Économie

La visite du président suisse au Vietnam, une étape historique des relations bilatérales

À l'approche de la visite officielle du président suisse Guy Parmelin au Vietnam, l'ambassadeur Thomas Gass souligne l'importance de cet événement pour les relations bilatérales, qui célèbrent cette année leur 55e anniversaire.

L'ambassadeur de Suisse au Vietnam, Thomas Gass. Photo : VNA
L'ambassadeur de Suisse au Vietnam, Thomas Gass. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – À l'occasion de la visite officielle au Vietnam du président de la Confédération suisse, Guy Parmelin, et de son épouse, du 17 au 18 octobre 2026, l'ambassadeur de Suisse au Vietnam, Thomas Gass, a accordé une interview à l'Agence vietnamienne d'Information (VNA) sur la portée de cet événement et les perspectives de coopération bilatérale, à l'occasion du 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (1971-2026).

Rappelant qu'en 1971, la Suisse avait été, avec la Norvège et la Suède, l'un des premiers pays occidentaux à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam en pleine guerre, l'ambassadeur Thomas Gass a qualifié la visite du président Guy Parmelin d'étape historique majeure pour revenir sur 55 ans de relations bilatérales et saluer les progrès remarquables du Vietnam. Depuis 1971, la Suisse mène des programmes de coopération humanitaire au Vietnam. Au cours des 15 dernières années, la coopération bilatérale s’est davantage orientée vers l’économie, afin de favoriser l’intégration du Vietnam dans l’économie mondiale et de renforcer son rôle sur la scène internationale.

L'ambassadeur suisse a indiqué que la visite du président Guy Parmelin, à l'invitation du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, et de son épouse, intervient peu après l'établissement du Partenariat global entre les deux pays. Il a précisé que les dirigeants des deux pays accordent la priorité au renforcement de la coopération économique, commerciale et des investissements.

Évoquant la conclusion, le 2 juillet 2026, des négociations sur l'accord de libre-échange (ALE) entre le Vietnam et l'Association européenne de libre-échange (AELE), qui regroupe la Suisse, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein, le diplomate suisse a estimé que sa prochaine signature contribuerait à renforcer la confiance entre les deux économies. L'accord offrira un cadre commercial prévisible, réduira les droits de douane, protégera la propriété intellectuelle et consolidera la confiance des entreprises, notamment des petites et moyennes entreprises (PME).

Concernant la création du Centre financier international à Hô Chi Minh-Ville et à Da Nang, l'ambassadeur Thomas Gass a souligné que la Suisse continuerait de privilégier le renforcement du système bancaire vietnamien, condition essentielle à la réussite de ce Centre, plutôt que de concentrer ses efforts sur les nouvelles places financières.

Dans les domaines de la recherche scientifique et de l'innovation, le diplomate a mis en avant la coopération entre le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) et le Fonds national vietnamien pour le développement des sciences et des technologies (NAFOSTED). Cette coopération a permis de financer une vingtaine de projets de recherche conjoints entre des universités de premier plan des deux pays, et un troisième appel à projets est prévu l'année prochaine.

Enfin, l'ambassadeur Thomas Gass a souligné que l'appartenance commune des deux pays à l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) favorise les échanges culturels et le rapprochement entre les peuples. Il a salué la forte croissance économique du Vietnam et son engagement en faveur des Objectifs de Développement durable (ODD) des Nations unies et de la neutralité carbone d'ici 2050, considérant le Vietnam comme un partenaire de premier plan, doté d'un fort potentiel pour la Suisse. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #Vietnam-Suise #Suisse #ambassadeur Thomas Gass #président suisse Guy Parmelin
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Voir plus

Le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc (debout) lors de la séance de travail avec les autorités de la province de Tây Ninh. Photo : VNA

Tây Ninh doit viser une croissance de 10,5% de son PIBR pour 2026

Le PIBR de Tây Ninh a progressé de 10,3% au cours des neuf premiers mois de 2026, soit la croissance la plus rapide du Sud et la 10e au niveau national parmi les 34 villes et provinces du pays. Dans le détail, les secteurs de l’industrie et de la construction ont enregistré une hausse de 14%, le commerce et les services de 8,49%, et l’agriculture, la sylviculture et l’aquaculture de 3,23%.

