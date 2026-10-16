Politique

Conférence nationale sur la mise en œuvre des résolutions du 4e Plénum du Comité central du Parti

Le secrétaire général du PCV et président de la République, To Lam, a assisté le 16 octobre à Hanoï à une conférence nationale consacrée à l'étude et à la mise en œuvre des résolutions du 4e Plénum du Comité central du PCV du 14e mandat.

Vue générale de la conférence depuis la salle Dien Hong, au siège de l’Assemblée nationale, à Hanoï. Photo : VNA
Vue générale de la conférence depuis la salle Dien Hong, au siège de l’Assemblée nationale, à Hanoï. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le Bureau politique et le Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) ont organisé, le 16 octobre à Hanoï, une conférence nationale consacrée à l’étude, à l’assimilation et à la mise en œuvre des résolutions du 4e Plénum du Comité central du PCV du 14e mandat. La conférence a été organisée en présentiel et en visioconférence, reliant plus de 40.000 sites à travers le pays.

Le secrétaire général du PCV et président de la République, To Lam, a assisté à la conférence et y a prononcé un discours d’orientation.

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Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, et des délégués assistent à la conférence depuis le site principal, au siège de l’Assemblée nationale, à Hanoï. Photo : VNA


Ont pris part à cette réunion des dirigeants et anciens dirigeants du Parti et de l'État, des responsables d'organismes centraux, de ministères et d'administrations locales, ainsi que des représentants des organisations du Parti et des organisations sociopolitiques à différents échelons.

La conférence a relié 40.074 sites, notamment au sein des comités du Parti des provinces et des villes, des comités du Parti relevant directement du Comité central, des structures locales, des organismes et des unités, ainsi que des régions militaires, des différentes branches de l'armée et des corps d’armée sur l’ensemble du territoire national. Au total, 2.725.229 délégués y ont participé.

L’événement a également été diffusé en direct sur les chaînes de la Télévision du Vietnam et de la Voix du Vietnam, ainsi que sur diverses plateformes numériques, permettant aux cadres et à la population de le suivre.

Les participants ont pris connaissance de plusieurs résolutions portant sur le renforcement de l'édification et de la rectification du Parti et du système politique ; sur le renouvellement des méthodes de direction et de gouvernance du Parti à l'égard du système politique dans la nouvelle période ; ainsi que sur la constitution d'un corps de cadres à tous les niveaux, en particulier au niveau stratégique.

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Des délégués assistent à la conférence depuis le site principal, dans la salle Dien Hong, au siège de l’Assemblée nationale, à Hanoï. Photo : VNA

La conférence a également permis d’aborder les règles relatives à la participation des membres du Parti aux activités d’investissement et commerciales, ainsi que les conclusions concernant la Stratégie nationale visant à attirer, valoriser et développer les talents dans les secteurs et domaines clés, au service du développement rapide et durable du pays.

Par ailleurs, les délégués ont pris connaissance d'un rapport sur le développement socio-économique et l'exécution du budget de l'État en 2026, ainsi que sur le projet de plan de développement socio-économique et les prévisions budgétaires pour 2027.

Le secrétaire général du PCV et président de la République, To Lam, a prononcé un discours d’orientation lors de la conférence. Trinh Van Quyet, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission centrale de la sensibilisation et de l'éducation, est ensuite intervenu pour donner suite aux orientations formulées par le dirigeant. – VNA

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