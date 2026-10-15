Le Premier ministre réaffirme le soutien du gouvernement à la jeunesse

Hanoï (VNA) – Le Premier ministre vietnamien, Le Minh Hung, a participé le 15 octobre à Hanoï à un dialogue avec les jeunes consacré à leur rôle dans l'entrepreneuriat et l'innovation, au service de la croissance et de la création d'emplois.



Organisée à l'occasion du 70e anniversaire de la fondation de la Fédération de la jeunesse du Vietnam (15 octobre 1956 - 15 octobre 2026), cette rencontre a été l'occasion pour le chef du gouvernement de réaffirmer l'attention particulière que le Parti et l'État accordent à la jeunesse, notamment à travers de nombreuses politiques et dispositions législatives.



Dans son discours, le Premier ministre a souligné que, grâce à l’attention de l’ensemble du système politique et de la société, les jeunes Vietnamiens avaient enregistré ces dernières années des résultats positifs dans de nombreux domaines. En 2026, l'écosystème vietnamien de l’entrepreneuriat a enregistré une croissance de près de 68 % par rapport à 2025, se classant parmi les 50 premiers au monde et les 10 premiers en Asie.



Toutefois, face aux évolutions rapides de la situation internationale et à la transition du Vietnam vers un modèle de croissance fondé sur la science, la technologie, l'innovation et la transformation numérique, le Premier ministre a appelé les jeunes à être à l'avant-garde du renouvellement des mentalités, à approfondir leurs connaissances et à renforcer leur capacité d'adaptation.

​

Dans son discours, le Premier ministre a souligné que, grâce à l’attention de l’ensemble du système politique et de la société, les jeunes Vietnamiens avaient enregistré ces dernières années des résultats positifs dans de nombreux domaines. Photo : VNA





Le Premier ministre a demandé aux ministères et organismes centraux de mettre en œuvre efficacement les politiques et programmes de développement de la jeunesse, d’intégrer les objectifs correspondants aux plans de développement socio-économique et de favoriser l’accès des jeunes cadres compétents à des postes de direction et de responsabilité au sein du système politique.



Soulignant que les jeunes représentent l’avenir du pays et joueront un rôle décisif dans son positionnement à l’ère nouvelle, le Premier ministre a réaffirmé la confiance et le soutien du Parti, de l’État et du gouvernement à leur égard. Il les a encouragés à faire preuve d’initiative et d’audace, à poursuivre les traditions des générations précédentes et à contribuer activement à l’édification, à la défense et au développement du pays. -VNA