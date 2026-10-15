Dak Lak : Renforcement de la sensibilisation à la lutte contre la pêche INN

Dak Lak (VNA) - Le Service de la culture, des sports et du tourisme de la province de Dak Lak, en coordination avec le Commandement des gardes-frontières provinciaux et le Comité populaire du quartier de Hoa Hiep, a organisé le 15 octobre une conférence consacrée à l’information extérieure, à la souveraineté territoriale, maritime et insulaire, ainsi qu’à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

L’événement a réuni des cadres de 34 communes et quartiers de l’est de la province, ainsi que 150 pêcheurs locaux.

Lors de la conférence, les intervenants du Commandement provincial des gardes-frontières de Dak Lak ont présenté aux cadres, fonctionnaires et pêcheurs les principales dispositions du règlement provincial sur la gestion de l’information extérieure en 2026, ainsi que le plan de mise en œuvre correspondant. Ils ont également exposé les preuves historiques et les fondements juridiques affirmant la souveraineté du Vietnam sur Hoang Sa et Truong Sa.

Les pêcheurs du quartier de Hoa Hiep ont par ailleurs été informés des dispositions légales relatives à la lutte contre la pêche INN, notamment du décret n° 246/2026/ND-CP du 29 juin 2026 du gouvernement sur les sanctions administratives dans le secteur de la pêche.

Le sous-colonel Do Trong Dai, chef d’état-major adjoint du Commandement des gardes-frontières de Dak Lak, a souligné que la sensibilisation à la souveraineté maritime et à la lutte contre la pêche INN jouait un rôle essentiel dans le développement de l’économie bleue, parallèlement à la protection du territoire national. Selon lui, la diffusion d’informations précises et en temps opportun permet de lutter efficacement contre les fausses informations et les tentatives de déformation des faits.

Chargés de la gestion et de la protection des frontières, les Gardes-frontières de Dak Lak font de la sensibilisation et de la mobilisation de la population une mission prioritaire et permanente. Le renforcement de la connaissance du droit chez les pêcheurs dans le cadre de leurs activités en mer et le respect strict des réglementations relatives à la lutte contre la pêche INN sont au cœur des efforts déployés, contribuant ainsi à l’objectif national de faire lever le "carton jaune" infligé par la Commission européenne (CE) aux produits halieutiques vietnamiens.

S'exprimant lors de la conférence, plusieurs propriétaires de bateaux et représentants des associations locales ont témoigné d'une prise de conscience accrue concernant les zones de pêche autorisées et la sévérité des nouvelles sanctions. Ils ont réaffirmé leur engagement à ne pas violer les eaux étrangères, contribuant ainsi à garantir la traçabilité des produits et à préserver la souveraineté nationale.

La province de Dak Lak compte actuellement près de 2 600 navires de pêche enregistrés dans le système national de données. Parmi eux, les 690 navires d’une longueur égale ou supérieure à 15 mètres sont tous équipés d’un système de surveillance des navires par satellite (VMS), soit un taux d’installation de 100 %. D’ici à la fin de 2026, la province entend intensifier ses mesures afin de répondre pleinement aux recommandations internationales en matière de lutte contre la pêche INN. -VNA

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