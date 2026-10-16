Le Vietnam et la Finlande consolident leur coopération en matière de sciences, de technologies et d'économie verte

Hanoï (VNA) – Le 15 octobre à Hanoï, la vice-ministre des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang a reçu le ministre finlandais du Commerce extérieur et du Développement, Ville Tavio, en visite de travail au Vietnam.



Lors de la rencontre, la vice-ministre Le Thi Thu Hang, a salué la visite du ministre finlandais Ville Tavio et réaffirmé que le Vietnam accordait une grande importance à ses relations d’amitié et de coopération avec la Finlande, son premier partenaire stratégique en Europe du Nord. Elle a remercié la Finlande pour son précieux soutien au Vietnam au fil des années, notamment à travers des projets d’approvisionnement en eau potable qui ont contribué à améliorer les conditions de vie de la population et à renforcer l’amitié entre les deux pays.



Soulignant que cette visite intervenait près d’un an après l’établissement du partenariat stratégique entre les deux pays, la vice-ministre s’est dite convaincue qu’elle donnerait un nouvel élan à la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de l’économie, du commerce et de l’investissement. Afin de tirer pleinement parti du potentiel de coopération, elle a proposé de renforcer les échanges entre les entreprises et de promouvoir le commerce et les investissements bilatéraux. Elle a également encouragé les entreprises finlandaises à accroître leurs investissements au Vietnam et à tirer parti du rôle de passerelle du pays pour accéder au vaste marché de l’ASEAN, riche en potentiel.



Elle a également plaidé pour une coopération accrue en matière de recherche, de transfert de technologies, d’innovation et d’économie verte et circulaire, ainsi que pour le renforcement des liens entre universités, centres de recherche et entreprises. Elle a souhaité une augmentation des bourses destinées aux étudiants vietnamiens. En outre, elle a appelé à faciliter les visas et à promouvoir les flux touristiques afin de renforcer les échanges entre les peuples et la compréhension mutuelle.



De son côté, le ministre Ville Tavio a affirmé que la Finlande considérait le Vietnam comme l’un de ses partenaires prioritaires en Asie du Sud-Est et souhaitait renforcer la mise en œuvre de leur partenariat stratégique en valorisant les atouts de chaque pays et en répondant à leurs besoins respectifs.



Présentant les atouts finlandais dans les technologies numériques, le traitement des données et l’énergie, il a exprimé le souhait de renforcer la coopération avec le Vietnam dans les infrastructures numériques, les centres de données et l’énergie. Dans le domaine de l’économie circulaire, il a appelé à intensifier les échanges d’expériences et à identifier des projets de coopération adaptés aux besoins des deux pays.



Les deux parties sont convenues d’intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux et de coordonner la mise en œuvre de programmes conjoints. Elles ont également échangé sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun, soulignant l’importance de régler les différends par des moyens pacifiques, dans le respect du droit international et de la Charte des Nations unies. -VNA