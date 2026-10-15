Tuyên Quang : 93 dépouilles de soldats transférées au cimetière national de Vi Xuyên

Tuyên Quang (VNA) – Une cérémonie d’hommage et de transfert des dépouilles de 93 soldats morts pour la Patrie s’est déroulée dans l’après-midi du 14 octobre dans la commune de Thanh Thủy, province de Tuyên Quang. Retrouvées sur l’ancien champ de bataille de Vị Xuyên, les dépouilles ont été acheminées vers le cimetière national de Vi Xuyên, où elles reposeront aux côtés de leurs camarades. Leur retour a été salué par des drapeaux nationaux, des fleurs et les hommages empreints d’émotion des anciens combattants et de la population.



Au cours de cette campagne de recherche et de récupération, les équipes compétentes ont retrouvé 93 dépouilles dans les communes de Thanh Thuy, Minh Tân et leurs environs. Parmi elles, 18 ont été découvertes individuellement et 75 dans six fosses communes.



Dans une atmosphère solennelle, le convoi a quitté le lieu où les dépouilles étaient conservées pour rejoindre le cimetière. Le long du parcours, des milliers d’habitants ont interrompu leurs activités pour leur rendre hommage. Des anciens combattants ont salué militairement leurs camarades, des personnes âgées ont joint les mains en signe de recueillement et des enfants ont brandi le drapeau rouge à étoile jaune. Dans le silence, cette présence collective a exprimé la gratitude de la population envers ceux qui ont sacrifié leur vie pour défendre la Patrie.



Pour ceux qui ont vécu la guerre, ce retour revêt une signification particulière. Il marque l’aboutissement de longues années de recherches et apporte une forme de consolation aux survivants, tout en ravivant le souvenir douloureux de ceux qui ne sont jamais revenus du champ de bataille.



L’ancien combattant Lê Hong Mai, de la commune de Vi Xuyên, a exprimé son émotion à l’occasion de ce retour. « Ce qui me réjouit le plus, c’est de pouvoir voir aujourd’hui 93 camarades revenir », a-t-il déclaré. Même si certaines dépouilles ne sont plus constituées que de quelques fragments, a-t-il souligné, il s’agit toujours de compagnons d’armes, de proches et de fils de la nation. À ses yeux, chaque soldat retrouvé a une valeur inestimable.



Dès le début de l’après-midi, la place du 26 Mars, dans le quartier de Hà Giang 1, a également rassemblé de nombreux habitants, anciens combattants, jeunes volontaires et membres des forces armées. Tous attendaient le passage du convoi, un drapeau national à la main. À l’arrivée des véhicules, des milliers de drapeaux ont flotté, tandis que des pétales de fleurs jonchaient la chaussée. Plusieurs personnes, la tête baissée, essuyaient discrètement leurs larmes. L’émotion et la reconnaissance se mêlaient dans cet hommage aux soldats qui avaient sacrifié leur jeunesse pour défendre chaque parcelle du territoire national.



Tran Tien Xuân, ancien combattant originaire de la province de Phu Tho, a rappelé que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens garderaient toujours en mémoire le sacrifice de ceux qui ont courageusement combattu pour l’indépendance du pays.



La cérémonie a également touché les jeunes générations. Phung Quang Toàn, élève du lycée Lê Hong Phong de Tuyên Quang, s’est dit fier d’avoir participé à cet événement. Il a exprimé l’espoir que la campagne des « 500 jours et nuits » permette de retrouver davantage de dépouilles de soldats et de les ramener sur leur terre natale.



En fin d’après-midi, le convoi est arrivé au cimetière national de Vi Xuyên, au terme d’un parcours de plus de 40 kilomètres. Si le trajet a pris fin, le devoir de mémoire, lui, se poursuit. Les drapeaux, les fleurs et les gestes de recueillement témoignent de la reconnaissance durable du peuple vietnamien envers ceux qui sont tombés pour l’indépendance et la souveraineté nationales. -VNA

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