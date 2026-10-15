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Vi Xuyen : Inhumation solennelle de 93 martyrs tombés pour la défense de la frontière Nord

Dans une atmosphère solennel, les dirigeants du Parti, de l'État et de la province ont déposé des gerbes de fleurs et observé une minute de silence en mémoire des héros ayant sacrifié leur vie pour l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Patrie.

Cérémonie de dépôt de gerbes en hommage aux Héros morts pour la patrie. Photo : VNA
Cérémonie de dépôt de gerbes en hommage aux Héros morts pour la patrie. Photo : VNA

Tuyen Quang (VNA) - Une cérémonie solennelle de commémoration et d’inhumation des restes de 93 soldats tombés lors de la guerre de défense de la frontière Nord s’est tenue jeudi matin 15 octobre au Cimetière national des martyrs de Vi Xuyen, dans la province de Tuyen Quang.

La cérémonie s’est déroulée en présence de Do Van Chien, membre du Bureau politique et vice-président permanent de l’Assemblée nationale, ainsi que de représentants du Département général de la politique de l’Armée populaire du Vietnam, de la 2e Zone militaire, des autorités locales, d’anciens combattants et de familles de martyrs.

Dans une atmosphère solennel, les dirigeants du Parti, de l'État et de la province ont déposé des gerbes de fleurs et observé une minute de silence en mémoire des héros ayant sacrifié leur vie pour l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Patrie.

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Le vice-président permanent de l'Assemblée nationale, Do Van Chien (premier, droite), et d'autres personnalités sonnent la cloche en hommage aux Héros morts pour la patrie. Photo : VNA

Dans son oraison funèbre, Phan Huy Ngoc, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti et président du Comité populaire de la province de Tuyen Quang, a souligné que cette cérémonie illustrait la tradition nationale de reconnaissance envers ceux qui se sont sacrifiés pour l’indépendance et la liberté de la nation. Il a rappelé que pendant la guerre de défense de la frontière Nord, notamment sur le front de Vi Xuyen – Ha Tuyen, plus de 4 000 cadres et combattants sont tombés pour protéger chaque pouce de terre sacrée du pays.

Les récents travaux de recherche et de regroupement ont permis de retrouver ces 93 dépouilles dans les communes de Thanh Thuy, Minh Tan et le quartier de Binh Thuan, dont 18 corps isolés et 75 autres répartis dans six fosses communes. Bien que l'identité de nombreux soldats n'ait pas encore pu être établie après plusieurs décennies passées sur le champ de bataille, leur sacrifice suprême reste gravé dans la mémoire de la nation et des générations futures. Les autorités locales se sont engagées à prendre soins la vie des personnes méritantes et leurs familles, et à poursuivre activement les recherches, le recueillement et l'identification des restes des combattants encore manquants afin de les ramener auprès de leurs familles et de leurs camarades.

Recouverts du drapeau national, les cercueils ont été portés par des dirigeants et des soldats jusqu’à leur dernière demeure, au Cimetière national des martyrs de Vi Xuyen. Les représentants et les habitants présents ont ensuite déposé des bâtonnets d’encens et des fleurs blanches sur les sépultures, en hommage aux combattants tombés pour l’indépendance et la liberté de la nation. - VNA

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Mémoire des martyrs

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