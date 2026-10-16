Économie

La marque nationale vietnamienne gagne en valeur et en rayonnement

Après plus de deux décennies de mise en œuvre, le programme est passé de 30 entreprises et 50 produits reconnus en 2008 à 227 entreprises et 499 produits en 2026.

Un magazin de WinMart. Photo: VNA
Un magazin de WinMart. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le programme de la Marque nationale du Vietnam s’affirme comme un levier essentiel pour inciter les entreprises à innover, à améliorer la qualité de leurs produits et à renforcer la compétitivité de l’économie sur les marchés national et international.

Après plus de deux décennies de mise en œuvre, le programme est passé de 30 entreprises et 50 produits reconnus en 2008 à 227 entreprises et 499 produits en 2026. En 2025, ces entreprises ont réalisé un chiffre d’affaires total de plus de 2,5 millions de milliards de dôngs, généré plus de 262 000 milliards de dôngs d’exportations, contribué à hauteur de plus de 133 000 milliards de dôngs au budget de l’État et créé des emplois pour plus de 760 000 travailleurs. Elles ont également investi près de 43 600 milliards de dôngs dans la recherche et le développement, soit une hausse de plus de 6 % par rapport à l’année précédente.

Selon Brand Finance, la valeur de la marque nationale du Vietnam a atteint 462,279 milliards de dollars en 2026, en hausse de 45,14 % par rapport à 2020. Le pays se classe ainsi au 32e rang sur les 193 pays évalués.Dans la pratique, la valeur d'une marque repose sur des capacités réelles.

Dans le secteur de la distribution, la société WinCommerce a vu trois de ses marques – WinMart, WinMart+ et WiN – reconnues Marque nationale en 2026. Au cours des huit premiers mois de l'année 2026, l'entreprise a ouvert 796 nouveaux magasins, portant son réseau à près de 5 400 points de vente. Elle collabore avec des milliers de fournisseurs et d'agriculteurs, tout en investissant dans le contrôle de la qualité et l'automatisation de la gestion.

Dans l'industrie textile, la compagnie May 10 fait évoluer son modèle de production vers des méthodes à plus forte valeur ajoutée. Elle maintient des certifications internationales en matière de responsabilité sociale et environnementale tout en développant ses centres de recherche pour concevoir des produits écologiques.

De leur côté, des entreprises de secteurs variés, telles que la société de serrures Viet-Tiep, le groupe AMY GRUPO, la société informatique MISA et la Corporation des Postes du Vietnam (Vietnam Post), misent sur l’amélioration continue de la qualité, le recours aux énergies propres, la transformation numérique et l’amélioration des services aux clients.

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Un établissement de production du groupe May 10 à Ha Tinh. Photo: VNA

Afin de soutenir cette dynamique, les critères de sélection du programme ont été révisés pour sa 10e édition, en 2026. Vu Ba Phu, directeur du Département de promotion du commerce du ministère de l’Industrie et du Commerce, a indiqué que la pondération accordée à l’innovation avait été portée de 180 à 300 points sur un total de 1 000. Le programme entend ainsi rapprocher la valorisation des marques des initiatives nationales en matière de développement scientifique et technologique afin d’aider les entreprises à commercialiser leurs produits.

Selon le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Luong Hoang Thai, le programme se concentrera, dans les années à venir, sur l’élaboration d’une stratégie de développement à l’horizon 2035, avec une vision à l’horizon 2045. Les efforts porteront sur le renforcement des capacités de gestion des marques, le soutien à l’expansion internationale, la transition écologique et l’intégration plus poussée des entreprises vietnamiennes dans les chaînes de valeur mondiales. – VNA

#Programme de la Marque nationale #Kinh tế tư nhân #NQ 68
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