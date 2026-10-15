Politique

Les visites du dirigeant To Lam pour renforcer les liens avec le Danemark, l'UE et la Belgique

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, effectuera du 19 au 24 octobre des visites au Danemark, auprès de l'Union européenne et en Belgique, a annoncé le ministère des Affaires étrangères.

Pham Thu Hang, porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Photo : VNA
Pham Thu Hang, porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, accompagné de son épouse et d’une délégation vietnamienne de haut rang, effectuera une visite d’État au Danemark ainsi que des visites officielles auprès de l’Union européenne (UE) et en Belgique, du 19 au 24 octobre 2026. Cette annonce a été faite par Pham Thu Hang, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, lors du point de presse régulier de son ministère le 15 octobre.

Ces visites auront lieu à l’invitation du roi du Danemark, Frederik X, et de la reine, du président du Conseil européen, António Costa, et du Premier ministre belge, Bart De Wever.

Le Vietnam et le Danemark entretiennent d’excellentes relations d’amitié. Depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques il y a 55 ans, les deux pays ont bâti des bases solides pour leur coopération, notamment à travers un partenariat stratégique dans les domaines du changement climatique, de l’énergie, de l’environnement et de la croissance verte (établi en novembre 2011), un Partenariat global (établi en septembre 2013) et un Partenariat stratégique vert (établi en novembre 2023).

Les deux parties maintiennent des échanges de délégations à tous les niveaux, ainsi que des contacts de haut niveau. Le Danemark figure parmi les principaux investisseurs de l’UE au Vietnam et constitue un partenaire nordique majeur en matière d’investissements de qualité et de développement vert. De son côté, le Vietnam représente l’une des destinations d’investissement privilégiées des entreprises danoises en Asie du Sud-Est.

Le Vietnam et l’UE ont officiellement élevé leurs relations au rang de Partenariat stratégique global lors de la visite du président du Conseil européen, António Costa, au Vietnam en janvier 2026. Le Vietnam est ainsi le premier pays d’Asie du Sud-Est à établir un Partenariat stratégique global avec l’UE et le seul État membre de l’ASEAN à disposer de l’ensemble des piliers de coopération avec l’UE.

Les relations politiques se développent tant entre le Vietnam et l’UE qu’entre le Vietnam et les États membres de l’Union. Ces liens n’ont cessé de se consolider dans tous les domaines. Après six années de mise en œuvre, l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Vietnam (EVFTA) a donné des résultats positifs, faisant du Vietnam le principal partenaire commercial de l’UE en matière de marchandises au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), tandis que l’UE est devenue le quatrième partenaire commercial et le sixième investisseur du Vietnam.

La Belgique et le Vietnam ont établi des relations diplomatiques en 1973. En 2018, les deux pays ont élevé leurs liens au rang de Partenariat stratégique dans le domaine de l’agriculture, avec des résultats positifs. Ils maintiennent des échanges de délégations de haut niveau et des contacts dans le cadre de forums régionaux et internationaux. Sur le plan économique, la Belgique est le sixième partenaire commercial du Vietnam au sein de l’UE, tandis que le Vietnam est le principal partenaire commercial de la Belgique au sein de l’ASEAN.

Selon la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, lors de sa visite au Danemark, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, devrat rencontrer le roi du Danemark, s’entretenir avec le Premier ministre danois et rencontrer le président du Parlement danois, ainsi que participer à d’autres activités diplomatiques importantes.

Lors de sa visite auprès de l’UE, le dirigeant vietnamien devra rencontrer les présidents du Conseil européen et de la Commission européenne.

En Belgique, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, devra s’entretenir avec le Premier ministre belge et rencontrer le roi, le président du Sénat et le président de la Chambre des représentants, tout en prenant part à d’autres activités diplomatiques. -VNA

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