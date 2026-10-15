Société

Dak Lak : Renforcement de la sensibilisation à la lutte contre la pêche INN

Le renforcement de la connaissance du droit chez les pêcheurs dans le cadre de leurs activités en mer et le respect strict des réglementations relatives à la lutte contre la pêche INN sont au cœur des efforts déployés, contribuant ainsi à l’objectif national de faire lever le "carton jaune" infligé par la Commission européenne (CE) aux produits halieutiques vietnamiens.

Un représentant du commandement provincial des gardes-frontières de Dak Lak fait une présentation lors de la conférence. Photo : VNA
Un représentant du commandement provincial des gardes-frontières de Dak Lak fait une présentation lors de la conférence. Photo : VNA

Dak Lak (VNA) - Le Service de la culture, des sports et du tourisme de la province de Dak Lak, en coordination avec le Commandement des gardes-frontières provinciaux et le Comité populaire du quartier de Hoa Hiep, a organisé le 15 octobre une conférence consacrée à l’information extérieure, à la souveraineté territoriale, maritime et insulaire, ainsi qu’à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

L’événement a réuni des cadres de 34 communes et quartiers de l’est de la province, ainsi que 150 pêcheurs locaux.

Lors de la conférence, les intervenants du Commandement provincial des gardes-frontières de Dak Lak ont présenté aux cadres, fonctionnaires et pêcheurs les principales dispositions du règlement provincial sur la gestion de l’information extérieure en 2026, ainsi que le plan de mise en œuvre correspondant. Ils ont également exposé les preuves historiques et les fondements juridiques affirmant la souveraineté du Vietnam sur Hoang Sa et Truong Sa.

Les pêcheurs du quartier de Hoa Hiep ont par ailleurs été informés des dispositions légales relatives à la lutte contre la pêche INN, notamment du décret n° 246/2026/ND-CP du 29 juin 2026 du gouvernement sur les sanctions administratives dans le secteur de la pêche.

Le sous-colonel Do Trong Dai, chef d’état-major adjoint du Commandement des gardes-frontières de Dak Lak, a souligné que la sensibilisation à la souveraineté maritime et à la lutte contre la pêche INN jouait un rôle essentiel dans le développement de l’économie bleue, parallèlement à la protection du territoire national. Selon lui, la diffusion d’informations précises et en temps opportun permet de lutter efficacement contre les fausses informations et les tentatives de déformation des faits.

Chargés de la gestion et de la protection des frontières, les Gardes-frontières de Dak Lak font de la sensibilisation et de la mobilisation de la population une mission prioritaire et permanente. Le renforcement de la connaissance du droit chez les pêcheurs dans le cadre de leurs activités en mer et le respect strict des réglementations relatives à la lutte contre la pêche INN sont au cœur des efforts déployés, contribuant ainsi à l’objectif national de faire lever le "carton jaune" infligé par la Commission européenne (CE) aux produits halieutiques vietnamiens.

S'exprimant lors de la conférence, plusieurs propriétaires de bateaux et représentants des associations locales ont témoigné d'une prise de conscience accrue concernant les zones de pêche autorisées et la sévérité des nouvelles sanctions. Ils ont réaffirmé leur engagement à ne pas violer les eaux étrangères, contribuant ainsi à garantir la traçabilité des produits et à préserver la souveraineté nationale.

La province de Dak Lak compte actuellement près de 2 600 navires de pêche enregistrés dans le système national de données. Parmi eux, les 690 navires d’une longueur égale ou supérieure à 15 mètres sont tous équipés d’un système de surveillance des navires par satellite (VMS), soit un taux d’installation de 100 %. D’ici à la fin de 2026, la province entend intensifier ses mesures afin de répondre pleinement aux recommandations internationales en matière de lutte contre la pêche INN. -VNA

#Chống khai thác IUU #Gỡ thẻ vàng IUU #Dak Lak #pêche INN #carton jaune
Suivez VietnamPlus

Mers et îles vietnamiennes

Pêche INN

Sur le même sujet

Dans la province de Dong Thap, les bateaux de pêche stockent de la glace dans leurs cale sèches afin de conserver les produits de la mer lors de leurs sorties en mer. Photo : VNA.

