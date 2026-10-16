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Vietnam - Russie: la diplomatie populaire dans la nouvelle ère est indissociable des enjeux contemporains

Dans une atmosphère de dialogue ouvert et d’échanges directs, les participants ont souligné que la diplomatie populaire devait, dans la nouvelle ère, être étroitement liée aux enjeux contemporains, notamment le développement économique durable, la sécurité, les technologies de l’information et la transformation numérique.

Présentation de réalisations du Vietnam au Forum de la diplomatie populaire Vietnam-Russie à Saint-Pétersbourg. Photo: VNA
Présentation de réalisations du Vietnam au Forum de la diplomatie populaire Vietnam-Russie à Saint-Pétersbourg. Photo: VNA

Saint-Pétersbourg (VNA) - Le 2e Forum de la diplomatie populaire Vietnam-Russie a poursuivi ses travaux le 15 octobre à Saint-Pétersbourg, avec trois sessions thématiques et une séance plénière consacrées aux nouvelles orientations visant à approfondir le partenariat stratégique global entre les deux pays.

Dans une atmosphère de dialogue ouvert et d’échanges directs, les participants ont souligné que la diplomatie populaire devait, dans la nouvelle ère, être étroitement liée aux enjeux contemporains, notamment le développement économique durable, la sécurité, les technologies de l’information et la transformation numérique.

Afin de dynamiser la coopération économique, ils ont notamment mis en avant la nécessité de développer des chaînes d’approvisionnement écologiques. Les localités jumelées sont appelées à jouer un rôle moteur en mettant directement en relation les entreprises et en favorisant la concrétisation de projets dans des domaines tels que la logistique et le tourisme culturel.

Dans le domaine scientifique et éducatif, les propositions ont porté sur l'application de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, le transfert de technologies agricoles propres et le renforcement des liens universitaires. Par ailleurs, les discussions ont abordé la « diplomatie populaire numérique » pour rapprocher les jeunes générations des deux pays à l'aide de réseaux sociaux et d'initiatives culturelles.

Dans l’après-midi, la séance plénière s’est tenue sous la présidence de Vyacheslav Kalganov, vice-président par intérim du Comité des relations extérieures de Saint-Pétersbourg. Plusieurs accords de coopération ont été signés, notamment entre la Fondation « Tradition et Amitié », le laboratoire de coordination ANO et des universités de premier plan faisant partie du Réseau des intellectuels russes et vietnamiens. – VNA

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