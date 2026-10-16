Le Vietnam renforce sa stratégie d’attraction et de valorisation des talents dans les secteurs clés

Hanoï (VNA) - Lors de la conférence nationale consacrée à l’étude, à l’assimilation et à la mise en œuvre des résolutions du 4e Plénum du Comité central du PCV du 14e mandat, tenue le 16 octobre, la vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra a présenté les principaux axes de la Conclusion n° 105-KL/TW relative à l’attraction et à la valorisation des talents dans les secteurs clés, au service d’un développement rapide et durable du pays.

Le Vietnam a progressivement perfectionné son cadre institutionnel et ses politiques en faveur des ressources humaines hautement qualifiées. Depuis 2017, le secteur public a attiré environ 1 500 étudiants d’excellence, scientifiques et personnes talentueuses. Plusieurs localités, notamment Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et Da Nang, ont acquis une expérience notable dans ce domaine. Les entreprises publiques et privées, dont Viettel, VNPT, Vingroup et FPT, ont également mis en place des politiques destinées à attirer et à valoriser les talents.

Cependant, la vice-Première ministre a souligné plusieurs insuffisances : des politiques encore fragmentées, une détection et une formation insuffisantes des talents, ainsi qu’un manque de passerelles entre les secteurs public et privé, ainsi qu’entre le Vietnam et l’étranger en matière de talents. Selon l’indice mondial de compétitivité des talents 2025, le Vietnam se classe au 76e rang sur 135 économies, et au 5e rang au sein de l’ASEAN.

Dans un contexte de concurrence internationale croissante, la Conclusion n° 105-KL/TW considère les talents comme une ressource stratégique majeure, déterminante pour le développement scientifique et technologique, l’innovation et l’autonomie stratégique du pays. La politique d’attraction et de valorisation des talents doit s’inscrire dans la stratégie nationale de développement, en privilégiant les programmes et les projets d’envergure nationale.

La gestion des talents doit être profondément réformée, en mettant l’accent sur les missions, les résultats et la contribution effective, avec des responsabilités et des moyens adaptés. Cette politique doit reposer sur la direction unifiée du Parti, le rôle institutionnel de l’État et la mobilisation de l’ensemble du système politique, des établissements d’enseignement et de recherche, des entreprises et de la société. Le Vietnam entend bâtir un écosystème national des talents moderne, ouvert et intégré à l’international, favorisant les échanges entre secteurs public et privé, ainsi qu’entre le pays et l’étranger.

D’ici à 2030, le Vietnam ambitionne d’achever la mise en place de son cadre institutionnel, d’attirer et de valoriser environ 1 000 talents nationaux dans les secteurs public et privé, de développer une infrastructure numérique nationale dédiée et de figurer parmi les trois premiers pays de l’ASEAN en matière de compétitivité des talents. À l’horizon 2045, il vise une place parmi les 20 premiers pays au niveau mondial.

Six groupes de mesures prioritaires ont été définis : renforcer la direction du Parti et la cohérence des politiques ; perfectionner les mécanismes et mobiliser les ressources nécessaires ; renouveler les méthodes de détection, de sélection et d’évaluation des talents ; développer un vivier national ; instaurer une culture de valorisation des talents en leur offrant un environnement favorable ; et intensifier la coopération internationale dans les secteurs stratégiques.

Selon la vice-Première ministre, le Bureau politique a adopté un programme d’action pour mettre en œuvre cette Conclusion. Celui-ci définit 30 missions, programmes et projets majeurs confiés à 14 organismes, avec des échéances, des livrables et des ressources précisés. La plupart devront être achevés au cours des deuxième et troisième trimestres de 2027.

Elle a appelé les organisations et les entreprises, ainsi que leurs dirigeants, à détecter les talents, à leur confier des responsabilités et à leur donner les moyens de s’épanouir. Elle a également exhorté les talents, au Vietnam comme à l’étranger, à mettre leurs compétences et leur créativité au service de la construction d’un pays prospère, civilisé et heureux.-VNA