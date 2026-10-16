Politique

Vietnam–Chine : un nouvel élan pour la coopération parlementaire

Selon un expert chinois, la visite officielle du président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, en Chine a contribué à renforcer la coopération législative entre les deux pays et à créer un cadre juridique favorable aux échanges économiques, à la connectivité des infrastructures et aux échanges entre les populations.

Wang Hanling, chercheur associé à l’Institut de droit international de l’Académie chinoise des sciences sociales. Photo: VNA
Wang Hanling, chercheur associé à l’Institut de droit international de l’Académie chinoise des sciences sociales. Photo: VNA

Pékin (VNA) – La visite officielle en Chine du président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Tran Thanh Man, du 11 au 15 octobre 2026, a contribué à renforcer la coopération entre l’AN vietnamienne et l’Assemblée populaire nationale de Chine (APN), notamment dans le domaine législatif, créant ainsi des bases favorables aux échanges économiques et commerciaux, à la connectivité des infrastructures et aux échanges entre les populations des deux pays.

C’est ce qu’a estimé Wang Hanling, chercheur associé à l’Institut de droit international de l’Académie chinoise des sciences sociales, dans un entretien accordé à la VNA.

L’expert chinois a souligné que cette visite, intervenue moins de six mois après celle du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, en Chine, en avril 2026, témoignait de la continuité des échanges de haut niveau entre les deux Partis et les deux pays.

Selon Wang Hanling, la coopération intégrale entre les deux pays ne se limite pas aux domaines politique, militaire, culturel et économique, mais englobe également les activités des organes législatifs. Le renforcement des échanges parlementaires est ainsi essentiel pour améliorer le cadre juridique et faciliter la mise en œuvre des accords de coopération.

Il a rappelé que les deux organes législatifs avaient établi un Comité de coopération afin de maintenir des échanges réguliers et de promouvoir une collaboration concrète. Selon lui, maintenir des échanges réguliers permet aux deux parties de partager rapidement leurs expériences en matière législative, d’identifier les questions nécessitant une coordination et d’étudier des solutions adaptées à l’évolution des relations bilatérales.

Selon Wang Hanling, le développement des relations économiques et commerciales ainsi que des échanges entre les populations des deux pays rend la coordination législative de plus en plus nécessaire. Le perfectionnement des réglementations concernées contribuerait à créer un environnement favorable aux activités des entreprises, à protéger les droits et intérêts légitimes des citoyens et à améliorer la gestion des activités transfrontalières. Concernant les liaisons ferroviaires, l’expert a également souligné l’importance de la coordination des normes techniques et des cadres juridiques entre les deux pays.

Pour l’avenir, il a esitmé que les deux organes législatifs pourraient approfondir leur coopération dans les domaines de la facilitation du commerce frontalier, de la protection des investissements, de la propriété intellectuelle et de la coopération industrielle. Ces domaines étant étroitement liés aux activités des entreprises et aux chaînes d’approvisionnement transfrontalières, ils nécessitent un cadre juridique clair, stable et conforme aux engagements de chaque pays. L’expert a également souligné la nécessité de faciliter les échanges entre les populations, alors que les déplacements de touristes, d’entrepreneurs et d’étudiants entre les deux pays se multiplient.

Enfin, il a exprimé l’espoir que la visite du président de l’AN, Tran Thanh Man, continuerait de contribuer à concrétiser les perceptions communes définies par les dirigeants des deux Partis et des deux pays. Le maintien et le renforcement du mécanisme de coopération interparlementaire devraient, selon lui, favoriser le partage d’expériences, le règlement des questions juridiques et le développement stable des relations entre le Vietnam et la Chine, dans l’intérêt des peuples des deux pays. – VNA

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