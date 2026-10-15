La visite du président suisse au Vietnam, une étape historique des relations bilatérales

Hanoï (VNA) – À l'occasion de la visite officielle au Vietnam du président de la Confédération suisse, Guy Parmelin, et de son épouse, du 17 au 18 octobre 2026, l'ambassadeur de Suisse au Vietnam, Thomas Gass, a accordé une interview à l'Agence vietnamienne d'Information (VNA) sur la portée de cet événement et les perspectives de coopération bilatérale, à l'occasion du 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (1971-2026).



Rappelant qu'en 1971, la Suisse avait été, avec la Norvège et la Suède, l'un des premiers pays occidentaux à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam en pleine guerre, l'ambassadeur Thomas Gass a qualifié la visite du président Guy Parmelin d'étape historique majeure pour revenir sur 55 ans de relations bilatérales et saluer les progrès remarquables du Vietnam. Depuis 1971, la Suisse mène des programmes de coopération humanitaire au Vietnam. Au cours des 15 dernières années, la coopération bilatérale s’est davantage orientée vers l’économie, afin de favoriser l’intégration du Vietnam dans l’économie mondiale et de renforcer son rôle sur la scène internationale.



L'ambassadeur suisse a indiqué que la visite du président Guy Parmelin, à l'invitation du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, et de son épouse, intervient peu après l'établissement du Partenariat global entre les deux pays. Il a précisé que les dirigeants des deux pays accordent la priorité au renforcement de la coopération économique, commerciale et des investissements.



Évoquant la conclusion, le 2 juillet 2026, des négociations sur l'accord de libre-échange (ALE) entre le Vietnam et l'Association européenne de libre-échange (AELE), qui regroupe la Suisse, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein, le diplomate suisse a estimé que sa prochaine signature contribuerait à renforcer la confiance entre les deux économies. L'accord offrira un cadre commercial prévisible, réduira les droits de douane, protégera la propriété intellectuelle et consolidera la confiance des entreprises, notamment des petites et moyennes entreprises (PME).



Concernant la création du Centre financier international à Hô Chi Minh-Ville et à Da Nang, l'ambassadeur Thomas Gass a souligné que la Suisse continuerait de privilégier le renforcement du système bancaire vietnamien, condition essentielle à la réussite de ce Centre, plutôt que de concentrer ses efforts sur les nouvelles places financières.



Dans les domaines de la recherche scientifique et de l'innovation, le diplomate a mis en avant la coopération entre le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) et le Fonds national vietnamien pour le développement des sciences et des technologies (NAFOSTED). Cette coopération a permis de financer une vingtaine de projets de recherche conjoints entre des universités de premier plan des deux pays, et un troisième appel à projets est prévu l'année prochaine.



Enfin, l'ambassadeur Thomas Gass a souligné que l'appartenance commune des deux pays à l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) favorise les échanges culturels et le rapprochement entre les peuples. Il a salué la forte croissance économique du Vietnam et son engagement en faveur des Objectifs de Développement durable (ODD) des Nations unies et de la neutralité carbone d'ici 2050, considérant le Vietnam comme un partenaire de premier plan, doté d'un fort potentiel pour la Suisse. -VNA