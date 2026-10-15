Le président de la Confédération suisse Guy Parmelin et son épouse attendus au Vietnam les 17 et 18 octobre

Hanoï (VNA) - Selon un communiqué du ministère vietnamien des Affaires étrangères, le président de la Confédération suisse, Guy Parmelin, et son épouse effectueront une visite officielle au Vietnam les 17 et 18 octobre 2026, à l’invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, et de son épouse. -VNA
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La Journée du Vietnam en France se tiendra du 24 au 30 octobre
À l'occasion du 50e anniversaire des relations Vietnam-UNESCO, une série d'activités culturelles vietnamiennes sera organisée en France du 24 au 30 octobre.
Le dirigeant To Lam attendu au Danemark, auprès de l’UE et en Belgique
Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, effectuera une visite d’État au Danemark et des visites officielles auprès de l’Union européenne et en Belgique du 19 au 24 octobre.
Créer une nouvelle dynamique pour le partenariat stratégique entre le Vietnam et l'Allemagne
S’exprimant le 14 octobre lors de la Conférence sur le Vietnam 2026, organisée conjointement par l’Association Allemagne – Vietnam, l’organisation Pont d’Asie et l’Université d’économie et de gestion (FOM), le responsable allemand a qualifié le Vietnam de partenaire majeur de l’Allemagne en Asie. Il a souligné que le pays offrait un environnement favorable aux entreprises allemandes souhaitant s’intégrer aux chaînes de valeur régionales.
Le PM appelle au déploiement rapide du programme cible national 2026–2035
Le Premier ministre Lê Minh Hung a souligné que la population doit être placée au cœur du programme, plutôt que d’être considérée comme un simple bénéficiaire passif de l’aide. L’intégration doit permettre des améliorations concrètes, réduire la fragmentation et les doubles emplois, et garantir la continuité des politiques et des missions durant la phase de transition.
La coopération législative crée une base juridique solide pour les relations Vietnam - Chine
Selon cet expert chinois, cette visite s’inscrit dans la continuité de la dynamique de développement stratégique des relations bilatérales impulsée lors de la rencontre entre les plus hauts dirigeants des deux Partis et des deux États, en avril 2026.
Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam achève sa visite en Chine
La Chine se joindra au Vietnam pour promouvoir le développement continu de la communauté d’avenir partagé Chine-Vietnam de portée stratégique, tout en approfondissant les relations entre les deux Partis et les deux pays, de manière toujours plus substantielle et globale.
Hô Chi Minh-Ville s’appuie sur l’expérience allemande en gestion urbaine
Le Quoc Phong, secrétaire adjoint permanent du Comité municipal du Parti, a estimé que les expériences pratiques de la partie allemande constitueraient une source de référence utile pour Hô Chi Minh-Ville. Elles contribueraient à améliorer la gestion publique, renforcer l’efficacité de la prévention et de la lutte contre la corruption et construire une administration plus transparente, professionnelle et moderne.
Coopération Vietnam-Bulgarie : la recherche et les technologies agricoles au cœur des échanges
Le Vietnam et la Bulgarie entendent renforcer leur coopération dans la formation, la recherche scientifique et le transfert de technologies agricoles. Le 13 octobre, l’ambassadrice du Vietnam en Bulgarie, Nguyen Thi Minh Nguyet, a rencontré les dirigeants de l’Université agronomique de Plovdiv et visité une entreprise agricole biologique employant des travailleurs vietnamiens.
Le 2e Forum de diplomatie populaire Russie-Vietnam s’ouvre à Saint-Pétersbourg
Cet événement marque une nouvelle étape dans le renforcement de l’amitié et de la coopération globale entre les deux pays. La cérémonie d’ouverture a réuni environ 150 délégués, parmi lesquels des représentants du Comité des relations extérieures de Saint-Pétersbourg et de l'arrondissement de Vyborgsky, ainsi que des scientifiques, des experts, des représentants d’entreprises et des habitants de la ville.
