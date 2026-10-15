Le Vietnam salue l'évaluation objective des États-Unis sur la lutte contre la traite des êtres humains

Hanoï (VNA) – Le Vietnam salue l'évaluation objective des États-Unis concernant les résultats positifs obtenus ces derniers temps dans la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains, selon Pham Thu Hang, porte-parole du ministère des Affaires étrangères.



La porte-parole s'exprimait lors du point de presse régulier du ministère le 15 octobre, en réponse à une question concernant le Rapport 2026 sur la traite des êtres humains, publié le 9 octobre par le Département d'État américain, notamment les passages consacrés au Vietnam.



Selon Pham Thu Hang, le Vietnam a intensifié ses efforts dans ce domaine, notamment avec l'adoption et la mise en œuvre du Programme de prévention et de lutte contre la traite des êtres humains pour la période 2026-2030, avec des orientations à l'horizon 2035.



La Loi de 2024 sur la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains est mise en œuvre de manière efficace et coordonnée. Les autorités vietnamiennes ont également renforcé les enquêtes, les poursuites et le jugement des affaires de traite des êtres humains, ainsi que l’identification et l’assistance aux victimes.



Les actions de communication ont contribué à sensibiliser la population, alors que la traite des êtres humains à destination de centres d'escroquerie en ligne prend des formes de plus en plus complexes.



Selon la porte-parole, le Vietnam a également adopté un plan de mise en œuvre du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (GCM) pour la période 2026-2035, afin de répondre aux nouveaux défis migratoires et de prévenir les risques de traite liés aux migrations internationales.



Le Vietnam poursuivra sa coopération étroite avec d'autres pays, dont les États-Unis, et renforcera les échanges et le dialogue afin de favoriser une évaluation plus complète et plus positive de ses efforts et de ses résultats dans la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains, conformément à l'esprit du Partenariat stratégique global Vietnam–États-Unis pour la paix, la coopération et le développement durable, a-t-elle ajouté.



Le Vietnam dément les informations faisant état d'une attaque contre le pétrolier NV Sunshine



Concernant le pétrolier NV Sunshine, Pham Thu Hang a démenti les informations selon lesquelles son propriétaire, la société par actions de transport Nhat Viet, aurait officiellement confirmé, le 10 octobre au matin, que le navire avait été attaqué. Elle a affirmé que le NV Sunshine n'avait subi aucune attaque et poursuivait normalement ses activités, en toute sécurité. La compagnie reste en contact régulier avec le navire pour suivre sa situation.



L'ambassade du Vietnam en Iran continue de coopérer avec les autorités locales afin d'assurer au mieux la sécurité des navires et des marins vietnamiens transitant par cette région.



Les ressortissants vietnamiens en Arabie saoudite sont toujours en sécurité



Concernant la situation au Moyen-Orient, la porte-parole a rappelé que le Vietnam avait réagi, le 13 octobre, aux récentes attaques contre des infrastructures civiles en Arabie saoudite.



Selon l'ambassade du Vietnam en Arabie saoudite, aucun cas de ressortissant vietnamien affecté par les récentes attaques n'a été signalé à ce jour.



L'ambassade reste en contact étroit avec les autorités locales et les représentants de la communauté vietnamienne afin de suivre la situation et de se tenir prête à prendre les mesures de protection nécessaires en cas de besoin.



Le 11 octobre, le ministère des Affaires étrangères a recommandé aux ressortissants vietnamiens présents en Arabie saoudite de respecter les consignes des autorités locales et de l'ambassade, d'éviter les zones dangereuses ou susceptibles d'être visées par des attaques et de limiter leur participation aux rassemblements.



Il a également conseillé aux personnes envisageant de se rendre en Arabie saoudite de reconsidérer leur voyage s'il n'est pas indispensable, et invité les ressortissants vietnamiens à rester en contact avec les représentations du Vietnam. En cas de besoin, ils peuvent contacter la ligne d'assistance consulaire pour obtenir des informations ou une aide en matière de protection des ressortissants. -VNA