Politique

Le Vietnam renforce sa stratégie d’attraction et de valorisation des talents dans les secteurs clés

Le Vietnam entend faire des talents une ressource stratégique au service du développement scientifique et technologique et de l’innovation. La Conclusion n° 105-KL/TW fixe des objectifs ambitieux à l’horizon 2030 et 2045 pour attirer, former et valoriser les talents dans les secteurs clés, au service d’un développement rapide et durable du pays.

La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra. Photo: VNA
La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Lors de la conférence nationale consacrée à l’étude, à l’assimilation et à la mise en œuvre des résolutions du 4e Plénum du Comité central du PCV du 14e mandat, tenue le 16 octobre, la vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra a présenté les principaux axes de la Conclusion n° 105-KL/TW relative à l’attraction et à la valorisation des talents dans les secteurs clés, au service d’un développement rapide et durable du pays.

Le Vietnam a progressivement perfectionné son cadre institutionnel et ses politiques en faveur des ressources humaines hautement qualifiées. Depuis 2017, le secteur public a attiré environ 1 500 étudiants d’excellence, scientifiques et personnes talentueuses. Plusieurs localités, notamment Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et Da Nang, ont acquis une expérience notable dans ce domaine. Les entreprises publiques et privées, dont Viettel, VNPT, Vingroup et FPT, ont également mis en place des politiques destinées à attirer et à valoriser les talents.

Cependant, la vice-Première ministre a souligné plusieurs insuffisances : des politiques encore fragmentées, une détection et une formation insuffisantes des talents, ainsi qu’un manque de passerelles entre les secteurs public et privé, ainsi qu’entre le Vietnam et l’étranger en matière de talents. Selon l’indice mondial de compétitivité des talents 2025, le Vietnam se classe au 76e rang sur 135 économies, et au 5e rang au sein de l’ASEAN.

Dans un contexte de concurrence internationale croissante, la Conclusion n° 105-KL/TW considère les talents comme une ressource stratégique majeure, déterminante pour le développement scientifique et technologique, l’innovation et l’autonomie stratégique du pays. La politique d’attraction et de valorisation des talents doit s’inscrire dans la stratégie nationale de développement, en privilégiant les programmes et les projets d’envergure nationale.

La gestion des talents doit être profondément réformée, en mettant l’accent sur les missions, les résultats et la contribution effective, avec des responsabilités et des moyens adaptés. Cette politique doit reposer sur la direction unifiée du Parti, le rôle institutionnel de l’État et la mobilisation de l’ensemble du système politique, des établissements d’enseignement et de recherche, des entreprises et de la société. Le Vietnam entend bâtir un écosystème national des talents moderne, ouvert et intégré à l’international, favorisant les échanges entre secteurs public et privé, ainsi qu’entre le pays et l’étranger.

D’ici à 2030, le Vietnam ambitionne d’achever la mise en place de son cadre institutionnel, d’attirer et de valoriser environ 1 000 talents nationaux dans les secteurs public et privé, de développer une infrastructure numérique nationale dédiée et de figurer parmi les trois premiers pays de l’ASEAN en matière de compétitivité des talents. À l’horizon 2045, il vise une place parmi les 20 premiers pays au niveau mondial.

Six groupes de mesures prioritaires ont été définis : renforcer la direction du Parti et la cohérence des politiques ; perfectionner les mécanismes et mobiliser les ressources nécessaires ; renouveler les méthodes de détection, de sélection et d’évaluation des talents ; développer un vivier national ; instaurer une culture de valorisation des talents en leur offrant un environnement favorable ; et intensifier la coopération internationale dans les secteurs stratégiques.

Selon la vice-Première ministre, le Bureau politique a adopté un programme d’action pour mettre en œuvre cette Conclusion. Celui-ci définit 30 missions, programmes et projets majeurs confiés à 14 organismes, avec des échéances, des livrables et des ressources précisés. La plupart devront être achevés au cours des deuxième et troisième trimestres de 2027.

