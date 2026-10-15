Économie

La FAO met à l’honneur 10 femmes vietnamiennes engagées dans l’agriculture

La FAO a rendu hommage, le 15 octobre à Hô Chi Minh-Ville, à 10 Vietnamiennes pour leurs contributions aux systèmes agroalimentaires et au développement rural.

Dix femmes vietnamiennes exceptionnelles engagées dans l’agriculture ont été honorées par la FAO. Photo : nongthonviet.vn
Dix femmes vietnamiennes exceptionnelles engagées dans l’agriculture ont été honorées par la FAO. Photo : nongthonviet.vn

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – À l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation 2026, la représentation de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) au Vietnam a rendu hommage à 10 Vietnamiennes pour leurs contributions aux systèmes agroalimentaires et au développement rural, lors d'une conférence organisée le 15 octobre à Hô Chi Minh-Ville, en coordination avec le ministère vietnamien de l'Agriculture et de l'Environnement.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'Année internationale des agricultrices 2026 et de l'initiative mondiale de la FAO « 100 femmes héroïnes de la FAO dans les systèmes agroalimentaires et le développement rural ». Les lauréates ont été sélectionnées par un jury composé d'experts de la FAO, du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement et de partenaires, selon quatre critères : impact concret, leadership, innovation et développement communautaire.

Les femmes distinguées sont issues de domaines variés, allant de la recherche scientifique, de la gestion et de la vulgarisation agricole à l'entrepreneuriat, au développement des chaînes de valeur et à l'application des technologies. Toutes contribuent à valoriser les produits agricoles, à améliorer les moyens de subsistance et à promouvoir une agriculture durable.

Dans le domaine de la production et de l'entrepreneuriat agricoles, Thai Huong, fondatrice et présidente du Conseil stratégique du groupe TH, a été saluée pour son rôle pionnier dans le développement de l'élevage laitier de haute technologie et la promotion d'une alimentation saine.

Lam Ngoc Bao Han, fondatrice de la marque « Gia dinh Nha Cua » à Ca Mau, a développé un modèle d'élevage écologique de crevettes, de crabes et de poissons sous le couvert des mangroves, avec une traçabilité des produits.

Thach Thi Chal Thi, fondatrice et directrice générale de Tra Vinh Farm, a développé la marque Sokfarm, spécialisée dans les produits à base de nectar de fleurs de cocotier, destinés aux marchés vietnamien et international. Son modèle associe plus de 150 foyers producteurs de noix de coco et emploie plus de 300 personnes, principalement des femmes, dont de nombreuses personnes issues de la communauté khmère.

Nguyen Pham Cam Tu, cofondatrice et directrice de CAS Energy à Da Nang, a participé au développement du modèle AgriSolar, qui associe agriculture, énergie solaire et automatisation pour optimiser l'utilisation des terres, produire de l'électricité propre et des aliments biologiques, et créer des emplois verts, notamment pour les femmes rurales.

Dans les domaines de la recherche, de la formation et des politiques publiques, la professeure Nguyen Thi Lan, directrice de l'Université nationale d’agriculture du Vietnam (VNUA) et députée à l'Assemblée nationale de la XVIe législature, œuvre au rapprochement entre recherche scientifique, formation et production agricole.

Dinh Thi Tieu Oanh, cheffe du département des cultures industrielles de l'Institut des sciences de l’agriculture et de la foresterie des Hauts Plateaux du Centre (WASI), a participé, en près de 30 ans de recherche, à la sélection de près de 20 variétés de café officiellement reconnues.

Nguyen Thi Hai, responsable du département de vulgarisation de l'élevage et de la médecine vétérinaire au Centre national de vulgarisation agricole, encourage les modèles d'élevage durables fondés sur la biosécurité.

Nguyen Thi Hong Minh, ancienne vice-ministre des Pêches et présidente de l'Association pour la transparence alimentaire, œuvre à la transparence des produits alimentaires grâce à la traçabilité et aux plates-formes numériques.

Dans les domaines du développement économique communautaire, Nong Thi Tham dirige une coopérative de médecine traditionnelle à Lao Cai, qui fédère plus de 270 foyers producteurs de plantes médicinales, de cultures agricoles et de fleurs. Elle contribue également à renforcer les compétences des femmes issues des minorités ethniques.

Luong Thi Hanh, fondatrice de Hanhsilk à Hanoï, contribue à la préservation et à la revitalisation de la soie traditionnelle de Nam Cao, en associant sériciculture, production textile et tourisme expérientiel.

Le représentant de la FAO au Vietnam, Vinod Ahuja, a souligné que garantir aux femmes un accès équitable à la terre, aux financements, aux connaissances et aux marchés était essentiel pour améliorer la productivité agricole, la nutrition et la résilience des communautés. Il a également appelé à élargir leur accès aux technologies et aux ressources, ainsi qu'à renforcer leur participation aux prises de décision et aux fonctions de direction, afin de favoriser des chaînes de valeur agricoles durables. -VNA

#Nông nghiệp #FAO
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