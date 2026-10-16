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L’espace urbain littoral illustre l’harmonie entre les structures architecturales, les plans d’eau et le paysage naturel de l’île. Photo : VNA
L’espace urbain littoral illustre l’harmonie entre les structures architecturales, les plans d’eau et le paysage naturel de l’île. Photo : VNA
Le "Pont du Baiser" (Kiss Bridge) s’impose comme un repère architectural majeur au sein du complexe touristique et urbain du sud de Phu Quoc. Photo : VNA
Le "Pont du Baiser" (Kiss Bridge) s’impose comme un repère architectural majeur au sein du complexe touristique et urbain du sud de Phu Quoc. Photo : VNA
Des touristes immortalisent leur passage sur le "Pont du Baiser". Photo : VNA
Des touristes immortalisent leur passage sur le "Pont du Baiser". Photo : VNA
Le "Pont du Baiser" (Kiss Bridge) crée un point d’orgue visuel entre l’espace maritime et les infrastructures de tourisme et de loisirs du sud de Phu Quoc. Photo : VNA
Le "Pont du Baiser" (Kiss Bridge) crée un point d’orgue visuel entre l’espace maritime et les infrastructures de tourisme et de loisirs du sud de Phu Quoc. Photo : VNA
Les vastes étendues marines et les nombreux îlots environnants constituent l’identité paysagère singulière de l’île de Phu Quoc. Photo : VNA
Les vastes étendues marines et les nombreux îlots environnants constituent l’identité paysagère singulière de l’île de Phu Quoc. Photo : VNA
Un aperçu de "Sunset Town", un ensemble architectural aux couleurs vives largement inspiré du style méditerranéen. Photo : VNA
Un aperçu de "Sunset Town", un ensemble architectural aux couleurs vives largement inspiré du style méditerranéen. Photo : VNA
Magnifique coucher de soleil sur l’île de Phu Quoc, l’un des atouts majeurs du tourisme local. Photo : VNA
Magnifique coucher de soleil sur l’île de Phu Quoc, l’un des atouts majeurs du tourisme local. Photo : VNA
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Phu Quoc : le nouveau visage de l’île d’émeraude

La résolution n° 26-NQ/TW du Bureau politique, adoptée le 22 août 2026, définit Phu Quoc comme un nouveau pôle de croissance et un centre de tourisme balnéaire haut de gamme de portée internationale, appelé à accueillir de grands événements internationaux. L’île accélère la modernisation de ses infrastructures en prévision de la Semaine des dirigeants des économies de l’APEC 2027. Cette échéance doit servir de catalyseur au développement économique et touristique de Phu Quoc et renforcer son rayonnement international.

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#Phu Quoc #résolution n° 26-NQ/TW #Semaine des dirigeants des économies de l'APEC 2027

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