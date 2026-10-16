Politique

Le Vietnam souhaite renforcer les liens d’affaires avec les États-Unis

Lors d'une rencontre avec Pamela Phan, associée au sein d’Albright Stonebridge Group, la vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Minh Hang a souligné l'importance de renforcer les liens d'affaires et de promouvoir les investissements entre le Vietnam et les États-Unis.

Le 9e Sommet d’affaires Vietnam–États-Unis. Photo: VNA
Le 9e Sommet d’affaires Vietnam–États-Unis. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Nguyen Minh Hang, a reçu le 15 octobre à Hanoï Pamela Phan, ancienne sous-secrétaire adjointe au Commerce des États-Unis, chargée de l’Asie, à l’occasion de sa participation au 9e Sommet d’affaires Vietnam–États-Unis.

La vice-ministre a salué le retour de Pamela Phan au Vietnam en qualité d’associée au sein d’Albright Stonebridge Group, chargée du conseil stratégique pour l’Asie. Elle a également présenté les réalisations socio-économiques du Vietnam ainsi que les grandes orientations du pays pour sa nouvelle phase de développement.

Nguyen Minh Hang a souligné les progrès concrets enregistrés dans le cadre du Partenariat stratégique global entre le Vietnam et les États-Unis, notamment dans les domaines de l’économie, du commerce et de l’investissement. Elle a par ailleurs salué le succès du 9e Sommet d’affaires Vietnam–États-Unis, estimant que cet événement avait contribué à renforcer le dialogue entre les décideurs politiques et les entreprises, tout en favorisant de nouvelles idées et possibilités de coopération.

Saluant les contributions de Pamela Phan au développement des relations bilatérales, la vice-ministre a exprimé le souhait qu’elle continue, dans ses nouvelles fonctions, à mettre son expérience et son réseau au service du rapprochement des milieux d’affaires et de la promotion d’initiatives concrètes de coopération et d’investissement entre les deux pays.

De son côté, Pamela Phan a exprimé son admiration pour les réalisations socio-économiques du Vietnam et estimé que les relations bilatérales offraient encore un important potentiel de développement, notamment dans les domaines de l’économie, du commerce et de l’investissement. Elle s’est engagée à continuer de favoriser les liens entre les entreprises américaines et leurs partenaires vietnamiens.

Concernant la coopération dans le cadre du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC), la vice-ministre Nguyen Minh Hang a réaffirmé l’importance que le Vietnam accorde à ce forum et indiqué que le pays se préparait activement à accueillir l’Année APEC 2027.

Pamela Phan a salué ces préparatifs et souligné le vif intérêt de la communauté d’affaires américaine pour les activités de l’APEC au Vietnam. Elle s’est dite convaincue que le Vietnam organiserait avec succès l’Année APEC 2027, ouvrant de nouvelles possibilités de coopération entre les entreprises des deux pays et de la région. – VNA

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