Elle a appelé les organisations et les entreprises, ainsi que leurs dirigeants, à détecter les talents, à leur confier des responsabilités et à leur donner les moyens de s’épanouir. Elle a également exhorté les talents, au Vietnam comme à l’étranger, à mettre leurs compétences et leur créativité au service de la construction d’un pays prospère, civilisé et heureux.-VNA

#HNTW 4 #talents #attraction #Pham Thi Thanh Tra #Conclusion n° 105
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Sur le même sujet

Des étudiants présentent leurs produits technologiques lors du Festival des sciences, des technologies, de l'entrepreneuriat et de l'innovation de l'Université des sciences et technologies de Dà Nang en 2026. Photo : VNA

Innovation : le gouvernement lance un plan pour attirer experts et jeunes talents

Le décret n°386/2026/ND-CP du 12 octobre détaille les leviers pour attirer les experts, stimuler la jeunesse talentueuse et porter les initiatives de rupture. Il encadre également les conditions d’accès et d'exploitation des données, en structurant les mécanismes de financement et de capital-risque et en soutenant l’économie de la donnée.

Voir plus

L’ambassadrice du Vietnam en Belgique et cheffe de la Mission du Vietnam auprès de l’UE, Nguyen Huong Tra, répond à une interview de l’Agence vietnamienne d’information. Photo: VNA

Vietnam-UE et Vietnam-Belgique : propulser les relations vers de nouveaux sommets

L’ambassadrice du Vietnam en Belgique et cheffe de la Mission du Vietnam auprès de l’UE, Nguyen Huong Tra, a souligné que la visite du secrétaire général du Parti et président de la République du Vietnam, To Lam, en UE réaffirmait la place prioritaire qu’occupent Bruxelles et l’UE dans la politique diplomatique et la stratégie d’intégration internationale de Hanoï.

Le secrétaire général du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, effectuera du 19 au 24 octobre, une visite d’État au Danemark et des visites officielles auprès de l’Union européenne (UE) et en Belgique. Photo: VNA

La tournée européenne du dirigeant To Lam pour approfondir les partenariats

Les visites du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, au Danemark, auprès de l’Union européenne (UE) et en Belgique, du 19 au 24 octobre, devraient renforcer la confiance politique et approfondir la coopération dans divers domaines, selon la vice-ministre des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang.

L'ambassadrice Lina Gandløse Hansen du Danemark a présenté le 3 octobre 2026 ses lettres de créance au secrétaire général du Parti et président To Lam. Photo : VNA

La visite du haut dirigeant To Lam au Danemark ouvre un nouveau chapitre dans les relations bilatérales

À l’occasion du 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Danemark, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, effectuera une visite d’État au Royaume du Danemark du 19 au 21 octobre 2026. Cette visite devrait ouvrir un nouveau chapitre du partenariat bilatéral et donner un nouvel élan à la coopération dans des domaines clés, notamment le commerce, l’investissement, l’énergie et les solutions vertes.

Wang Hanling, chercheur associé à l’Institut de droit international de l’Académie chinoise des sciences sociales. Photo: VNA

Vietnam–Chine : un nouvel élan pour la coopération parlementaire

Selon un expert chinois, la visite officielle du président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, en Chine a contribué à renforcer la coopération législative entre les deux pays et à créer un cadre juridique favorable aux échanges économiques, à la connectivité des infrastructures et aux échanges entre les populations.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam (à droite), reçoit Vilay Lakhamphong, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL). Photo : VNA

Le dirigeant To Lam reçoit un haut responsable du Parti lao

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a appelé à approfondir les relations Vietnam-Laos, en rencontrant Vilay Lakhamphong, permanent du Secrétariat du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL).

Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, et Vilay Lakhamphong, permanent du Secrétariat du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL). Photo: VNA

Le président de l'Assemblée nationale reçoit un haut dirigeant lao

Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a reçu le 15 octobre à Hanoï Vilay Lakhamphong, permanent du Secrétariat du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL), avec lequel il a discuté du renforcement de la coopération parlementaire.