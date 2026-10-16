Phu Quoc : le nouveau visage de l’île d’émeraude

La résolution n° 26-NQ/TW du Bureau politique, adoptée le 22 août 2026, définit Phu Quoc comme un nouveau pôle de croissance et un centre de tourisme balnéaire haut de gamme de portée internationale, appelé à accueillir de grands événements internationaux. L’île accélère la modernisation de ses infrastructures en prévision de la Semaine des dirigeants des économies de l’APEC 2027. Cette échéance doit servir de catalyseur au développement économique et touristique de Phu Quoc et renforcer son rayonnement international.