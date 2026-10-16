Bac Ninh : des financements et des formations pour encourager les femmes à entreprendre

Bac Ninh (VNA) — Pour aider les femmes à concrétiser leurs idées en leur donnant accès aux connaissances, aux financements, aux compétences et aux marchés, l’Union des femmes de la ville de Bac Ninh s’attache à créer un environnement favorable à l’épanouissement de ses membres. L’objectif est de les encourager à entreprendre, à développer leurs activités de production et de commerce et à accroître leurs revenus.​

Les antennes locales de l’Union organisent des formations consacrées aux compétences commerciales, à la construction de marque, à la transformation numérique et à la promotion des produits sur les plateformes de commerce électronique. Grâce à cet accompagnement, de nombreuses femmes professionnalisent progressivement leurs activités, anticipent mieux les besoins du marché et accordent une attention accrue à la qualité, au design et à la construction de marques.

La Sarl de production et de commerce Moc Xuyen, dirigée par Lanh Thi Xuyen, membre de l’Union dans la commune de Tien Luc, illustre cette dynamique. Partie de son intérêt pour les plantes médicinales d’origine naturelle, elle a développé une gamme de produits à base de plantes, notamment des thés.

Après près de trois ans, son activité est passée du statut de foyer commercial à celui d’entreprise, avec une extension de la production. L’entreprise dispose aujourd’hui d’un atelier d’environ 450 m² et propose quatre produits principaux. Son chiffre d’affaires moyen atteint environ 1,5 milliard de dongs par mois et elle fournit un emploi régulier à 12 travailleurs locaux.

Récemment, l’Union des femmes de la ville de Bac Ninh a organisé des sessions de formation sur le déploiement du projet "Soutien aux femmes dans la création d’entreprises pour la période 2026-2035", à l’intention des responsables des antennes locales dans l’ensemble des communes et quartiers. Les formations ont porté sur les principaux objectifs, tâches et mesures visant à soutenir les femmes dans la création d’entreprises, le développement de la production et des activités commerciales. Elles ont également permis aux participantes d’échanger leurs expériences, de cerner les difficultés rencontrées, de renforcer leurs compétences en matière de sensibilisation et de conseil, de mieux identifier les besoins des adhérentes, ainsi que de détecter et d’accompagner les idées entrepreneuriales prometteuses et de mobiliser les ressources nécessaires à leur concrétisation.

Depuis le début de l’année, plus de 20 000 adhérentes et femmes disposant de meilleures conditions économiques ont aidé près de 1 700 femmes en difficulté, pour un montant total proche de 16 milliards de dôngs. Les organisations ont également soutenu 184 modèles d’activités, la création de sept coopératives ou groupes économiques dirigés par des femmes, organisé plus de 200 formations pour plus de 22 000 participantes et assuré la formation professionnelle et la mise en relation avec l’emploi de près de 6 000 travailleuses.

L’Union des femmes de la ville renforce le contrôle et la supervision des fonds. À ce jour, ses antennes à tous les niveaux assurent, par le biais de mécanismes de garantie de crédit et de délégation de gestion, la gestion de plus de 7 500 milliards de dôngs provenant de banques, du Fonds TYM et d’autres sources de financement destinées à soutenir le développement économique et l’entrepreneuriat des femmes. Ces financements ont permis à plus de 89 000 bénéficiaires d’obtenir des prêts pour développer leurs activités de production et commerciales.

Ces prochaines années, l’Union des femmes prévoit de poursuivre la mise en œuvre du projet 2415, d’élargir les réseaux de soutien à l’entrepreneuriat féminin et de faciliter l’accès aux financements et aux services nécessaires au développement de leurs activités. -VNA