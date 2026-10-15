Politique

Le Vietnam salue l'évaluation objective des États-Unis sur la lutte contre la traite des êtres humains

Le Vietnam salue l'évaluation objective des États-Unis concernant ses résultats dans la lutte contre la traite des êtres humains et réaffirme sa volonté de renforcer la coopération internationale dans ce domaine.

Pham Thu Hang, porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Photo : ministère des Affaires étrangères
Pham Thu Hang, porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Photo : ministère des Affaires étrangères

Hanoï (VNA) – Le Vietnam salue l'évaluation objective des États-Unis concernant les résultats positifs obtenus ces derniers temps dans la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains, selon Pham Thu Hang, porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

La porte-parole s'exprimait lors du point de presse régulier du ministère le 15 octobre, en réponse à une question concernant le Rapport 2026 sur la traite des êtres humains, publié le 9 octobre par le Département d'État américain, notamment les passages consacrés au Vietnam.

Selon Pham Thu Hang, le Vietnam a intensifié ses efforts dans ce domaine, notamment avec l'adoption et la mise en œuvre du Programme de prévention et de lutte contre la traite des êtres humains pour la période 2026-2030, avec des orientations à l'horizon 2035.

La Loi de 2024 sur la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains est mise en œuvre de manière efficace et coordonnée. Les autorités vietnamiennes ont également renforcé les enquêtes, les poursuites et le jugement des affaires de traite des êtres humains, ainsi que l’identification et l’assistance aux victimes.

Les actions de communication ont contribué à sensibiliser la population, alors que la traite des êtres humains à destination de centres d'escroquerie en ligne prend des formes de plus en plus complexes.

Selon la porte-parole, le Vietnam a également adopté un plan de mise en œuvre du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (GCM) pour la période 2026-2035, afin de répondre aux nouveaux défis migratoires et de prévenir les risques de traite liés aux migrations internationales.

Le Vietnam poursuivra sa coopération étroite avec d'autres pays, dont les États-Unis, et renforcera les échanges et le dialogue afin de favoriser une évaluation plus complète et plus positive de ses efforts et de ses résultats dans la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains, conformément à l'esprit du Partenariat stratégique global Vietnam–États-Unis pour la paix, la coopération et le développement durable, a-t-elle ajouté.

Le Vietnam dément les informations faisant état d'une attaque contre le pétrolier NV Sunshine

Concernant le pétrolier NV Sunshine, Pham Thu Hang a démenti les informations selon lesquelles son propriétaire, la société par actions de transport Nhat Viet, aurait officiellement confirmé, le 10 octobre au matin, que le navire avait été attaqué. Elle a affirmé que le NV Sunshine n'avait subi aucune attaque et poursuivait normalement ses activités, en toute sécurité. La compagnie reste en contact régulier avec le navire pour suivre sa situation.

L'ambassade du Vietnam en Iran continue de coopérer avec les autorités locales afin d'assurer au mieux la sécurité des navires et des marins vietnamiens transitant par cette région.

Les ressortissants vietnamiens en Arabie saoudite sont toujours en sécurité

Concernant la situation au Moyen-Orient, la porte-parole a rappelé que le Vietnam avait réagi, le 13 octobre, aux récentes attaques contre des infrastructures civiles en Arabie saoudite.

Selon l'ambassade du Vietnam en Arabie saoudite, aucun cas de ressortissant vietnamien affecté par les récentes attaques n'a été signalé à ce jour.

L'ambassade reste en contact étroit avec les autorités locales et les représentants de la communauté vietnamienne afin de suivre la situation et de se tenir prête à prendre les mesures de protection nécessaires en cas de besoin.

Le 11 octobre, le ministère des Affaires étrangères a recommandé aux ressortissants vietnamiens présents en Arabie saoudite de respecter les consignes des autorités locales et de l'ambassade, d'éviter les zones dangereuses ou susceptibles d'être visées par des attaques et de limiter leur participation aux rassemblements.

Il a également conseillé aux personnes envisageant de se rendre en Arabie saoudite de reconsidérer leur voyage s'il n'est pas indispensable, et invité les ressortissants vietnamiens à rester en contact avec les représentations du Vietnam. En cas de besoin, ils peuvent contacter la ligne d'assistance consulaire pour obtenir des informations ou une aide en matière de protection des ressortissants. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #traite des êtres humains
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Sur le même sujet

Voir plus

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam (à droite), reçoit Vilay Lakhamphong, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL). Photo : VNA

Le dirigeant To Lam reçoit un haut responsable du Parti lao

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a appelé à approfondir les relations Vietnam-Laos, en rencontrant Vilay Lakhamphong, permanent du Secrétariat du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL).

Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, et Vilay Lakhamphong, permanent du Secrétariat du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL). Photo: VNA

Le président de l'Assemblée nationale reçoit un haut dirigeant lao

Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a reçu le 15 octobre à Hanoï Vilay Lakhamphong, permanent du Secrétariat du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL), avec lequel il a discuté du renforcement de la coopération parlementaire.

Le vice-président du Bundestag allemand, Bodo Ramelow s'exprime à la Conférence sur le Vietnam 2026. Photo: VNA

Créer une nouvelle dynamique pour le partenariat stratégique entre le Vietnam et l'Allemagne

S’exprimant le 14 octobre lors de la Conférence sur le Vietnam 2026, organisée conjointement par l’Association Allemagne – Vietnam, l’organisation Pont d’Asie et l’Université d’économie et de gestion (FOM), le responsable allemand a qualifié le Vietnam de partenaire majeur de l’Allemagne en Asie. Il a souligné que le pays offrait un environnement favorable aux entreprises allemandes souhaitant s’intégrer aux chaînes de valeur régionales.

Le Premier ministre Lê Minh Hung s’exprime lors de la conférence de lancement du programme cible national 2026–2035. Photo : VNA

Le PM appelle au déploiement rapide du programme cible national 2026–2035

Le Premier ministre Lê Minh Hung a souligné que la population doit être placée au cœur du programme, plutôt que d’être considérée comme un simple bénéficiaire passif de l’aide. L’intégration doit permettre des améliorations concrètes, réduire la fragmentation et les doubles emplois, et garantir la continuité des politiques et des missions durant la phase de transition.

Le Quoc Phong, secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville (3e de droite), le vice-président du Bundestag allemand, Bodo Ramelow (4e), l'ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Nguyen Dac Thanh (2e) et le président de l'Association Allemagne-Vietnam, Rolf Schulze (premier). Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville s’appuie sur l’expérience allemande en gestion urbaine

Le Quoc Phong, secrétaire adjoint permanent du Comité municipal du Parti, a estimé que les expériences pratiques de la partie allemande constitueraient une source de référence utile pour Hô Chi Minh-Ville. Elles contribueraient à améliorer la gestion publique, renforcer l’efficacité de la prévention et de la lutte contre la corruption et construire une administration plus transparente, professionnelle et moderne.

L’ambassadrice du Vietnam en Bulgarie, Nguyen Thi Minh Nguyet, a rencontré les dirigeants de l’Université agronomique de Plovdiv afin de renforcer la coopération bilatérale dans la formation, la recherche scientifique et le transfert de technologies agricoles. Photo: VNA

Coopération Vietnam-Bulgarie : la recherche et les technologies agricoles au cœur des échanges

Le Vietnam et la Bulgarie entendent renforcer leur coopération dans la formation, la recherche scientifique et le transfert de technologies agricoles. Le 13 octobre, l’ambassadrice du Vietnam en Bulgarie, Nguyen Thi Minh Nguyet, a rencontré les dirigeants de l’Université agronomique de Plovdiv et visité une entreprise agricole biologique employant des travailleurs vietnamiens.

Des délégués du 2e Forum de diplomatie populaire Russie-Vietnam devant le monument du Président Ho Chi Minh à Saint-Pétersbourg. Photo: VNA

Le 2e Forum de diplomatie populaire Russie-Vietnam s’ouvre à Saint-Pétersbourg

Cet événement marque une nouvelle étape dans le renforcement de l’amitié et de la coopération globale entre les deux pays. La cérémonie d’ouverture a réuni environ 150 délégués, parmi lesquels des représentants du Comité des relations extérieures de Saint-Pétersbourg et de l'arrondissement de Vyborgsky, ainsi que des scientifiques, des experts, des représentants d’entreprises et des habitants de la ville.

En marge du Forum, la vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Minh Hang rencontre Michael Bloomberg, fondateur de Bloomberg. Photo: VNA

Le Vietnam apporte des contributions importantes au Bloomberg New Economy Forum 2026 en Inde

La vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Nguyen Minh Hang, a souligné la nécessité de renforcer un système commercial multilatéral ouvert et inclusif, tout en mettant en avant les perspectives économiques du Vietnam et son rôle dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, lors du Bloomberg New Economy Forum 2026, tenu les 13 et 14 octobre à New Delhi, en Inde.