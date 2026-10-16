La visite du haut dirigeant To Lam au Danemark ouvre un nouveau chapitre dans les relations bilatérales

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Hanoï (VNA) - À l’invitation du roi Frederik X du Danemark et de la reine, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président To Lam, accompagné de son épouse, Ngo Phuong Ly, effectuera une visite d’État au Royaume du Danemark du 19 au 21 octobre 2026.

Cette visite intervient alors que les deux pays célèbrent le 55e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques. Elle revêt une importance particulière puisqu’il s’agira de la deuxième visite d’État entre les dirigeants des deux pays.

L'ambassadrice Lina Gandløse Hansen a souligné l’importance de cet événement : «Cette année, le Danemark et le Vietnam célèbrent le 55e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques. Dans un contexte où le monde connaît de profondes mutations, il est particulièrement important que des pays de petite et moyenne taille comme le Danemark et le Vietnam renforcent leurs relations et intensifient leur coopération. Avec la visite du secrétaire général du Parti et président To Lam, nous ouvrons un nouveau chapitre du partenariat entre les deux pays. »

Dans le cadre de cette visite, les deux parties se concentreront sur plusieurs thèmes prioritaires, notamment le commerce et l’investissement, les solutions vertes, l’énergie, l’innovation, l’éducation, l’alimentation durable, la culture, ainsi que les questions de coopération bilatérale et internationale.

L’amitié entre les deux peuples s’inscrit dans une histoire marquée par des liens étroits. La famille royale danoise entretient notamment des liens particuliers avec le Vietnam : le prince Henrik a passé cinq années de son enfance à Hanoï. Depuis l’établissement officiel de leurs relations diplomatiques en 1971, les deux pays n’ont cessé d’approfondir leur coopération, franchissant plusieurs étapes importantes. Parmi celles-ci figurent la visite d’État au Vietnam de la reine Margrethe et du prince Henrik en 2009, l’établissement d’un partenariat global en 2013, puis la visite au Vietnam du prince héritier Frederik et de la princesse Mary Elizabeth en 2022, accompagnés d’une délégation de 35 entreprises.

En 2023, la Première ministre danoise Mette Frederiksen et le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh ont officiellement annoncé l’établissement d’un partenariat stratégique vert, créant ainsi un cadre solide pour renforcer la coopération en faveur du développement durable.

La coopération bilatérale a également connu une évolution stratégique, passant de l’aide au développement à un partenariat commercial et d’investissement fondé sur l’égalité et les bénéfices mutuels. Entre 1993 et 2015, le Danemark a accordé au Vietnam un total de 5,5 milliards de couronnes danoises (DKK) d’aide publique au développement (APD). Aujourd’hui, la coopération intergouvernementale constitue un pilier essentiel dans des secteurs clés tels que l’énergie, la sécurité sanitaire des aliments, la santé, l’enseignement technique et les statistiques.

À l’heure actuelle, environ 150 entreprises danoises sont présentes au Vietnam, faisant du Danemark le troisième investisseur européen dans le pays. Selon Statistics Denmark, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 11,3 milliards de couronnes danoises en 2025, plaçant le Vietnam au 40e rang des partenaires commerciaux du Danemark. Ces chiffres témoignent du potentiel de coopération entre les deux économies, à l’approche d’une nouvelle phase de développement de leurs relations.-VNA

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