Dong Thap renforce son dispositif contre la pêche INN avant l’inspection européenne

Pour renforcer la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), la province de Dong Thap s’attache notamment à réviser et standardiser les données relatives à sa flotte, à garantir leur cohérence entre les différents systèmes, à finaliser les dossiers de traçabilité, à contrôler les entreprises de transformation et d’exportation vers le marché européen et à préparer les rapports sur les patrouilles et le traitement des infractions.

Des pêcheurs dans le port de pêche de Dông Tac (district de Phu Yên, province de Dak Lak) se préparent à prendre le large. Photo : VNA

À Dak Lak, les pêcheurs prennent le large et la tête de la lutte contre la pêche INN

Désormais, chaque sortie en mer exige des préparatifs renforcés : de la vérification des équipements techniques au suivi météo, en passant par l’optimisation des systèmes de communication. L’objectif est triple : assurer la sécurité des marins, optimiser les rendements et intensifier la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Voir plus

La cérémonie se déroule en présence de représentants d’organismes et d’organisations centraux et locaux. Photo: VNA

Can Tho : 158 dépouilles de martyrs retrouvées, dont 120 inhumées le 15 octobre

Une cérémonie commémorative et d’inhumation de 120 dépouilles de martyrs retrouvées à Can Tho s’est tenue le 15 octobre au cimetière des martyrs de la ville, en présence de représentants des autorités centrales et locales. La ville poursuivra les recherches et les analyses ADN afin d’identifier les dépouilles et d’honorer la mémoire des soldats tombés pour la nation.

Le Premier ministre Lê Minh Hung s’exprime lors de la conférence de lancement du programme cible national 2026–2035. Photo : VNA

Le PM appelle au déploiement rapide du programme cible national 2026–2035

Le Premier ministre Lê Minh Hung a souligné que la population doit être placée au cœur du programme, plutôt que d’être considérée comme un simple bénéficiaire passif de l’aide. L’intégration doit permettre des améliorations concrètes, réduire la fragmentation et les doubles emplois, et garantir la continuité des politiques et des missions durant la phase de transition.

Les habitants, submergés par l’émotion, observent une minute de recueillement en hommage aux martyrs dont les restes ont été retrouvés et exhumés au parc culturel Lê Thi Riêng. Photo : VNA

À Hô Chi Minh-Ville, une foule émue rend hommage aux martyrs

Des milliers d’habitants de Hô Chi Minh-Ville se sont rassemblés le 14 octobre, des fleurs blanches à la main, pour accompagner les restes de plus de 700 martyrs vers leur dernière demeure et exprimer leur profonde gratitude envers ceux qui ont sacrifié leur vie pour l’indépendance et la liberté de la Patrie.

Construction du réservoir de Duong Dông 2. Photo : baoangiang.com

Le Vietnam renforce ses infrastructures en eau avant le Sommet de l’APEC 2027

Les chantiers des réservoirs et des usines de traitement d’eau de Cua Can et Duong Dông 2 s’accélèrent de façon intensive. L’objectif stratégique de cette zone économique spéciale Phu Quôc est double : sécuriser l’approvisionnement en eau potable de la population et de l’économie locale, tout en garantissant une infrastructure irréprochable pour l’accueil du Sommet de l’APEC 2027.

Vue de la 225e session du Conseil exécutif de l'UNESCO. Photo : VNA

Le Vietnam contribue activement aux grandes orientations de l'UNESCO

S'exprimant lors de la séance plénière de la 225e session du Conseil exécutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) tenue à son siège à Paris (France), l'ambassadrice Nguyen Thi Van Anh, déléguée permanente du Vietnam auprès de l'UNESCO, a souligné que dans le contexte de mutations profondes de l'ordre international, l'UNESCO doit renforcer la promotion de sa mission unique dans l'édification des fondements de la paix, tout en favorisant un développement équitable, humain, inclusif et durable.La 225e session du Conseil exécutif de l'UNESCO.