Économie

Tây Ninh doit viser une croissance de 10,5% de son PIBR pour 2026

Le PIBR de Tây Ninh a progressé de 10,3% au cours des neuf premiers mois de 2026, soit la croissance la plus rapide du Sud et la 10e au niveau national parmi les 34 villes et provinces du pays. Dans le détail, les secteurs de l’industrie et de la construction ont enregistré une hausse de 14%, le commerce et les services de 8,49%, et l’agriculture, la sylviculture et l’aquaculture de 3,23%.

Le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc (debout) lors de la séance de travail avec les autorités de la province de Tây Ninh. Photo : VNA
Le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc (debout) lors de la séance de travail avec les autorités de la province de Tây Ninh. Photo : VNA

Tây Ninh (VNA) – Le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc a exhorté jeudi 15 octobre la province de Tây Ninh (Sud) à maintenir sa dynamique de croissance et à viser la fourchette haute de son objectif de 10,5% de croissance du produit intérieur brut régional (PIBR) pour 2026.

Le dirigeant a demandé à Tây Ninh de déployer des actions coordonnées d’ici la fin de l’année, afin de maximiser ses chances d’atteindre ses objectifs socio-économiques pour 2026 et des années suivantes. Cette dynamique devra s’appuyer sur une répartition précise des rôles, des missions, des calendriers, ainsi que des responsabilités et des prérogatives de chaque acteur.

L’industrie et la construction doivent constituer la priorité absolue ; les responsables locaux sont invités à identifier les unités de production susceptibles d’accroître leur rendement, ainsi que les projets pouvant entrer en activité au cours du quatrième trimestre, a-t-il indiqué.

Il a exhorté la province à accélérer le décaissement des fonds d’investissement publics, tout en levant les obstacles qui pèsent sur les entreprises afin de dynamiser la production et le commerce. Parmi ses autres priorités figurent l’optimisation des logements et des terrains libérés par les restructurations administratives, ainsi que le règlement des dossiers en suspens. Enfin, il a insisté sur le développement de la logistique et de l’économie frontalière, en tirant pleinement parti des atouts spécifiques.

Lê Van Han, président du Comité populaire provincial, a indiqué que le PIBR de Tây Ninh a progressé de 10,3% au cours des neuf premiers mois de 2026 — soit la croissance la plus rapide du Sud et la 10e au niveau national parmi les 34 villes et provinces du pays. Dans le détail, les secteurs de l’industrie et de la construction ont enregistré une hausse de 14 %, le commerce et les services de 8,49 %, et l’agriculture, la sylviculture et l’aquaculture de 3,23 %.

D’ici la fin de l’année, la province mettra tout en œuvre pour piloter sa croissance selon la feuille de route établie, en plaçant ses dirigeants face à leurs responsabilités face aux résultats. L’objectif est clair : atteindre 100 % du plan d’investissement public. Pour y parvenir, les autorités s’attacheront à lever les blocages afin d’accélérer les grands chantiers de transport stratégiques, au premier rang desquels le périphérique 4 de Hô Chi Minh-Ville, ainsi que les axes routiers Tân An – Binh Hiêp et Long An – Tân Ninh.

Tây Ninh entend stimuler les leviers de croissance dans les secteurs de l’industrie, du commerce, des services, de la logistique, du tourisme, de l’économie frontalière et de l’agriculture de haute technologie.

Parallèlement, la province cherchera à améliorer le climat des affaires, à développer le secteur privé, à accompagner les entreprises dans la résolution de leurs difficultés, et à intensifier les efforts en matière de science, de technologie et de transformation numérique. L’objectif est de relever au moins la moitié des «défis majeurs» identifiés en 2026, tout en préservant la protection sociale, la défense nationale et la sécurité.

Le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Hoàng Minh, a souligné la lenteur du décaissement des fonds alloués aux sciences et technologies dans la province, exhortant les autorités locales à accélérer le processus. Il a également préconisé la nomination de personnel qualifié pour superviser les questions scientifiques et technologiques à l’échelle locale.

Concernant les véhicules autonomes, le responsable soutenu l’idée de faire de Tây Ninh un site pilote, tout en appelant à des études complémentaires pour clarifier les différents aspects du projet, assurer une coordination efficace et évaluer la rentabilité des investissements.

Le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Luong Hoàng Thai, a fait remarquer que la croissance de Tây Ninh demeure fortement tributaire des entreprises à capitaux étrangers. Il a invité la province à accorder une plus grande attention aux moteurs de croissance durables.

Dans le domaine de l’énergie, il a suggéré que la province commence par étudier et concevoir des mécanismes spécifiques, adaptés aux réalités locales, afin de donner une nouvelle impulsion à sa croissance. – VNA

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#vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc #croissance du produit intérieur brut régional de Tây Ninh
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