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Logements sociaux : 91 % de l’objectif national déjà atteint

Selon Ha Quang Hung, directeur adjoint du Département de gestion du logement et du marché immobilier, 170 projets de logements sociaux et locatifs ont été achevés dans l’ensemble du pays au cours des neuf premiers mois de 2026, représentant 46 497 appartements, soit 48 % de l’objectif annuel. Parallèlement, 128 nouveaux projets, totalisant 183 293 logements, ont été mis en chantier.

Bâtiment T1 du projet de logement social Bao Ninh 2. Photo: VNA
Bâtiment T1 du projet de logement social Bao Ninh 2. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Quelque 87 601 logements sociaux devraient être achevés en 2026, dont 69 552 destinés à la vente ou à la location avec option d’achat et 18 049 à la location, selon les données présentées par le ministère de la Construction lors de sa conférence de presse périodique du troisième trimestre, tenue le 15 octobre à Hanoï.

Selon Ha Quang Hung, directeur adjoint du Département de gestion du logement et du marché immobilier, 170 projets de logements sociaux et locatifs ont été achevés dans l’ensemble du pays au cours des neuf premiers mois de 2026, représentant 46 497 appartements, soit 48 % de l’objectif annuel. Parallèlement, 128 nouveaux projets, totalisant 183 293 logements, ont été mis en chantier.

Le développement du logement social contribue à renforcer la protection sociale et à répondre aux besoins en logement des personnes à revenus modestes et des travailleurs. Il stimule également l’investissement, favorise la création d’emplois et contribue à un développement plus équilibré du marché immobilier, a souligné le responsable.

Il a estimé que l’une des orientations notables pour la période à venir consiste à passer d’un modèle axé principalement sur le développement de logements commerciaux destinés à la vente à un modèle combinant le développement de logements à vendre et de logements à louer.

Ce dernier segment est considéré comme une priorité à long terme, répondant aux besoins d’une large partie de la population.Les modèles d’immeubles résidentiels destinés à la location seront privilégiés dans les grandes villes, les zones industrielles, les zones économiques, les régions motrices et le long des principaux corridors économiques.

Actuellement, le ministère de la Construction envisage l'institutionnalisation de ces directives dans les politiques et les lois relatives au logement. Les plans d'aménagement urbain et rural devront réserver des terrains pour les logements à louer près des zones industrielles, des axes de transport public et des établissements d'enseignement. Les autorités locales seront chargées de dégager des terrains propres et d'appliquer des mesures d'incitation telles que des exonérations de frais d'utilisation des sols, des réductions fiscales et un accès à des prêts préférentiels.

À ce jour, le pays compte 947 projets de logements sociaux en cours de réalisation, pour un total de 910 933 appartements et un investissement total d'environ 841 338 milliards de dongs. Parmi ceux-ci, 363 projets sont déjà terminés, 293 sont en chantier et 291 ont reçu un accord de principe. Ce volume représente 91 % de l'objectif national visant à construire au moins un million de logements sociaux.

Afin d’accélérer la mise en œuvre de ce programme, le ministère demande aux localités d’intégrer les objectifs de développement des logements sociaux et locatifs dans leurs plans de développement socio-économique, en fixant des échéances précises pour chaque projet et en définissant les ressources nécessaires.

Il les appelle également à accroître la part des logements destinés à la location ou à la location avec option d’achat et à privilégier les terrains disponibles dans les zones où la demande est la plus forte.

Les autorités provinciales sont en outre invitées à prévoir, dès le quatrième trimestre 2026, des crédits budgétaires et d’autres sources de financement, conformément à la réglementation, pour alimenter les fonds locaux dédiés au logement et permettre la construction ou l’acquisition de logements destinés à la location. Le fonds national du logement devrait lui aussi être mobilisé plus efficacement afin de développer une offre locative pérenne.-VNA

#logements sociaux #VNHP
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