La visite du président de l’Assemblé nationale favorise la coopération Vietnam-Chine
Rendre la coopération plus concrète, harmoniser les cadres juridiques, approfondir la coordination régionale et intensifier les échanges humains : telles sont les quatre priorités clés identifiées par Liu Ying, chercheuse à l’Institut Chongyang d’études financières de l’Université Renmin de Chine.
Le Vietnam apporte des contributions importantes au Bloomberg New Economy Forum 2026 en Inde
La vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Nguyen Minh Hang, a souligné la nécessité de renforcer un système commercial multilatéral ouvert et inclusif, tout en mettant en avant les perspectives économiques du Vietnam et son rôle dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, lors du Bloomberg New Economy Forum 2026, tenu les 13 et 14 octobre à New Delhi, en Inde.
Le Vietnam et l’Azerbaïdjan renforcent leur partenariat stratégique
Le Vietnam et l’Azerbaïdjan entendent approfondir leur partenariat stratégique en renforçant leur coopération dans les domaines économique, énergétique, commercial, scientifique et culturel, ainsi que leurs échanges entre les peuples.
Vietnam-Cambodge : le dirigeant To Lam souligne l’importance de la coopération en matière de défense
Le dirigeant To Lam a appelé les deux ministères de la Défense à renforcer le partage d’informations, à préserver la stabilité politique et la sécurité de chaque pays, à améliorer la gestion et la protection de la frontière commune, ainsi qu’à faciliter la délimitation et le bornage frontaliers.
Le Vietnam accorde la plus haute priorité à ses relations avec le Laos
Le Premier ministre Le Minh Hung a réaffirmé que le Vietnam accordait la plus haute priorité à ses relations avec le Laos et appelé à approfondir la coopération bilatérale dans tous les domaines, lors de sa rencontre avec Vilay Lakhamphong, permanent du Secrétariat du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao, le 14 octobre à Hanoï.
Le secrétaire général et président To Lam reçoit le vice-Premier ministre et ministre lao de la Défense
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a réaffirmé la priorité accordée par le Vietnam au renforcement de ses relations avec le Laos, notamment dans les domaines de la défense et de la sécurité, lors de sa rencontre avec le vice-Premier ministre et ministre lao de la Défense, Khamlieng Outhakaysone, le 14 octobre à Hanoï.
Le Premier ministre Le Minh Hung reçoit le maire de Hambourg
Lors de sa rencontre avec le premier maire de Hambourg, Peter Tschentscher, le 14 octobre à Hanoï, le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung a appelé à renforcer la coopération bilatérale dans les domaines des ports maritimes, de la logistique, des énergies renouvelables, des sciences et technologies et de la formation, afin de donner un nouvel élan au partenariat stratégique Vietnam-Allemagne.
Félicitations au nouveau président de la Chambre des représentants du Maroc
Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, a adressé le 14 octobre un message de félicitations à Ahmed Touizi pour son élection au poste de président de la Chambre des représentants du Maroc.
La Commission centrale de contrôle relève des violations au sein de certaines organisations du Parti
Lors de cette session, la Commission a examiné plusieurs questions et rendu ses conclusions, notamment sur le rapport proposant des sanctions disciplinaires à l’encontre de membres du Parti ayant commis des violations au sein de l’organisation du Parti de Hô Chi Minh-Ville.
Rencontre des ministres de la Défense du Vietnam, du Laos et du Cambodge à Hanoï
La rencontre annuelle des ministres de la Défense du Vietnam, du Laos et du Cambodge, tenue le 14 octobre à Hanoï, a permis de réaffirmer leur engagement à renforcer la confiance politique, à approfondir la coopération militaire et à consolider la solidarité traditionnelle entre les trois pays.
Le permanent du Secrétariat du PPRL arrive à Hanoï pour une visite officielle au Vietnam
La visite officielle au Vietnam du permanent du Secrétariat du PPRL constitue le fondement du développement continu des relations Vietnam-Laos, répondant aux impératifs de développement de chaque pays dans cette nouvelle ère, tout en servant les intérêts concrets des deux peuples et en contribuant activement à la paix, à la stabilité et à la prospérité dans la région.