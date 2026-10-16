La tournée européenne du dirigeant To Lam pour approfondir les partenariats

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Hanoï (VNA) – La vice-ministre des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang a souligné l’importance de la visite d’État au Danemark et des visites officielles auprès de l’Union européenne (UE) et en Belgique que le secrétaire général du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, effectuera du 19 au 24 octobre, accompagné de son épouse et d’une délégation vietnamienne de haut rang.

Il s’agira de la première visite d’État au Danemark d’un secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et des premières visites officielles auprès de l’UE et en Belgique du secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam.

Selon elle, cette tournée adresse un message fort sur la politique étrangère du Vietnam dans sa nouvelle phase de développement. Elle devrait contribuer à renforcer la confiance politique et à élargir la coopération dans les domaines du commerce, de l’investissement, des sciences et technologies, de l’innovation, de la croissance verte et du développement durable.

La visite au Danemark coïncide avec le 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Les deux parties sont passées de cadres de partenariat stratégique dans les domaines du changement climatique, de l’énergie, de l’environnement et de la croissance verte à un partenariat global, puis à un partenariat stratégique vert, jetant ainsi des bases solides pour une coopération élargie. Cette visite leur permettra de définir des orientations stratégiques, d’élever le niveau de leurs relations et de promouvoir un partenariat exemplaire entre le Vietnam et un pays nordique.

Le Vietnam et l’UE ont élevé leurs relations au niveau de partenariat stratégique global en janvier 2026. Forts de plus de 35 ans de relations, les deux parties entendent approfondir les principaux piliers de leur coopération, notamment le commerce, l’investissement, les sciences et technologies ainsi que la formation de la main-d’œuvre, avec pour objectif de faire de leurs relations un modèle dans le cadre de la coopération ASEAN-UE.

L’étape belge intervient après la visite d’État au Vietnam du roi Philippe en avril 2025. Les deux parties souhaitent faire progresser leur coopération dans les domaines où la Belgique dispose de compétences et qui correspondent aux priorités du Vietnam, notamment les sciences et technologies, les semi-conducteurs, les énergies renouvelables, l’agriculture verte, l’innovation, la logistique et les ports maritimes intelligents.

La vice-ministre Le Thi Thu Hang a souligné que les relations avec ces trois partenaires gagnaient en substance et en efficacité. Le Danemark, l’UE et la Belgique sont des partenaires importants de la politique étrangère et de l’intégration internationale du Vietnam.

Le Danemark figure aujourd’hui parmi les principaux investisseurs de l’UE au Vietnam et se distingue, parmi les pays nordiques, par la qualité de ses investissements et son engagement en faveur de la croissance verte.

La vice-ministre des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang. Photo: VNA

L’élévation des relations Vietnam-UE au niveau de partenariat stratégique global, lors de la visite au Vietnam du président du Conseil européen, António Costa, en janvier 2026, a fait du Vietnam le premier pays de l’ASEAN à accéder au niveau le plus élevé du cadre de relations avec l’UE. La coopération économique constitue un point fort de ces relations. Six ans après l’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange entre l’UE et le Vietnam (EVFTA), l’UE est le quatrième partenaire commercial et le sixième investisseur du Vietnam, tandis que le Vietnam est le premier partenaire commercial de l’UE au sein de l’ASEAN.

Les relations entre le Vietnam et la Belgique ont elles aussi progressé, avec un renforcement de la confiance politique et des résultats concrets dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, de l’agriculture, de l’éducation et des sciences et technologies, notamment dans le cadre du partenariat stratégique dans l’agriculture établi en 2018.

Le Thi Thu Hang a rappelé que la Chambre des représentants de Belgique avait été le premier, et jusqu’à présent le seul, parlement étranger à adopter une résolution appelant à soutenir les victimes vietnamiennes de l’agent orange.

La vice-ministre a également indiqué que les partenaires européens disposaient d’atouts dans les technologies, l’expertise en matière de gouvernance et les solutions de développement durable, tandis que le Vietnam entreprenait de renouveler son modèle de croissance afin d’améliorer sa productivité et sa compétitivité.

Elle a exprimé l’espoir que la tournée du secrétaire général du Parti et président To Lam produise un changement stratégique, renforce la confiance politique au plus haut niveau et porte la coopération bilatérale à un niveau supérieur, plus substantiel. Le déplacement devrait ouvrir de nouvelles perspectives pour renforcer les capacités de développement et l’autonomie stratégique du Vietnam et de ses partenaires, apporter des bénéfices concrets aux populations et aux entreprises, et contribuer à la paix, à la coopération et au développement durable dans les deux régions ainsi qu’à l’échelle mondiale. -VNA

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