Vietnam–Danemark : une visite d’État pour renforcer le partenariat bilatéral

Hanoï (VNA) – À l’invitation du roi Frederik X de Danemark et de la reine, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, accompagné de son épouse, effectuera une visite d’État au Danemark du 19 au 21 octobre. À cette occasion, l’ambassadrice du Vietnam au Danemark, Nguyen Le Thanh, a accordé une interview à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) sur la portée et l’importance de cette visite.



Selon l’ambassadrice, cette visite revêt une importance particulière. Il s’agira de la première visite d’État d’un secrétaire général du Parti communiste du Vietnam au Danemark et de la seule visite d’État accueillie par ce pays en 2026. Elle interviendra alors que les deux pays célèbrent le 55e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques et que leur coopération ne cesse de s’approfondir.



Cette visite marquera une étape importante dans les relations bilatérales, témoignant de la confiance mutuelle des dirigeants des deux pays et donnant un nouvel élan aux liens Vietnam-Danemark.



Premièrement, elle permettra de consolider les relations politiques et diplomatiques établies depuis plus d’un demi-siècle. Figurant parmi les premiers pays occidentaux à avoir établi des relations diplomatiques avec le Vietnam, en 1971, le Danemark est devenu l’un de ses partenaires importants en Europe. Les relations bilatérales n’ont cessé de se renforcer, avec l’établissement du Partenariat global en 2013, puis du Partenariat stratégique vert en 2023.



Deuxièmement, la visite donnera un nouvel élan à la coopération dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, des sciences, des technologies et de l’innovation. Le Vietnam entre dans une nouvelle phase de développement, marquée par le renouvellement de son modèle de croissance fondé sur les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique, ainsi que par la promotion de la transition verte et du développement durable. Autant de domaines dans lesquels le Danemark dispose d’atouts importants.



La complémentarité entre les deux pays ouvre de nombreuses possibilités de coopération, allant du partage d’expériences et de politiques publiques aux investissements, à la recherche et au développement technologique, en passant par la formation de ressources humaines hautement qualifiées.



Troisièmement, la visite contribuera à renforcer la coordination entre le Vietnam et le Danemark sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun. Les deux pays partagent une vision d’un monde pacifique, stable et fondé sur la coopération et le développement, dans le respect de la Charte des Nations unies et du droit international. Cette convergence constitue une base solide pour renforcer leur coordination au sein des mécanismes multilatéraux.



L’ambassadrice s’est dite convaincue que le succès de cette visite donnerait une nouvelle impulsion aux relations bilatérales, favorisant une coopération toujours plus étroite et efficace. – VNA