La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan intervient au 7e Sommet de la CICA

Bakou (VNA) – La vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuan, également secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), a participé et pris la parole au 7e Sommet de la Conférence pour l’interaction et les mesures de confiance en Asie (CICA), tenu le 15 octobre à Bakou, en Azerbaïdjan.



À cette occasion, elle a proposé trois grandes orientations pour la CICA.

Premièrement, elle a souligné que le respect et l’application constante du droit international constituaient le fondement de la confiance. Elle a appelé à promouvoir le multilatéralisme et le rôle central des Nations unies, ainsi qu’à régler les différends par des moyens pacifiques, conformément à la Charte des Nations unies et aux principes fondamentaux du droit international, notamment le respect de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale, la non-ingérence et le non-recours à la force ou à la menace de la force.



Deuxièmement, elle a préconisé de renforcer la coordination et l’efficacité de la coopération pour prévenir les défis communs et y faire face, notamment grâce à l’échange d’informations et au maintien des contacts. Elle a également proposé de resserrer les liens entre la CICA, l’ASEAN et les autres mécanismes régionaux, notamment entre l’Asie du Sud-Est, l’Asie centrale et l’espace eurasiatique.



Troisièmement, la vice-présidente vietnamienne a appelé à renforcer les connectivités économiques, technologiques et culturelles pour favoriser le développement durable. Elle a également plaidé pour une meilleure mobilisation des financements et de l’aide humanitaire afin de réduire les écarts de développement, tout en soulignant l’importance des échanges culturels et ceux entre les peuples pour faire de la diversité culturelle un atout pour la coopération et le développement durable.



Le Vietnam est prêt à partager son expérience et à coopérer avec les membres de la CICA dans les domaines d’intérêt commun, afin de renforcer la confiance par des actions concrètes, a-t-elle ajouté.



Le même jour, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan a rencontré le président ouzbek, Shavkat Mirziyoyev. Elle lui a transmis les salutations du secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam, et son invitation à effectuer prochainement une visite officielle au Vietnam. Le président ouzbek a exprimé son admiration pour les réalisations du Vietnam et son souhait de voir établir prochainement une liaison aérienne directe entre les deux pays.



Lors de sa rencontre avec le secrétaire général de la CICA, Kairat Sarybay, la vice-présidente a réaffirmé l’engagement du Vietnam à participer activement aux activités de la CICA et annoncé une contribution volontaire de 20.000 dollars à son Secrétariat. Elle lui a également offert une réplique miniature d’un tambour de bronze de Dong Son, symbole de la culture vietnamienne.



Les deux parties ont convenu de promouvoir des mesures destinées à améliorer l’efficacité de la coopération et à renforcer les institutions de la CICA, en accordant une attention particulière aux initiatives de connectivité régionale et au rôle du Vietnam comme passerelle stratégique entre la CICA et l’ASEAN.



La veille, le 14 octobre, la dirigeante vietnamienne avait rencontré des dirigeants du Laos, du Cambodge, du Kirghizistan, du Kazakhstan, de Biélorussie, d’Israël et du Sri Lanka afin d’échanger sur le renforcement des relations bilatérales.