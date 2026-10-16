Économie

Coopération énergétique : le Vietnam et l’Australie signent un accord complémentaire pour le projet Aus4Growth

Le Vietnam et l’Australie ont signé un accord complémentaire pour mettre en œuvre un projet de coopération énergétique doté d’une aide publique au développement non remboursable pouvant atteindre 18,3 millions de dollars australiens sur la période 2026-2031, afin de soutenir la transition énergétique verte du Vietnam.

Le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce et l’ambassade d’Australie au Vietnam signent un accord complémentaire entre les deux gouvernements relatif au volet énergétique du programme Aus4Growth. Photo: VNA
Le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce et l’ambassade d’Australie au Vietnam signent un accord complémentaire entre les deux gouvernements relatif au volet énergétique du programme Aus4Growth. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce et l’ambassade d’Australie au Vietnam ont signé, le 15 octobre à Hanoï, un accord complémentaire entre les deux gouvernements relatif au volet énergétique du programme Aus4Growth, a annoncé le ministère.

Cette signature marque une nouvelle étape dans la concrétisation des engagements bilatéraux en matière de coopération énergétique et de transition verte, dans le cadre du partenariat stratégique global établi entre les deux pays en mars 2024.

Financé par le gouvernement australien par l’intermédiaire du ministère des Affaires étrangères et du Commerce (DFAT), le projet prévoit une aide publique au développement non remboursable pouvant atteindre 18,3 millions de dollars australiens. Sa mise en œuvre est prévue pour la période 2026-2031.

Le projet vise à accompagner le Vietnam dans sa transition vers un système énergétique propre, durable et fonctionnant selon les mécanismes du marché. Il doit contribuer à garantir la sécurité énergétique du pays, à assurer un approvisionnement électrique fiable à un coût raisonnable et à soutenir l’objectif de neutralité carbone du Vietnam à l’horizon 2050.

Le projet s’articule autour de trois grands axes de coopération. Le premier concerne le développement d’un secteur énergétique durable et à faibles émissions de carbone, notamment grâce à la mise en place d’un marché de l’électricité concurrentiel et au développement des énergies renouvelables. Le deuxième porte sur le développement, la gestion et l’exploitation d’un système électrique moderne, reposant sur l’application de technologies avancées et la transformation numérique. Le troisième vise à développer l’écosystème du secteur électrique, à renforcer les capacités des acteurs concernés et à favoriser le partage d’informations et d’expériences entre les différentes parties prenantes.

Lors de la cérémonie de signature, le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Truong Thanh Hoai, a salué le soutien et l’accompagnement du gouvernement australien dans le développement du secteur énergétique vietnamien.

Il a souligné que le projet représentait non seulement une source de financement, mais aussi une occasion de renforcer les échanges de connaissances, de partager des expériences internationales et de bénéficier de solutions techniques avancées. Ces apports contribueront au développement d’un marché de l’électricité concurrentiel, à la modernisation du système électrique et à l’accélération de la transition énergétique durable du Vietnam.

Du côté australien, Renee Deschamps, chargée d’affaires par intérim de l’ambassade d’Australie au Vietnam, a estimé que la signature de l’accord complémentaire et le lancement officiel du projet constituaient une étape importante de la coopération énergétique bilatérale. Ils permettront, selon elle, de traduire les priorités définies dans le cadre du partenariat stratégique global en actions concrètes et en résultats tangibles.

Elle a réaffirmé l’engagement de l’Australie à accompagner la transition énergétique vietnamienne, notamment en soutenant le développement du marché de l’électricité et des énergies renouvelables, la modernisation des réseaux et des systèmes électriques, ainsi que le renforcement des capacités du secteur. Cette coopération doit contribuer à bâtir un système énergétique plus sûr, plus fiable, durable et résilient, tout en soutenant les objectifs de développement économique durable et inclusif du Vietnam.

Le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce a confié à son Autorité d’électricité la responsabilité de la gestion du projet. Celle-ci sera chargée de mettre en place l’organisation et les mécanismes de gestion nécessaires, en coordination avec le DFAT, l’ambassade d’Australie et les partenaires concernés. -VNA

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