 œuvres journalistiques remarquables, auxquelles ont été attribués un prix spécial, trois prix A, cinq prix B, dix prix C et quinze prix d’encouragement. Il a également décerné le prix d’excellence ex æquo, récompensant les organes de presse ayant présenté de nombreuses œuvres journalistiques de grande qualité, à deux institutions médiatiques : l’Agence vietnamienne d’information (VNA) et l’organe de presse, de radio et de télévision de Hanoï.

En outre, des journalistes de la VNA se sont illustrés en remportant un Prix B pour le reportage intitulé "Hanoï 100 ans, façonner l'avenir à partir de la profondeur culturelle", réalisé par le groupe d'auteurs Vu Quang Dan, Dinh Thi Thuan, Nguyen Van Thang et Nguyen Thi Lan Phuong (Bureau permanent de la VNA à Hanoï).



La VNA a également remporté trois prix C pour des œuvres aux thématiques variées : "Le pont Long Bien : parcours pour retrouver la forme de l’acier", du Centre de contenu numérique et des médias de la VNA ; "Un bulletin de vote derrière le verre de radiothérapie à la salle de naissance : le parcours particulier du jour du scrutin à Hanoï", de la Revue Illustrée du Vietnam ; et "15 ans pour réveiller la Cité impériale de Thang Long", du journal The thao & Van hoa (Sports et Culture).

Remise du prix B. Photo: VNA

Ce Prix vise à encourager les journalistes à produire des œuvres de qualité reflétant la vie culturelle de la capitale et relayant les orientations du pouvoir central et de la ville en matière de développement culturel, afin d’ancrer les valeurs culturelles dans la société et d’en faire un fondement spirituel et un moteur endogène du développement durable de Hanoï.

Au fil de ses neuf éditions, le Prix a progressivement renforcé sa réputation, sa qualité et son rayonnement, attirant la participation des organes de presse centraux, sectoriels et de Hanoï. Son organisation, de plus en plus rigoureuse et méthodique, couvre toutes les étapes, de la définition des orientations éditoriales à la sélection et à la distinction des œuvres et des auteurs remarquables.

La répartition claire des responsabilités et la coordination entre les organismes concernés, ainsi que la sélection en deux étapes garantissent l’objectivité et l’équité du processus, afin de distinguer les œuvres les plus remarquables tant par leur contenu que par leur forme. -VNA