Environnement

Une armada de dauphins s’empare de l’horizon au large de Phu Quy

Une rencontre exceptionnelle et de bon augure s'est produite au large de l'île de Phu Quy, où des pêcheurs ont croisé la route d'un impressionnant banc d'environ 1.000 dauphins.

L'apparition de ces cétacés est traditionnellement perçue comme un symbole de chance et une promesse de navigation sécurisée.
L'apparition de ces cétacés est traditionnellement perçue comme un symbole de chance et une promesse de navigation sécurisée.

Hanoi (VNA) – Des pêcheurs locaux de la zone spéciale de Phu Quy, dans la province de Lâm Dông, ont croisé la route d’un immense banc de près de 1.000 dauphins, immortalisant en vidéo les acrobaties et les sauts spectaculaires de ces mammifères marins en pleine mer.

Le 6 octobre dernier, près de Hon Tranh, un groupe de pêcheurs a été le témoin d’un spectacle saisissant : un impressionnant banc d’environ 1.000 dauphins nageant de concert. Les mammifères marins ont offert un ballet captivant, fendant la surface de l’eau à intervalles réguliers sous leurs yeux.

La mer calme des fins et débuts d’année attire régulièrement les dauphins au large de l’île de Phu Quy, a constaté Huynh Van Ka, un pêcheur chevronné local, qui observe régulièrement la migration de ces bancs de cétacés venus traverser les eaux de la région.

Le début et la fin de l’année marquent généralement le retour des dauphins au large de l’île de Phu Quy. Une présence qui semble d’ailleurs particulièrement marquée cette année, a-t-il observé.

Selon ce pêcheur, les dauphins escortent régulièrement les bateaux. En fonction des conditions maritimes, ces groupes peuvent s’installer dans la zone pour une quinzaine de jours.

Cette apparition de dauphins s’explique probablement par l’abondance de nourriture, venue transformer la zone en un terrain de chasse idéal. Pour les pêcheurs locaux, la visite de ces groupes est toujours un heureux présage, annonçant une saison particulièrement fructueuse.

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Un large pod de dauphins a été aperçu au large de l’île de Phu Quy, offrant un spectacle naturel saisissant. Photo: capture d'écran video

Face aux enjeux écologiques, les autorités locales appellent résidents et touristes à limiter leur empreinte environnementale afin de préserver les ressources alimentaires naturelles de la faune sauvage. A ce jour, aucune excursion en mer ni aucun service d’observation des dauphins ne sont proposés aux visiteurs.

Véritable joyau naturel de plus de 18 kilomètres carrés, l’île de Phu Quy séduit par ses paysages sauvages et préservés. Autrefois district insulaire le plus éloigné de la province de Binh Thuân, elle est désormais intégrée à la zone spéciale de Phu Quy au sein de la province de Lâm Dông.

Ce territoire unique ne se limite pas à son île principale : il englobe également les îlots satellites de Da Cao, Do, Tranh et Hai. Isolée en pleine mer, l’île reste exclusivement accessible par bateau depuis Phan Thiêt, située à un peu plus de 110 kilomètres de là.

Ces derniers temps, Phu Quy s’est imposée comme une destination touristique prisée grâce à ses paysages insulaires et à ses activités variées, telles que la plongée sur les récifs coralliens, le stand-up paddle (SUP), l’exploration de l’île de Hon Tranh et la découverte de la vie dans les villages de pêcheurs locaux.

L’île confirme son attractivité avec 165.860 visiteurs enregistrés jusqu’au 6 septembre, marquant une progression de 26.024 touristes par rapport à l’année dernière à la même période. Parmi ces voyageurs, la destination a séduit 4.862 visiteurs internationaux.

La modernisation des infrastructures touristiques s’intensifie, portée par une nette amélioration de la qualité des services, une diversification de l’offre et des campagnes marketing ciblées. Grâce à ces efforts combinés, la fréquentation touristique frôle désormais son objectif annuel, fixé à 173.000 visiteurs. – VNA

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#zone spéciale de Phu Quy #banc de dauphins
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