L’Université des sciences et des technologies de Hanoï : 70 ans au service de la formation et de l’innovation

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Le campus de l'Université des sciences et des technologies de Hanoï en 1985. Photo : VNA
Le campus de l'Université des sciences et des technologies de Hanoï en 1985. Photo : VNA
Le Premier ministre Pham Van Dong visite l'atelier de production de matériaux de construction des étudiants de l'Université des sciences et des technologies de Hanoï, en 1969. Photo : VNA
Le Premier ministre Pham Van Dong visite l'atelier de production de matériaux de construction des étudiants de l'Université des sciences et des technologies de Hanoï, en 1969. Photo : VNA
Bill Gates, président du groupe Microsoft, échange avec les cadres, enseignants et étudiants de l'Université des sciences et des technologies de Hanoï, le 22 avril 2006. Photo : VNA
Bill Gates, président du groupe Microsoft, échange avec les cadres, enseignants et étudiants de l'Université des sciences et des technologies de Hanoï, le 22 avril 2006. Photo : VNA
Le chancelier de l'Allemagne, Helmut Kohl, rencontre les étudiants de l'Université des sciences et des technologies de Hanoï en novembre 1995. Photo : VNA
Le chancelier de l'Allemagne, Helmut Kohl, rencontre les étudiants de l'Université des sciences et des technologies de Hanoï en novembre 1995. Photo : VNA
Le président de la République, Truong Tan Sang (droite), rend visite au corps professoral et aux étudiants de l'Université des sciences et des technologies de Hanoï, le 20 novembre 2012. Photo : VNA
Le président de la République, Truong Tan Sang (droite), rend visite au corps professoral et aux étudiants de l'Université des sciences et des technologies de Hanoï, le 20 novembre 2012. Photo : VNA
Le président cubain Fidel Castro effectue une visite à l'Université des sciences et des technologies de Hanoï, le 23 février 2003. Photo : VNA
Le président cubain Fidel Castro effectue une visite à l'Université des sciences et des technologies de Hanoï, le 23 février 2003. Photo : VNA
La professeure-docteure Dang Thi Kim Chi, directrice adjointe de l’Institut des sciences et technologies environnementales de l’Université des sciences et technologies de Hanoï, est lauréate du prix Kovalevskaïa pour ses contributions remarquables à la recherche scientifique. Photo : VNA
La professeure-docteure Dang Thi Kim Chi, directrice adjointe de l’Institut des sciences et technologies environnementales de l’Université des sciences et technologies de Hanoï, est lauréate du prix Kovalevskaïa pour ses contributions remarquables à la recherche scientifique. Photo : VNA
Des étudiants de l'Université des sciences et technologies de Hanoï travaillent sur la conception et la fabrication d'un avion léger de petite taille en 2008. Photo : VNA
Des étudiants de l'Université des sciences et technologies de Hanoï travaillent sur la conception et la fabrication d'un avion léger de petite taille en 2008. Photo : VNA
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L’Université des sciences et des technologies de Hanoï : 70 ans au service de la formation et de l’innovation

Fondée le 15 octobre 1956, l’Université des sciences et des technologies de Hanoï (HUST) est le premier établissement d’enseignement supérieur technique du Vietnam. Au cours de ses sept décennies de construction et de développement, l'université a sans cesse affirmé son rôle de pilier dans la formation de ressources humaines de haute qualité, la recherche scientifique et le progrès technologique du pays.

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#Université des sciences et des technologies de Hanoï #recherche scientifique