L’Université des sciences et des technologies de Hanoï : 70 ans au service de la formation et de l’innovation

Fondée le 15 octobre 1956, l’Université des sciences et des technologies de Hanoï (HUST) est le premier établissement d’enseignement supérieur technique du Vietnam. Au cours de ses sept décennies de construction et de développement, l'université a sans cesse affirmé son rôle de pilier dans la formation de ressources humaines de haute qualité, la recherche scientifique et le progrès technologique du pays.