Les gardes-frontières de Quang Tri sensibilisent activement les pêcheurs au respect de la réglementation en matière de pêche INN. Photo : VNA

Lutte contre la pêche INN : renforcer le contrôle de la flotte et de la traçabilité des produits de la pêche

Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement appelle les villes et provinces côtières à renforcer le contrôle des navires de pêche, la surveillance des activités en mer et la traçabilité des produits halieutiques afin de lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et de contribuer à la levée du « carton jaune » de la Commission européenne.

Construction d’infrastructures du projet Vinmetal à Ha Tinh. Photo: VNA

IDE : le Vietnam veut accélérer la mise à disposition des terrains

Avec 50,36 milliards de dollars d’investissements directs étrangers enregistrés au 30 septembre 2026, le Vietnam entend accélérer l’accès aux terrains, simplifier les procédures et améliorer les infrastructures pour attirer des projets à forte valeur ajoutée.

Les lauréats des Vietnam Digital Awards 2026 lors de la cérémonie, à Hanoi, le 14 octobre. Photo : VNA

Les Vietnam Digital Awards 2026 distinguent 56 organisations, produits et solutions

Pour leur édition 2026, les Vietnam Digital Awards franchissent un cap en plaçant l’impact sociétal et l’efficacité concrète au cœur de leurs critères. Plus qu’une simple vitrine technologique, le prestigieux palmarès entend récompenser les innovations qui transforment déjà le quotidien des citoyens, tout en propulsant les initiatives d’avenir capables de redessiner durablement le paysage numérique.

Au port de Cai Cui à Can Tho. Photo d'illustration : VNA

Les IDE et l'investissement public stimulent la croissance de Hô Chi Minh-Ville

L'économie de Hô Chi Minh-Ville a progressé de 9,86 % au troisième trimestre de cette année, portant la croissance sur neuf mois à 9,06 %. Les investissements directs étrangers, les services et l'investissement public sont les principaux moteurs de cette performance, soutenant les efforts de la ville pour maintenir cette dynamique au cours du dernier trimestre.

Table ronde entre la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, et les ministères des Finances, gouverneurs des Banques centrales de l'ASEAN. Photo: VNA

Le Vietnam élargit sa coopération lors des Réunions annuelles 2026 du FMI et de la BM

Cet événement se déroule du 12 au 18 octobre et réunit les ministres des Finances, les gouverneurs des banques centrales ainsi que les représentants de 191 pays membres. Il marque le retour de cette conférence à Bangkok pour la première fois depuis 35 ans, illustrant le rôle croissant de l'Asie dans l'économie et le système financier mondial.

Vietnam–États-Unis : vers une coopération économique à forte valeur ajoutée

Vietnam–États-Unis : vers une coopération économique à forte valeur ajoutée

Le Vietnam et les États-Unis entendent approfondir leur coopération économique en privilégiant les hautes technologies, l’innovation et les chaînes d’approvisionnement durables. Pour renforcer leur présence sur le marché américain, les entreprises vietnamiennes sont appelées à améliorer la traçabilité, la qualité des produits et leur valeur ajoutée.

Des produits vietnamiens sont présentés aux entreprises et consommateurs africains. Photo : VNA

La Tunisie apprécie les produits vietnamiens compétitifs

La Tunisie a des besoins d’importation portant sur une large gamme de produits vietnamiens, notamment les produits agricoles, les produits industriels ainsi que les matières premières et les accessoires destinés aux industries du textile, de l’habillement et de la chaussure.

La beauté de la baie de Khanh Hoa. Photo de : VNA

Khanh Hoa se prépare à accueillir l’APEC 2027

La province de Khanh Hoa accélère ses préparatifs pour accueillir les activités de l’APEC 2027, en mettant l’accent sur les infrastructures, la promotion économique, la qualité des services et la sécurité des délégations internationales.

Des membres de la coopérative de plantes médicinales Anh Duong, dans la commune de Tây Giang, prennent soin de jeunes plants. Photo: VNA

L’agrotourisme ouvre de nouvelles voies de développement en altitude à Dà Nang

Selon le Département municipal de l’agriculture et de l’environnement, Dà Nang dispose de plus de 203.000 hectares de terres agricoles, de 442 exploitations agricoles et d’élevage, ainsi que de 654 coopératives. La ville compte également 477 produits OCOP dont 19 sont déjà exportés et devraient générer des revenus supérieurs à 3,85 millions de dollars d’ici 2026.