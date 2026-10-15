Société

Tuyên Quang : 93 dépouilles de soldats transférées au cimetière national de Vi Xuyên

Le 14 octobre, dans la province de Tuyên Quang, 93 dépouilles de soldats morts au front de Vi Xuyên ont été transférées au cimetière national de Vi Xuyên, après plus de 40 ans passés sur le champ de bataille.

Le 14 octobre, dans la province de Tuyên Quang, 93 dépouilles de soldats morts au front de Vi Xuyên ont été transférées au cimetière national de Vi Xuyên, après plus de 40 ans passés sur le champ de bataille. Photo: VNA
Le 14 octobre, dans la province de Tuyên Quang, 93 dépouilles de soldats morts au front de Vi Xuyên ont été transférées au cimetière national de Vi Xuyên, après plus de 40 ans passés sur le champ de bataille. Photo: VNA

Tuyên Quang (VNA) – Une cérémonie d’hommage et de transfert des dépouilles de 93 soldats morts pour la Patrie s’est déroulée dans l’après-midi du 14 octobre dans la commune de Thanh Thủy, province de Tuyên Quang. Retrouvées sur l’ancien champ de bataille de Vị Xuyên, les dépouilles ont été acheminées vers le cimetière national de Vi Xuyên, où elles reposeront aux côtés de leurs camarades. Leur retour a été salué par des drapeaux nationaux, des fleurs et les hommages empreints d’émotion des anciens combattants et de la population.

Au cours de cette campagne de recherche et de récupération, les équipes compétentes ont retrouvé 93 dépouilles dans les communes de Thanh Thuy, Minh Tân et leurs environs. Parmi elles, 18 ont été découvertes individuellement et 75 dans six fosses communes.

Dans une atmosphère solennelle, le convoi a quitté le lieu où les dépouilles étaient conservées pour rejoindre le cimetière. Le long du parcours, des milliers d’habitants ont interrompu leurs activités pour leur rendre hommage. Des anciens combattants ont salué militairement leurs camarades, des personnes âgées ont joint les mains en signe de recueillement et des enfants ont brandi le drapeau rouge à étoile jaune. Dans le silence, cette présence collective a exprimé la gratitude de la population envers ceux qui ont sacrifié leur vie pour défendre la Patrie.

Pour ceux qui ont vécu la guerre, ce retour revêt une signification particulière. Il marque l’aboutissement de longues années de recherches et apporte une forme de consolation aux survivants, tout en ravivant le souvenir douloureux de ceux qui ne sont jamais revenus du champ de bataille.

L’ancien combattant Lê Hong Mai, de la commune de Vi Xuyên, a exprimé son émotion à l’occasion de ce retour. « Ce qui me réjouit le plus, c’est de pouvoir voir aujourd’hui 93 camarades revenir », a-t-il déclaré. Même si certaines dépouilles ne sont plus constituées que de quelques fragments, a-t-il souligné, il s’agit toujours de compagnons d’armes, de proches et de fils de la nation. À ses yeux, chaque soldat retrouvé a une valeur inestimable.

Dès le début de l’après-midi, la place du 26 Mars, dans le quartier de Hà Giang 1, a également rassemblé de nombreux habitants, anciens combattants, jeunes volontaires et membres des forces armées. Tous attendaient le passage du convoi, un drapeau national à la main. À l’arrivée des véhicules, des milliers de drapeaux ont flotté, tandis que des pétales de fleurs jonchaient la chaussée. Plusieurs personnes, la tête baissée, essuyaient discrètement leurs larmes. L’émotion et la reconnaissance se mêlaient dans cet hommage aux soldats qui avaient sacrifié leur jeunesse pour défendre chaque parcelle du territoire national.

Tran Tien Xuân, ancien combattant originaire de la province de Phu Tho, a rappelé que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens garderaient toujours en mémoire le sacrifice de ceux qui ont courageusement combattu pour l’indépendance du pays.

