Le président de la Confédération suisse Guy Parmelin et son épouse attendus au Vietnam les 17 et 18 octobre

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a réaffirmé la priorité accordée par le Vietnam au renforcement de ses relations avec le Laos, notamment dans les domaines de la défense et de la sécurité, lors de sa rencontre avec le vice-Premier ministre et ministre lao de la Défense, Khamlieng Outhakaysone, le 14 octobre à Hanoï.