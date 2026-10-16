La Russie accorde une exemption de visa aux touristes vietnamiens

Selon une annonce publiée sur le site officiel du ministère russe de la Justice, les citoyens vietnamiens peuvent désormais séjourner en Russie pendant 30 jours consécutifs au maximum sans visa, à condition que leur séjour ne soit pas motivé par le travail.

Le président russe Vladimir Poutine a récemment signé un décret accordant une exemption de visa aux citoyens vietnamiens pour une durée d’un an, jusqu’au 15 octobre 2027.

Selon une annonce publiée sur le site officiel du ministère russe de la Justice, les citoyens vietnamiens peuvent désormais séjourner en Russie pendant 30 jours consécutifs au maximum sans visa, à condition que leur séjour ne soit pas motivé par le travail. Cette exemption s’applique aux voyages d’affaires et touristiques, à la participation à des événements ainsi qu’au transit par la Russie à destination de pays tiers ou au retour.

Le décret précise que ce régime d’exemption ne s’applique pas aux ressortissants étrangers se rendant en Russie pour travailler, exercer des activités journalistiques, étudier ou résider à long terme. Il est entré en vigueur le 15 octobre 2026.

Le Vietnam devient ainsi le 12e pays dont les citoyens bénéficient d’une exemption de visa pour entrer en Fédération de Russie. -VNA