La cérémonie a également touché les jeunes générations. Phung Quang Toàn, élève du lycée Lê Hong Phong de Tuyên Quang, s’est dit fier d’avoir participé à cet événement. Il a exprimé l’espoir que la campagne des « 500 jours et nuits » permette de retrouver davantage de dépouilles de soldats et de les ramener sur leur terre natale.

En fin d’après-midi, le convoi est arrivé au cimetière national de Vi Xuyên, au terme d’un parcours de plus de 40 kilomètres. Si le trajet a pris fin, le devoir de mémoire, lui, se poursuit. Les drapeaux, les fleurs et les gestes de recueillement témoignent de la reconnaissance durable du peuple vietnamien envers ceux qui sont tombés pour l’indépendance et la souveraineté nationales. -VNA

source
#500 ngày đêm #Liệt sĩ #cimetière national de Vi Xuyên #Tuyên Quang #dépouilles #soldats morts #Vi Xuyên #front de Vi Xuyên #hommages
Suivez VietnamPlus

Mémoire des martyrs

Sur le même sujet

Cérémonie d’inhumation des restes de soldats tombés au combat au cimetière des martyrs de la commune de Sông Ma, province de Son La. Photo : VNA

Déterminé à rendre aux soldats tombés au combat leur nom et leur famille

Le Vietnam intensifie la recherche, le rassemblement et l’identification des restes des soldats tombés au combat, avec la détermination de permettre à ceux qui ont sacrifié leur vie pour la Patrie de retrouver leur nom, leur terre natale et leur famille après de longues années de séparation.

Voir plus

Les habitants, submergés par l’émotion, observent une minute de recueillement en hommage aux martyrs dont les restes ont été retrouvés et exhumés au parc culturel Lê Thi Riêng. Photo : VNA

À Hô Chi Minh-Ville, une foule émue rend hommage aux martyrs

Des milliers d’habitants de Hô Chi Minh-Ville se sont rassemblés le 14 octobre, des fleurs blanches à la main, pour accompagner les restes de plus de 700 martyrs vers leur dernière demeure et exprimer leur profonde gratitude envers ceux qui ont sacrifié leur vie pour l’indépendance et la liberté de la Patrie.

Construction du réservoir de Duong Dông 2. Photo : baoangiang.com

Le Vietnam renforce ses infrastructures en eau avant le Sommet de l’APEC 2027

Les chantiers des réservoirs et des usines de traitement d’eau de Cua Can et Duong Dông 2 s’accélèrent de façon intensive. L’objectif stratégique de cette zone économique spéciale Phu Quôc est double : sécuriser l’approvisionnement en eau potable de la population et de l’économie locale, tout en garantissant une infrastructure irréprochable pour l’accueil du Sommet de l’APEC 2027.

Vue de la 225e session du Conseil exécutif de l'UNESCO. Photo : VNA

Le Vietnam contribue activement aux grandes orientations de l'UNESCO

S'exprimant lors de la séance plénière de la 225e session du Conseil exécutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) tenue à son siège à Paris (France), l'ambassadrice Nguyen Thi Van Anh, déléguée permanente du Vietnam auprès de l'UNESCO, a souligné que dans le contexte de mutations profondes de l'ordre international, l'UNESCO doit renforcer la promotion de sa mission unique dans l'édification des fondements de la paix, tout en favorisant un développement équitable, humain, inclusif et durable.La 225e session du Conseil exécutif de l'UNESCO.

Le Vietnam se dote d’une grande base de données juridiques fondée sur l'IA. Photo: VNA

Le Vietnam se dote d’une grande base de données juridiques fondée sur l'IA

Le gouvernement vietnamien entend créer une infrastructure nationale de données juridiques intégrée, interconnectée et exploitable par l’intelligence artificielle (IA), afin d’améliorer l’élaboration et l’application des lois et de faciliter l’accès au droit pour les citoyens et les entreprises.